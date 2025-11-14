Công an Hải Phòng bắt giữ “nữ quái” lừa mang 6 ô tô, trị giá trên 1,5 tỷ đồng đi “cắm”

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, đơn vị đã xác minh, điều tra và nhanh chóng bắt giữ Đào Thị Mỵ, sinh năm 1982, đăng ký thường trú tại thôn Sài Thị, xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, đã có hành vi lừa đảo với thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái sau đó đem cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Chỉ trong thời gian ngắn, Đào Thị Mỵ đã lừa đảo chiếm đoạt 6 chiếc xe ô tô, trị giá trên 1,5 tỷ đồng mang đi cầm cố…

Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Đào Thị Mỵ. Ảnh: CAHP.

Trước đó, vào ngày 11/11/2025, anh Nguyễn Văn L. (sinh năm 1980, trú tại thôn Kép Vang, xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) đến Công an xã Thanh Miện tố cáo Đào Thị Mỵ, quê ở tỉnh Hưng Yên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là xe ô tô tải BKS 98H-035.56 trí giá khoảng 500 triệu đồng của anh. My đã lừa anh L. bằng hình thức thuê xe từ ngày 20/7 để kinh doanh nhưng sau đó đã chiếm đoạt đem xe đi cầm cố lấy tiền, không trả xe cho anh L.

Sau khi tiếp nhận, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP nhanh chóng cử CBCS xác minh và nhận định, Mỵ có dấu hiệu thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng, chưa rõ lai lịch, có thể thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác.

Thượng tá Bùi Văn Sáu, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP và Thượng tá Phạm Mạnh Cường, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP đã chỉ đạo giao các điều tra viên của đơn vị, chủ công là Đội Kiểm tra hướng dẫn chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra phối hợp với Công an xã Thanh Miện tập trung lực lượng tổ chức xác minh, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để ;àm rõ tội phạm.

Sau 12 tiếng tiếp nhận tố giác về tội phạm, đến 19 giờ cùng ngày, cơ quan công an đã làm rõ được hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ khẩn cấp Đào Thị Mỵ để tiếp tục điều tra.

Mỵ khai nhận lừa đảo, chiếm đoạt 6 xe ô tô. Ảnh: CAHP.



Trung tá Nguyễn Việt Hưng, Đội trưởng Đội Kiểm tra hướng dẫn chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra – Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP cho biết, tại cơ quan Công an, bước đầu Đào Thị Mỵ khai nhận là người không nghề nghiệp, vốn có quan hệ phức tạp, từng nhiều lần xuất cảnh sang Campuchia theo đường tiểu ngạch để “làm ăn”. Gần đây Mỵ đến ở tại địa chỉ ở phố An Ninh, thôn Vô Hối, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng.

Đào Thị Mỵ khai thêm, do nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định tìm thuê xe ô tô, sau khi thuê được xe ô tô Mỵ sẽ mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ và chi tiêu.



Ngoài trường hợp của anh L. trong quá trình đấu tranh mở rộng, Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP xác định với thủ đoạn nêu trên My còn lừa đảo, chiếm đoạt 6 xe ô tô của các công dân khác. Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP đã phối hợp thu giữ, quản lý được 6 phương tiện liên quan, có tổng trị giá trên 1,5 tỷ đồng.



