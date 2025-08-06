Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 06/08/2025 09:31 GMT+7

Con vật bé tí ti này, nuôi ở một khu rừng ở Hải Phòng, ngờ đâu nó "rinh" sao OCOP về cho nông dân

Thu Thuỷ Thứ tư, ngày 06/08/2025 09:31 GMT+7
Tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh mật ong rừng Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng mới (trước khi sáp nhập với Hải Phòng là xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) do chị em phụ nữ người dân tộc Hoa làm chủ. Các chị em đang nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Khai thác thế mạnh vùng đồi núi và nguồn mật hoa tự nhiên phong phú

Sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long có tiềm năng lớn về điện gió, tuyến tàu cao tốc tới Vũng Tàu, Côn Đảo

Gia đình chị Hoàng Thị Mùi người dân tộc Hoa ở phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng mới (trước khi sáp nhập với Hải Phòng là xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) là một trong 20 thành viên của tổ hợp tác và sản xuất kinh doanh mật ong rừng Hoàng Hoa Thám.

Tổ hợp tác được thành lập cuối năm 2023, do văn phòng Kinh tế và Văn hóa đài Bắc tại Việt Nam hỗ trợ các chị em phụ nữ khó khăn khu vực miền núi, dân tộc thiểu số thực hiện dự án nuôi ong lấy mật.

Nhằm góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn giống ong rừng tự nhiên tại khu vực miền núi.

Gia đình chị Hoàng Thị Mùi người dân tộc Hoa ở phường Nguyễn Trãi,TP Hải Phòng mới (trước khi sáp nhập với Hải Phòng là xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) tham gia nuôi ong, phát triển kinh tế khu vực miền núi. Ảnh: TH
Ở một nơi của Hải Phòng (mới), loại cây này quả đang ngọt, da đang căng, dân đang lo một điều

Ở cùng thôn với chị Hoàng Thị Mùi, gia đình chị Tống Thị Mười cũng có gần 100 đàn ong đang cho thu mật từ nhiều năm nay. Trong tổ hợp tác nuôi ong rừng, tính trung bình mỗi gia đình cũng có khoảng 100 đàn ong.

Hàng ngày, các chị em trong tổ hợp tác cùng giúp nhau tìm những nơi có hoa rừng để đặt thùng ong. Mùa nào thứ đó, đàn ong lúc nào cũng no nê với nguồn mật hoa tự nhiên phong phú nơi đây.

Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình nuôi và di chuyển đàn ong của gia đình, chị Hoàng Thị mùi cho biết, đàn ong của gia đình đều được nuôi hoàn toàn từ nguồn mật hoa ngoài tự nhiên, không nuôi bằng đường hay bất kỳ thứ gì khác.

Chị Hoàng Thị Mùi người dân tộc Hoa ở phường Nguyễn Trãi,TP Hải Phòng mới (trước khi sáp nhập với Hải Phòng là xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đang tìm nơi đặt thùng ong. Ảnh:TH

Khi có hoa vải, các gia đình lại di chuyển đàn ong của nhà mình đến vùng trồng vải để ong kiếm mật. Hết mùa hoa vải tiếp tục chuyển qua nơi có hoa nhãn, khi hết mùa các chị lại đưa ong vào rừng để hút mật hoa bạch đàn, keo, hạt dẻ trong rừng.

Ở một xã mới của tỉnh Đồng Nai, sao khách châu Âu cứ thích vô vườn xem cây cối, hoa quả?

Vậy nên, mật ong rừng ở đây được đánh giá thơm ngon, có hương vị tự nhiên được nhiều người yêu chuộng. Hiện nay, Hội phụ nữ trong tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh mật ong rừng Hoàng Hoa Thám đang tập trung xây dựng sản phẩm mật ong rừng của tổ hợp tác đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Tạo việc làm ổn định và tăng thu nhập cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế  

Năm nay, thời tiết khá thuận lợi, trời ít mưa, nắng nhiều, nguồn mật hoa tự nhiên phong phú, lượng mật thu được cũng nhiều hơn năm ngoái. Chị Hoàng Thị Nhung ở thôn Đá Bạc cho biết, gia đình chị Nhung cũng có khoảng gần 200 đàn ong nuôi lấy mật, chị Nhung còn cung cấp đàn ong giống cho các hộ nuôi ong trong và ngoài vùng. Mỗi năm trừ mọi chi phí gia đình chị Nhung cũng lãi được khoảng 200 triệu đồng.

Đàn ong lúc nào cũng no nê với nguồn mật hoa tự nhiên nên cho chất lượng mật tốt. Ảnh: TH
Mộ cổ vô chủ nằm vô số ở vùng núi Thanh Hóa, kiến giải nào về nguồn gốc của chủ nhân, niên đại

Theo chị Nhung, nghề nuôi ong là nghề đơn giản, ai cũng làm được. Tuy nhiên để ong cho mật nhiều và chất lượng đòi hỏi người nuôi phải phải nắm rõ đặc tính của loài ong, tỉ mỉ trong quá trình chăm sóc để ong luôn khoẻ mạnh, phát triển tốt.

Mặt khác, trong quá trình nuôi cần tìm đặt thùng ong tại các vị trí phải cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào, nhất là phải xa trang trại chăn nuôi. Thường xuyên kiểm soát sự du nhập của những giống ong lạ, ong ngoại lai xâm thực, tránh gây hại cho giống ong nội. Mật ong của gia đình chị Nhung được người tiêu dùng đánh giá cao bởi mang hương vị núi rừng tự nhiên, có màu vàng tươi, ngọt thanh, dễ dùng, dễ bảo quản.

Chị Hoàng Thị Mùi người dân tộc Hoa ở phường Nguyễn Trãi,TP Hải Phòng mới (trước khi sáp nhập với Hải Phòng là xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) kiểm tra đàn ong nuôi mỗi ngày. Ảnh: TH
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Chỉ thị về tăng cường quản lý một loại tài nguyên quan trọng

Là địa phương có thế mạnh về nuôi ong mật, các chị em trong tổ hợp tác đang nỗ lực xây dựng và phát triển thương hiệu mật ong rừng. Nghề nuôi ong đã mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều phụ nữ người dân tộc ở Hoàng Hoa Thám, bình quân mỗi hộ cũng có thu nhập từ 50 - 100 triệu đồng/một năm

Các chị em trong tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh mật ong rừng Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Phòng mới (trước khi sáp nhập với Hải Phòng là xã Hoàng Hoa Thám, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong việc nuôi ong. Cùng nhau chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp nhau về kỹ thuật nâng cao chất lượng mật ong và các sản phẩm từ ong.

Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất và tiêu thụ, chị em trong tổ hợp tác sản xuất và kinh doanh còn gặp những khó khăn nhất định do phải cạnh tranh với nhiều sản phẩm khác. Vì vậy, các chị em trong tổ hợp tác mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để sản phẩm mật ong rừng được vươn xa hơn nữa.

