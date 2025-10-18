Công an điều tra vụ vợ chồng già thương vong bất thường tại nhà riêng ở Ninh Bình

Ngày 18/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Khánh-Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trụ cho biết: "Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng, người dân phát hiện cụ ông tử vong tại bể nước gia đình, còn cụ bà bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác định”.

Tại thôn 4 (xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình), nơi gia đình nạn nhân sinh sống. Ảnh: Bùi Thao

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, tại thôn 4, xã Vĩnh Trụ, một công nhân xưởng may đến nhà xưởng của chị N.T.T. để làm việc. Xưởng may này nằm trong vườn nhà bố mẹ chị T.

Khi đến nơi thấy cửa cổng vẫn khóa, người công nhân này đã gọi chị T. đến mở cổng. Khi cả hai người đi vào, họ bàng hoàng phát hiện bà Đ.T.B. (77 tuổi, mẹ của chị T.) nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết thương. Bà B. sau đó đã được lập tức đưa đi cấp cứu.

Sau khi đưa bà B. đi cấp cứu, người thân lại tiếp tục phát hiện cụ ông N.V.N. (80 tuổi, bố của chị T.) đã tử vong trong bể nước của gia đình.

“Chúng tôi bất ngờ khi nghe tin ông N.V.N bị tử vong, còn vợ thì bị thương, ông bà lâu nay ở nhà một mình”, ông Trần Xuân Kỷ, một người dân xã Vĩnh Trụ, chia sẻ tới Dân Việt.

Vụ việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền địa phương và Công an xã Vĩnh Trụ. Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Trụ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thương vong bất thường này.