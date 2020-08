Video: Công an phường mặc quần đùi, áo cộc đi xử lý bán hàng rong ở Hà Nội

Ngày 1/8, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoại clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán hàng rong trung tuổi giằng co với nam thanh niên trẻ tuổi mặc quần đùi áo cộc đi xe thùng biển xanh BKS 31A-7141, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung clip của một người dân đi đường ghi lại, khi đi qua đoạn đường thuộc tổ 6 (phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội), anh này chứng kiến cảnh người phụ nữ giằng co với một nam thanh niên mặc quần đùi, áo cộc tại cửa xe thùng biển xanh vì bị thu hàng hóa.



"Buông ra, buông...", nam thanh niên mặc thường phục lớn tiếng với người phụ nữ đang giằng co đòi lấy lại số hàng hóa bị tịch thu và cho rằng mình không hề bán hàng.

Khi này, một người phụ nữ bán hàng rong khác ra nói: "Cô ấy chở về không bán đâu".

Chiến sỹ công an mặc quần đùi, áo cộc đi bị người phụ nữ bán hàng rong giằng co đòi lấy lại hàng (Ảnh cắt từ clip).

Chứng kiến sự việc, người quay clip dừng xe xuống hỏi nam thanh niên: "Em làm cái gì đấy... Nhưng mà em ăn mặc như này không phải em là người thi hành công vụ rồi. Em ăn mặc như là đi chơi, anh rất là bức xúc...", người đàn ông quay clip nói.

Đáp lại, nam thanh niên trả lời rằng: "Em đang bảo vệ quyền lợi cho người dân... theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố..." và sau đó lái xe bỏ đi.

Bình luận về clip trên, cư dân mạng tỏ ra khá bất bình về hành động của nam thanh niên mặc thường phục đi xe công vụ dẹp hàng bán rong trên.

Liên quan đến vụ việc, trả lời VTC News, lãnh đạo Công an phường Phúc Lợi xác nhận nam thanh niên mặc thường phục trong clip là chiến sỹ của đơn vị.

“Hiện Công an phường đã báo cáo vụ việc lên Công an quận Long Biên và Công an TP Hà Nội. Thông tin cụ thể sẽ do Công an TP trả lời” – vị lãnh đạo phường Phúc Lợi cho hay.