Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, những người này trên tay cầm bảng carton nội dung nhờ sự giúp đỡ, xin tiền của người đi đường.

Nắm được thông tin trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Thuận đã có mặt để giải quyết và nhanh chóng xác minh những du khách này có thực sự gặp khó khăn hay không.

Công an Ninh Thuận phát thông tin cảnh báo tình trạng người nước ngoài “ăn xin” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: CANT

Tuy nhiên, qua xác minh nhanh thông tin của lực lượng chức năng, được biết các trường hợp này du lịch theo hình thức “Begpacker” hay “du lịch ăn xin”, đây là một hình thức du lịch “bụi” kết hợp với kiếm tiền từ người dân địa phương để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Những người du lịch theo dạng này thường mang theo những tấm bảng viết lời “cầu cứu” bằng ngôn ngữ địa phương để xin tiền với lý do bị mất tiền, mất ví hoặc hết tiền trong lúc du lịch. Đáng chú ý, hình thức này ngày càng trở thành trào lưu, được nhiều người ưa chuộng bởi chi phí rẻ và mang lại nhiều trải nghiệm.

Theo Công an tỉnh Ninh Thuận, hình ảnh du khách nước ngoài “ăn xin” trên đường phố không chỉ gây phản cảm, ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương, hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện mà phần nào còn làm giảm thiện cảm, khiến người dân trở nên dè dặt hơn ngay cả với những người thực sự cần giúp đỡ.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn cho những du khách này chấp hành tốt các quy định pháp luật của nước Việt Nam, cũng như những tác động tiêu cực có thể phát sinh do hành động của những du khách này gây ra. Từ đó, những du khách này đã tự nguyện chấm dứt hoạt động “ăn xin” trên đường phố và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong thời gian tiếp tục du lịch tại Việt Nam.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Thuận khuyến cáo người dân, khi phát hiện các trường hợp tương tự nên hạn chế ủng hộ tiền, vật chất cho các trường hợp trên, đồng thời thông báo ngay cho công an xã, phường, thị trấn hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Ninh Thuận (qua số điện thoại 02593.668.258) để kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý kịp thời.