"Con yêu" - Những khoảnh khắc đa chiều

Cuộc sống được tạo nên từ những khoảnh khắc nối tiếp những khoảnh khắc. Có khoảnh khắc "buông", có khoảnh khắc níu giữ; có khoảnh khắc vui, khoảnh khắc buồn; có khoảnh khắc hoài niệm chợt ùa về, có khoảnh khắc nhớ mong đến nao lòng; có khoảnh khắc đong đầy yêu thương, có khoảnh khắc cô đơn hiu quạnh đến tê người... Tất cả đều là những trải nghiệm quý giá trong chiều dài của thời gian và chiều rộng của không gian mà cuộc sống mang lại.

Đọc từng trang sách của "Con yêu", độc giả sẽ được đưa vào một hành trình đầy cảm xúc, nơi tình yêu gia đình và cuộc sống là mạch nguồn chủ đạo. Tình yêu ấy kết nối mọi suy tư và biến chuyển trong cuộc đời.

Cuốn sách không chỉ phản ánh những khoảnh khắc ngọt ngào, thăng trầm của tình thân mà còn đào sâu vào những diễn biến cảm xúc phức tạp của con người khi đối diện với cuộc sống, sự thay đổi và tình yêu qua từng giai đoạn. Cùng với đó là những câu chuyện dệt nên từ sự trải nghiệm cá nhân, đầy những suy tư về bản chất con người, sự thay đổi không ngừng của xã hội và cách chúng ta học cách yêu thương trong một thế giới đầy biến động. Những cảm xúc trong cuốn sách này là một tấm gương phản chiếu chân thật về những mối quan hệ đan xen, về những bài học trong gia đình và về cách mỗi người tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống qua tình yêu và sự sẻ chia.

Cuốn sách "Con yêu" là tập hợp chọn lọc với 122 bài thơ; 9 truyện ngắn, 5 bài tản văn và 5 bài nhạc phổ thơ. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Thơ "Con yêu"

Thơ Lê Hoàng Phú Hiếu mang đậm dấu ấn tình cảm gia đình và những suy tư sâu sắc về cuộc sống. Đó là lời tâm sự về hành trình đầy yêu thương của người cha gửi đến con trai trong dịp sinh nhật; đó là những tiếc nuối, yêu thương và lời xin lỗi sau những lúc giận hờn trong cuộc sống gia đình. Đó cũng là cái nhìn hài hước nhưng cũng đầy thực tế về đời sống hôn nhân, khi hai người vợ chồng nhận ra những… lừa dối trong kỳ vọng và tình cảm nhưng vẫn gắn bó với nhau:

Mới giận hờn một tí

Hai đứa đòi chia tay

Ai cũng nghĩ mình bị

Kẻ lừa tình trước đây!

Hôm nay, vừa năm mới

Hai đứa lại lườm nhau

Ơ hơ... thì ra thế

Hai đứa mình... lừa nhau!

Lừa…

Thơ ông đầy cá tính, đầy ẩn ý như vừa muốn nói rõ vừa muốn lưu giữ làm của riêng. Ông đã thể hiện cá tính đó trong "Thơ của tôi"

Thơ của tôi

Là tâm tư kiếp người

Ý tứ thơ khỏa thân trần trụi

Bằng ngôn từ thô nhám

Thiếu vắng mỹ từ ngụy trang

Thơ của tôi không phải là thằng hề

Khỏa lấp gian trá bằng giọng điệu tụng ca

Vuốt ve mưu đồ chính trị...

Đó là thơ, nhưng cũng mang tính triết lý, khẳng định quan niệm của tác giả về thơ ca. Thơ không chỉ là những từ ngữ đơn thuần mà còn là sự thể hiện của những mạch nguồn cảm xúc và khát vọng tự do, không bị ràng buộc bởi khuôn mẫu, điệu vần. Những bài thơ này mở ra một không gian tự do cho người đọc khám phá những suy nghĩ và cảm xúc riêng có của tác giả, sự tự do trong sáng tạo nghệ thuật.

Đọc thơ Lê Hoàng Phú Hiếu, bạn đọc sẽ thấy sự đa dạng phong phú về chủ đề và hình thức thể hiện. Tuy mỗi bài đều mang một sắc thái riêng biệt, nhưng tất cả đều được kết nối bởi những cảm xúc về đời sống thân phận kiếp người, về tình yêu, thiên nhiên và sự thay đổi trong nhận thức bởi dòng chảy thời gian, sự kiện.

Với góc nhìn đa chiều về sự biến thiên của cuộc đời, và trong tận cùng nỗi cô đơn khi con người không thể níu giữ từng khoảnh khắc trôi qua, Lê Hoàng Phú Hiếu đã tinh tế khắc họa lại thời gian thật độc đáo. Thời gian không chỉ là một đơn vị đo lường, mà còn là những khoảnh khắc chứa đựng nhiều tâm trạng, những ký ức lưu lại trong tâm hồn con người.

Giọt thời gian tím

Hoa nở hiên nhà

Vời vợi nỗi nhớ

Thảng thốt mùa sang

...

Giọt thời gian trắng

Trăng hoang ngõ vắng

Vọng tiếng chuông Chùa

Kinh ngân nguyện cầu…

Giọt thời gian

Mỗi "giọt thời gian" đều gắn liền với những sự kiện lớn nhỏ trong đời, từ những niềm vui, nỗi buồn đến sự thay đổi không thể tránh khỏi.

Trong "Con yêu" có từ những bài thơ về tình yêu con người, về thiên nhiên đến những bài thơ về trí tuệ và sự giác ngộ, mỗi tác phẩm đều mang một thông điệp riêng biệt.

Những hình ảnh ẩn dụ mạnh mẽ được Lê Hoàng Phú Hiếu sử dụng nhiều trong nhiều bài thơ, đã diễn tả được cảm xúc và quan điểm sống của ông, như hình ảnh chuồn chuồn trong "Chuồn chuồn ngô" hay "bụi tro" trong "Tình sử" tượng trưng cho sự vô nghĩa và những vết thương lòng. Những cảm xúc đối lập được thể hiện trong một số bài thơ, chứa đựng sự yêu thương mãnh liệt nhưng lại đi kèm với nỗi buồn, sự chia ly, và tận cùng nỗi cô đơn được tác giả khai thác, khiến thơ ông dễ đồng cảm hơn. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa hình ảnh tự nhiên của thiên nhiên và cảm xúc nội tâm con người biến hóa, cùng với lối viết đầy triết lý, đã tạo nên một không gian thơ khơi gợi những chiêm nghiệm sâu lắng về cuộc sống và con người…

Những truyện ngắn về cuộc sống mang lại giá trị và bài học cho con

Đọc "Con yêu" của tác giả Lê Hoàng Phú Hiếu, bạn đọc sẽ bắt gặp chín truyện ngắn sâu sắc, mỗi câu chuyện mở ra một khía cạnh khác nhau của xã hội, con người và những vấn đề tinh thần, đạo đức trong thời đại hiện nay. Qua những nhân vật, tình huống và diễn biến cuộc sống, các câu chuyện trong sách không chỉ phản ánh những khó khăn, thử thách mà mỗi cá nhân phải đối mặt, mà còn là những bài học quan trọng về sự tự lập, lòng tự trọng, về trách nhiệm và sự hối hận dẫu có muộn màng.

Từ bài học về sự tự lập trong "Dạy con", đến sự phê phán tha hóa trong "Đôi bạn hoàn hảo" hay việc trân trọng giá trị truyền thống trong "Đúng là đồ nhà quê", hoặc việc đối diện với sự hối hận trong "Thái" mỗi truyện đều làm nổi bật những giá trị sống căn bản và những mặt tối của xã hội mà chúng ta không thể bỏ qua. Đây là những truyện ngắn không chỉ để đọc mà còn để suy ngẫm, khơi gợi sự tỉnh thức về bản thân và cuộc sống trong một thế giới đầy biến động.

Truyện ngắn Lê Hoàng Phú Hiếu cũng phê phán mạnh mẽ những vấn đề xã hội, lên án sự phân biệt vùng miền trong xã hội Việt Nam, đặc biệt là trong môi trường công sở như trong "Thằng Bắc kỳ": Câu chuyện về một người đàn ông gốc Bắc sống ở miền Nam, người phải đối mặt với sự phân biệt và miệt thị vì giọng nói của mình. Truyện ngắn phản ánh những hành vi thiếu tôn trọng và đoàn kết trong xã hội, nơi mà sự phân biệt không chỉ gây đau đớn cho những nạn nhân mà còn là một dấu hiệu của sự thiếu văn hóa trong cách ứng xử giữa con người với nhau.

Rồi ông cũng giãi bày những thái độ sống, những sự ngụy trang và những thay đổi không linh hoạt dẫn đến thất bại, không thích ứng được với xã hội hiện đại. Đó là những thay đổi hình thức bên ngoài mà không có sự hiểu biết cốt lõi gây ra những thất bại như "Minh Tắc Kè" - một nghệ sĩ kỳ cựu, người đã dành cả đời mình để xây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng lại gặp khó khăn trong việc duy trì tạp chí của mình vì thiếu hiểu biết về luật pháp và các quy định trong ngành. Đây là một câu chuyện về sự ngụy trang và những thay đổi không đủ linh hoạt để thích ứng với xã hội ngày nay.

9 truyện ngắn phản ánh nhiều chín khía cạnh của xã hội, con người và những vấn đề tinh thần, đạo đức. Mỗi truyện mang một thông điệp khác nhau nhưng tất cả đều có chung một mục đích là làm sáng tỏ những giá trị sống, những bài học về cách đối diện với cuộc sống đầy khó khăn và thử thách, cũng như phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội hiện đại.

Tản văn: Những mảnh ghép cuộc sống

"Con yêu" bao gồm 4 tản văn, là 4 mảnh ghép cuộc sống. Trong mỗi mảnh ghép là một câu chuyện riêng biệt, nhưng tất cả đều chứa đựng những thông điệp sâu sắc về tình cảm gia đình, lòng trân trọng quê hương và những phê phán về những vấn đề xã hội. Dù mỗi bài viết mang dấu ấn cá nhân đậm nét của tác giả, chúng lại phản ánh những vấn đề rộng lớn, là tiếng nói không chỉ của riêng tác giả mà còn của cộng đồng. Từ những suy ngẫm về mối quan hệ gia đình thiêng liêng, những cảm xúc gắn bó với quê hương, đến những phê phán về bất công xã hội, mỗi tản văn đều mở ra một không gian để người đọc suy ngẫm về những giá trị cốt lõi trong cuộc sống, cũng như những thử thách và đổi thay trong xã hội hiện đại.

Không chỉ thơ và truyện ngắn Lê Hoàng Phú Hiếu phê phán thực tại xã hội. Cả trong tản văn tác giả cũng phê phán thực tại xã hội đáng suy ngẫm trong tản văn "Về xứ Nghệ mắt thấy tai nghe" - một thông điệp mạnh mẽ về những bất cập trong xã hội. Tác giả mô tả cảnh thăm quê, nhưng thay vì cảm nhận vẻ đẹp của quê hương, tác giả lại bày tỏ sự buồn lòng trước những hiện tượng tiêu cực như việc chạy chọt, hối lộ để có được công việc hay quyền lợi. Cảnh tượng "mua phong bì" để bôi trơn đã trở thành thói quen trong không ít cơ quan công quyền, phản ánh một thực tế đáng buồn trong xã hội hiện đại.

Ngoài ra, việc môi trường bị ô nhiễm, cây xanh bị chặt hạ vì lợi ích cá nhân cũng là vấn đề được tác giả chỉ trích trong bài viết. "Về xứ Nghệ mắt thấy tai nghe" không chỉ là lời than vãn về những điều xấu trong xã hội mà còn là một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, bảo vệ những giá trị tốt đẹp mà dân tộc đã gìn giữ qua bao thế hệ. Tác phẩm phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội, đồng thời thúc giục mỗi người nhận thức và thay đổi hành động của mình để xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.

4 tản văn trên dù mỗi bài viết đều nói về những chủ đề khác nhau, nhưng chúng đều có điểm chung là thể hiện những giá trị nhân văn sâu sắc. "Mùa vu lan lại về" là thông điệp gửi gắm chúng ta hãy trân trọng những phút giây được ở bên cha mẹ khi còn có thể; "Với Phú Quang" là lời tri ân với âm nhạc và tình yêu quê hương; "Về xứ Nghệ mắt thấy tai nghe" phản ánh những tiêu cực trong xã hội và kêu gọi thay đổi, còn "Món ăn cha nấu" khắc họa tình cha con qua những món ăn giản dị nhưng đong đầy yêu thương.

Tất cả những tác phẩm này đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tình cảm gia đình, sự trân trọng những giá trị tinh thần và khắc khoải về một xã hội tốt đẹp hơn. Cùng với đó, chúng ta thấy rằng, tản văn là một thể loại linh hoạt, vừa có thể chạm đến những vấn đề cá nhân, vừa có thể phản ánh được những vấn đề xã hội rộng lớn.

Là thơ, là truyện ngắn hay là bất cứ một thể loại văn học nào trong "Con yêu", Lê Hoàng Phú Hiếu đều thể hiện nét cá tính, suy tư sâu sắc, nhân văn và đầy cảm xúc. Một cuốn sách đáng để mong chờ!