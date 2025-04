Công an làm việc với người đàn ông dùng búa đập phá biển báo giao thông ở Đắk Lắk

Ngày 26/4,, một lãnh đạo Công an phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục làm việc với một người đàn ông có hành vi dùng búa đập phá biển báo giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ để xử lý theo quy định của pháp luật.





Hình ảnh ông T.C.C., dùng búa đập phá biển báo giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông cầm theo cây búa lớn, liên tiếp đập phá các biển báo giao thông nằm ở đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn qua địa bàn phường Tân Lập).

Hành vi phá hoại tài sản công này đã thu hút sự chú ý và gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân Lập đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức truy tìm đối tượng liên quan.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được danh tính người đàn ông trong đoạn video là ông T.C.C. (37 tuổi, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột).

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định vào khoảng trưa 25/4, ông C. đã mang theo một cây búa tạ đi dọc đường Nguyễn Văn Cừ và liên tục đập phá biển báo giao thông.

Làm việc với công an, ông C. thừa nhận hành vi sai trái của mình. Người này khai rằng, do bị ảnh hưởng tâm lý nên trong lúc không kiểm soát được hành vi, đã thực hiện việc đập phá.

Qua kiểm tra nhanh, công an xác định ông C. không sử dụng ma túy.