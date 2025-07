Công an Tây Ninh tạm giam 6 đối tượng đánh nhau trong quán nhậu

Trưa 25/7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoài Ân (24 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (24 tuổi), Nguyễn Thanh Tùng (21 tuổi), Nguyễn Thanh Hà (20 tuổi), Lâm Hoàng Chức (20 tuổi) và Nguyễn Thành Nhân (17 tuổi, cùng ngụ phường Gia Lộc, Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đầu tháng 7/2025, anh B.H.T (26 tuổi, ngụ xã Bến Cầu, Tây Ninh) cùng nhóm bạn làm chung công ty tổ chức sinh nhật ở một quán ăn ở khu vực kênh Suối Cầu Đúc, thuộc ấp 5, xã Truông Mít.

Hiện trường vụ nhóm Ân đánh nhau từ trong quán ra lề đường làm hư hỏng nhiều tài sản. Ảnh: CATN

Bên trong quán còn có nhóm của Nguyễn Hoài Ân (24 tuổi, ngụ phường An Tịnh), Nguyễn Thanh Hà (20 tuổi, ngụ phường Gia Lộc, Tây Ninh) cũng đang ngồi nhậu với bạn.

Thời điểm này, đối tượng Ân nghe nhóm bàn của anh T đang chửi và nói xấu công nhân khu C trong công ty nên Ân bực tức, lý do Ân cũng là công nhân làm khu C.

Thiếu kiềm chế, Ân gọi điện thoại cho Toàn, Tùng, Nhân và Chức đến “giải quyết” số thanh niên dám nói xấu đồng nghiệp của mình. Dù chưa hiểu rõ nội dung, nhưng vừa tới nơi, nhóm của Ân cầm ghế nhựa, ly thủy tinh lao vào đuổi đánh bạn của T gây thương tích, đồng thời gây hư hỏng nhiều tài sản của quán, gây náo loạn khu vực làm ảnh hưởng an ninh trật tự.

Công an xã Truông Mít nhanh chóng có mặt kịp thời, xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời mời các đối tượng phục vụ điều tra, riêng nhóm bị chấn thương được đưa bệnh viện khám, điều trị, sau đó chờ kết quả giám định tỷ lệ thương tật.

Hai tuần điều tra đủ chứng cứ phạm tội, Cơ quan CSĐT Tây Ninh khởi tố vụ án, bị án đối với 6 đối tượng.