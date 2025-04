Bí ẩn về Nan Madol - Thành phố xây từ đá của người khổng lồ

Rộng 32ha với 90 đảo nhân tạo, Nan Madol được dựng từ 25 triệu tấn đá bazan xếp đan chéo nhau tạo thành những bức tường cao 5,49 - 7,62m, dày khoảng 5,18m. Phía trong thành được bao phủ bởi sỏi san hô tạo nên mặt đê cao ngăn thủy triều. Cách vận chuyển các phiến đá bazan nặng tới 50 tấn rất huyền bí do không có dấu vết hỗ trợ của máy móc cổ.

Theo dân gian, đá bazan do người khổng lồ trên đảo vác về hoặc được phù phép "bay" về đây. Có giả thuyết cho rằng thợ xây dùng bè vận chuyển, nhưng theo thí nghiệm, đá bazan bị chìm ngay do quá nặng. Tương tự câu chuyện về các phiến đá bazan, đường hầm nhân tạo dưới nước kéo dài từ trung tâm thành phố ra đại dương cũng đang là một bí ẩn cần khám phá. Nan Madol từng do triều đại Saudeleur cai trị.

Hiện thành phố còn nhiều tòa nhà lớn lưu giữ xác của các Saudeleur. Về sau, người Nahnmwarki lật đổ Saudeleurs nhưng ở lại không lâu do việc vận chuyển nước ngọt, đồ ăn từ bên ngoài thành phố khó khăn.

Dưới đây là một số hình ảnh về Nan Madol bí ẩn: