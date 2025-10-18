Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 17:01 GMT+7

Công an điều tra vụ vợ chồng già thương vong bất thường tại nhà riêng ở Ninh Bình

Vũ Thượng Thứ bảy, ngày 18/10/2025 17:01 GMT+7
Cơ quan Công an Ninh Bình đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc một cụ ông tử vong, vợ bị thương nặng. Vụ xảy ra tại nhà riêng của hai cụ ở xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình).
Ngày 18/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Khánh-Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trụ cho biết: "Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng, người dân phát hiện cụ ông tử vong tại bể nước gia đình, còn cụ bà bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác định”.

Tại thôn 4 (xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình), nơi gia đình nạn nhân sinh sống. Ảnh: Bùi Thao

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, tại thôn 4, xã Vĩnh Trụ, một công nhân xưởng may đến nhà xưởng của chị N.T.T. để làm việc. Xưởng may này nằm trong vườn nhà bố mẹ chị T.

Khi đến nơi thấy cửa cổng vẫn khóa, người công nhân này đã gọi chị T. đến mở cổng. Khi cả hai người đi vào, họ bàng hoàng phát hiện bà Đ.T.B. (77 tuổi, mẹ của chị T.) nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết thương. Bà B. sau đó đã được lập tức đưa đi cấp cứu.

Sau khi đưa bà B. đi cấp cứu, người thân lại tiếp tục phát hiện cụ ông N.V.N. (80 tuổi, bố của chị T.) đã tử vong trong bể nước của gia đình.

“Chúng tôi bất ngờ khi nghe tin ông N.V.N bị tử vong, còn vợ thì bị thương, ông bà lâu nay ở nhà một mình”, ông Trần Xuân Kỷ, một người dân xã Vĩnh Trụ, chia sẻ tới Dân Việt.

Vụ việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền địa phương và Công an xã Vĩnh Trụ. Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Trụ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thương vong bất thường này.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang phủ nhận thông tin trên mạng xã hội về việc 'tiếp tục sắp xếp lại phường, xã'
Chuyển động Sài Gòn

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang phủ nhận thông tin trên mạng xã hội về việc "tiếp tục sắp xếp lại phường, xã"

Chuyển động Sài Gòn

Ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM đã phủ nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc TP.HCM "tiếp tục sắp xếp lại phường, xã" chưa đủ điều kiện về diện tích…

Cựu kiểm sát viên thay đổi lời khai về số tiền nhận hối lộ để 'giúp' 6 người thoát án tù giam
Pháp luật

Cựu kiểm sát viên thay đổi lời khai về số tiền nhận hối lộ để "giúp" 6 người thoát án tù giam

Pháp luật

Tại giai đoạn điều tra, cựu kiểm sát viên ở Lào Cai khẳng định chỉ nhận 300 triệu đồng khi giúp 6 người hưởng án treo, một người được miễn trách nhiệm hình sự nhưng tại tòa đã thay đổi lời khai, khẳng định con số này là 2 tỷ đồng và đã nộp khắc phục toàn bộ.

Tin nóng 22/10: Một cầu thủ nhập tịch Malaysia đột nhiên... “biến mất'
Thể thao

Tin nóng 22/10: Một cầu thủ nhập tịch Malaysia đột nhiên... “biến mất"

Thể thao

Một cầu thủ nhập tịch Malaysia đột nhiên... “biến mất”; Messi nhận giải cầu thủ hay nhất MLS tháng 10; HLV Polking khẳng định CLB CAHN coi trọng tất cả các mặt trận; Chelsea đón tin vui từ Liam Delap; Lamine Yamal âu yếm bạn gái sau khi phá kỷ lục.

Ông Trump tung chiến lược mới: Giữ Ukraine sống sót, ép Nga rời quỹ đạo của Trung Quốc
Thế giới

Ông Trump tung chiến lược mới: Giữ Ukraine sống sót, ép Nga rời quỹ đạo của Trung Quốc

Thế giới

Cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài hơn 3 năm và thế cờ đang có dấu hiệu thay đổi. Tổng thống Mỹ Donald Trump giờ đây dường như đang tung ra loạt nước cờ mới, vừa nhằm chặn đà mở rộng quân sự của Nga, vừa tìm cách giữ Ukraine đứng vững, nhưng không để Moscow sụp đổ hoàn toàn, bài bình luận trên Brussels Signal viết.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về các chính sách cho điện hạt nhân Ninh Thuận
Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu báo cáo về các chính sách cho điện hạt nhân Ninh Thuận

Kinh tế

Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan báo cáo về tình hình xây dựng, trình ban hành các cơ chế, chính sách để thể chể hóa chủ trương của Đảng về phát triển điện hạt nhân.

Nữ sinh Hà Nội bật khóc khi đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, trước đó có IELTS 8.0
Xã hội

Nữ sinh Hà Nội bật khóc khi đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600, trước đó có IELTS 8.0

Xã hội

Trên nền tảng học sinh chuyên Anh, Nguyễn Kiều Anh, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ đã xuất sắc đạt điểm SAT tuyệt đối 1600/1600.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Bulgaria: Mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria và khu vực Balkan
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Bulgaria: Mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria và khu vực Balkan

Thế giới

Nhận lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22-24/10/2025. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung.

Một nước châu Phi bất ngờ mua gạo Việt Nam số lớn lượng lớn nhất, liệu đây là 'phép thử' cho ngành lúa gạo nước ta?
Nhà nông

Một nước châu Phi bất ngờ mua gạo Việt Nam số lớn lượng lớn nhất, liệu đây là "phép thử" cho ngành lúa gạo nước ta?

Nhà nông

Do Philippines tạm ngưng nhập khẩu gạo Việt Nam, nên trong tháng 9, Ghana-một nước châu Phi đã trở thành thị trường xuất khẩu gạo số lượng lớn nhất của nước ta với gần 22% thị phần. Khó khăn về thị trường gạo xuất khẩu hiện nay là "phép thử" thực sự cho ngành lúa gạo Việt Nam? Việt Nam không thể tiếp tục phụ thuộc vào một vài thị trường lớn mà phải chủ động xây dựng sức mạnh từ chất lượng hạt gạo, chuỗi sản xuất đến thương hiệu quốc gia...

30 năm quay lại trường cũ, cựu học sinh 7x Hà Nội nhắc lại “sự kiện mắm tôm” lịch sử khiến ai cũng ôm bụng cười
Xã hội

30 năm quay lại trường cũ, cựu học sinh 7x Hà Nội nhắc lại “sự kiện mắm tôm” lịch sử khiến ai cũng ôm bụng cười

Xã hội

Một buổi sáng mùa thu tháng 10, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) đã đón những cựu học sinh lớp 12G – niên khóa 1992–1995 trở về mái trường xưa, nơi từng ghi dấu những tháng năm tươi đẹp nhất của tuổi học trò cách đây tròn 30 năm.

Hà Nội: Xếp hàng từ nửa đêm “săn” suất mua nhà ở xã hội tại Đông Anh
Nhà đất

Hà Nội: Xếp hàng từ nửa đêm “săn” suất mua nhà ở xã hội tại Đông Anh

Nhà đất

Từ rạng sáng, hàng trăm người dân đã xếp hàng dài tại xã Đông Anh, Hà Nội để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội dự án Calyx Residence - nơi căn hộ khoảng 20 triệu đồng/m2

FAM đổ lỗi cho chính phủ Malaysia trước án phạt của FIFA
Thể thao

FAM đổ lỗi cho chính phủ Malaysia trước án phạt của FIFA

Thể thao

Ngay trước thời điểm FIFA công bố phán quyết vụ bê bối nhập tịch, FAM bất ngờ đổ lỗi cho chính phủ Malaysia khiến uy tín bóng đá nước này đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Nam sinh lớp 9 ở An Giang dùng gậy 3 khúc đánh vào đầu bạn gây thương tích
Pháp luật

Nam sinh lớp 9 ở An Giang dùng gậy 3 khúc đánh vào đầu bạn gây thương tích

Pháp luật

Một nhóm học sinh của một trường THCS ở An Giang hẹn nhau ra khu vực đường vắng để cổ vũ cho 2 nam sinh đánh nhau. Trong lúc 2 nam sinh đánh nhau, một nam sinh khác cầm gậy 3 khúc tấn công 1 trong 2 người từ phía sau, gây thương tích nặng ở phần đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân: Nông dân kiến nghị khơi thông đất đai, cơ chế đột phá cho chuyển đổi số
Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn lắng nghe nông dân: Nông dân kiến nghị khơi thông đất đai, cơ chế đột phá cho chuyển đổi số

Nhà nông

Trước thềm Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025, nhiều Nông dân Việt Nam xuất sắc và Giám đốc Hợp tác xã (HTX) đã gửi gắm tâm tư, ý kiến kiến nghị về những vấn đề "nóng" như đất đai, ứng dụng công nghệ sinh học và hạ tầng sau thu hoạch.

Video: Bên trong chợ đầu mối nghìn tỷ 'biến dạng' thành nhà trọ và sân thể thao ở Hà Nội
Bạn đọc

Video: Bên trong chợ đầu mối nghìn tỷ "biến dạng" thành nhà trọ và sân thể thao ở Hà Nội

Bạn đọc

Chợ đầu mối Nam Hà Nội (xã Bình Minh, TP Hà Nội) kỳ vọng trở thành trung tâm giao thương nông sản lớn nhất miền Bắc đang bị âm thầm “biến dạng”. Từ khu thương mại, chợ truyền thống được quy hoạch bài bản, nơi đây đã bị tận dụng làm nhà trọ cho sinh viên, người lao động, thậm chí biến mái chợ thành sân thể thao kinh doanh thu phí.

Chuyên gia phương tây tiết lộ lý do ông Trump thay đổi lập trường về cuộc gặp với ông Putin
Thế giới

Chuyên gia phương tây tiết lộ lý do ông Trump thay đổi lập trường về cuộc gặp với ông Putin

Thế giới

Nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Merkouris cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa chắc chắn về cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin do bất đồng giữa các cố vấn.

TP.HCM lập hội đồng phân loại 4 căn biệt thự cổ tại phường Xuân Hòa
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM lập hội đồng phân loại 4 căn biệt thự cổ tại phường Xuân Hòa

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện đề xuất thành lập mới Hội đồng phân loại biệt thự và Tổ kỹ thuật, gửi Sở Nội vụ thẩm định 4 căn biệt thự cổ tại phường Xuân Hòa, trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định phân loại…

Vợ Đỗ Duy Mạnh bị mất nhiều tài sản giá trị tại Hàn Quốc
Thể thao

Vợ Đỗ Duy Mạnh bị mất nhiều tài sản giá trị tại Hàn Quốc

Thể thao

Bà xã của trung vệ thủ quân ĐT Việt Nam - Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Quỳnh Anh vừa gặp sự cố khi mất nhiều tài sản giá trị trong chuyến công tác tại Hàn Quốc.

Xào rau muống chỉ cần thêm 1 thìa nước quả này, đảm bảo rau giòn, xanh mướt
Gia đình

Xào rau muống chỉ cần thêm 1 thìa nước quả này, đảm bảo rau giòn, xanh mướt

Gia đình

Bí quyết để có món rau muống xào vừa giòn vừa xanh mướt đơn giản là cho thêm 1 thìa nước quả này khi chế biến và dùng mỡ lợn để xào

Phân bón Cà Mau tiếp tục “Thắp sáng ước mơ” sinh viên Đại học Cần Thơ
Xã hội

Phân bón Cà Mau tiếp tục “Thắp sáng ước mơ” sinh viên Đại học Cần Thơ

Xã hội

Chiều 18/10/2025, tại Trường Đại học Cần Thơ, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành cùng nhà trường tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ – Sinh viên Đại học Cần Thơ” năm 2025, trao 60 suất học bổng Hạt Ngọc Mùa Vàng với tổng giá trị 420 triệu đồng (7 triệu đồng/suất) cho sinh viên vượt khó, học giỏi.

Vì sao cá nóc phải liên tục mài 4 chiếc răng 'quái dị' của mình?
Video

Vì sao cá nóc phải liên tục mài 4 chiếc răng "quái dị" của mình?

Video

Cá nóc, hay "cá tử thần", chứa kịch độc Tetrodotoxin mạnh gấp hàng trăm lần xyanua, có thể gây tử vong chỉ với 1-2 mg. Việc nhận diện đúng các loài cá nóc là tối quan trọng. Bài viết đi sâu phân tích hai loại phổ biến: cá nóc chuột chấm son (độc tính cực cao) và cá nóc hòm (cá bò hòm) – loài cá tiềm ẩn nhiều tranh cãi về độc tính.

