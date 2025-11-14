Nữ blogger treo thưởng 3,7 tỷ đồng tìm trang sức thất lạc

Ngày 13/11, nữ blogger nổi tiếng Yara Nãi Du đăng bài cho biết cô treo thưởng 1 triệu nhân dân tệ tiền mặt để tìm lại chiếc vòng tay và đồng hồ trị giá 3,5 triệu tệ bị thất lạc trên hành trình từ sân bay Phnom Penh, Campuchia đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh. Trước đó vào ngày 11 tháng 11, cô cũng đã đăng thông báo treo thưởng, nhưng mức thưởng khi đó chỉ là 400.000 tệ.



Chiếc đồng hồ mà nữ blogger làm mất. 163.

Yara nói rằng vào ngày 10/11, cô bay từ sân bay quốc tế Phnom Penh (sân bay Decho) đến Bắc Kinh bằng chuyến bay của Air China. Trong quá trình vận chuyển hành lý, cô bị mất chiếc đồng hồ và vòng tay trị giá tổng cộng 3,5 triệu tệ.

Khi làm thủ tục ký gửi, cô khẳng định chắc chắn rằng hai món đồ đều được đặt trong vali. Khi hạ cánh xuống Bắc Kinh và mở vali ra, chiếc hộp vẫn còn, nhưng đồng hồ và vòng tay bên trong đã biến mất. Cô nhấn mạnh rằng trong suốt quá trình vận chuyển, chỉ có nhân viên sân bay là những người duy nhất tiếp xúc với hành lý. Cô đã trình báo với cảnh sát tại sân bay thủ đô Bắc Kinh. Tất cả camera giám sát ở phía Bắc Kinh đều đã được kiểm tra và không phát hiện vấn đề gì, vì vậy cô cho rằng sự cố xảy ra ở sân bay Phnom Penh.

Khi được hỏi “Vì sao không mang theo những món đồ giá trị lớn như vậy bên người?”, Yara trả lời trong buổi chiều cùng ngày rằng cô chỉ mới 24 tuổi và tự nhận mình đã quá chủ quan. Cô nói chiếc vòng tay được mua tại Campuchia nửa tháng trước với giá 120.000 USD, còn chiếc đồng hồ Richard Mille đính kim cương trị giá 2,6 triệu đô la Hong Kong được mua tại Hong Kong cách đây hơn một tháng. Tổng giá trị hai món đồ quy đổi khoảng 3,5 triệu nhân dân tệ.



Vòng tay bằng ngọc có giá trị lớn. Sina.

Sau khi chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội, nhiều người bình luận rằng họ từng gặp trường hợp tương tự. Cô quyết định công khai sự việc để cảnh báo những người khác, và nói rằng: “Chỉ cần tìm lại được, treo thưởng một triệu NDT cũng xứng đáng”.

Hiện tại, Yara đã nhờ bạn bè ở Campuchia hỗ trợ trình báo sự việc cho cảnh sát địa phương. Cô nói thêm: “Nếu cần thiết, tôi sẽ lập tức bay sang để phối hợp điều tra”. Cô cũng đã phản ánh vụ việc với hãng hàng không Air China. Phía hãng đang trong quá trình kiểm tra nhưng chưa có thêm thông tin mới.



Blogger Yara Nãi Du. Douyin.

Chiều 13/11, nhân viên của Air China cho biết họ đã liên hệ với sân bay Phnom Penh. Phía sân bay nói rằng họ đã kiểm tra camera giám sát và không thấy bất thường. Air China hiện đang yêu cầu sân bay Phnom Penh cung cấp đầy đủ bản ghi hình để tiếp tục đối chiếu.

Cảnh sát phụ trách tại sân bay thủ đô Bắc Kinh cũng cho biết họ đã nắm được vụ việc. Nếu có tiến triển, họ sẽ thông báo cho người bị hại.

Theo: 163