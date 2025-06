Trưa 4/6, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam bị can đối với Nguyễn Hữu Tài (31 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa), Hồ Tín Nghĩa (17 tuổi), Lê Duy Linh (22 tuổi, cùng ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) và Nguyễn Hoàng Nam (31 tuổi, ngụ xã Tuyên Bình Tây, huyên Vĩnh Hưng, Long An) để điều tra làm rõ về tội “Gây rối trật tự công cộng".

Đồng thời công an tiếp tục điều tra đối tượng Ngô Hữu Ái (18 tuổi, ngụ xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An) liên quan hành vi gây rối.

Nhóm 5 đối tượng đòi nợ có hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CALA

Sáng 30/5, đối tượng Tài đang ở nhà tại phường 3, TP.Tân An (Long An) thì có nhóm bạn gồm Ngô Hữu Ái, Hồ Tín Nghĩa, Lê Duy Linh đến phụ trồng cây.

Đối tượng cho vay nặng lãi lĩnh án tù và buộc phải nộp lại gần 580 triệu đồng

Đến trưa cùng ngày, đối tượng Nam tới tìm, sau đó kể vừa gặp Phạm Thanh Hữu (31 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) ngồi uống cà phê trong công viên phường 1, TP.Tân An. Nhớ việc anh Hữu đang nợ 10 triệu đồng, cả nhóm quyết định ra gặp để đòi tiền.

Khi đi, đối tượng Tài cầm theo một con dao bỏ trong bóp, đồng thời rủ cả 4 “chiến hữu” tìm con nợ. Đối tượng Tài điều khiển ô tô du lịch loại 7 chỗ chở nhóm xuất phát theo địa chỉ trên.

Khi gặp anh Hữu, nhóm thanh niên yêu cầu trả tiền nợ. Ngoài việc không trả tiền, “con nợ” còn thách thức. Đối tượng Tài, Nam cầm dao đâm vào lưng, số còn lại bị ném ly thủy tinh trúng vào mặt làm nạn nhân bị thương, phải vào Bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe trốn thoát.