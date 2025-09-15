Công an tỉnh Nghệ An giải cứu thành công 13 nạn nhân bị bán sang khu Tam Giác Vàng

Ngày 15/9, Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán người, đồng thời giải cứu thành công 13 nạn nhân.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình, cảnh sát xác định tại các xã Bình Chuẩn, Cam Phục, Nga My (tỉnh Nghệ An) tồn tại một đường dây mua bán người, với Vi Thị Lan (SN 1994, ở xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) là mắt xích quan trọng.

Cảnh sát lấy lời khai của Vi Thị Lan về việc bán người sang công ty lừa đảo ở Tam Giác Vàng.

Lan là đối tượng từng có thời gian làm việc tại nước ngoài nên có mối quan hệ quen biết với một số “ông chủ” bên kia biên giới. Cô ta biết các công ty lừa đảo tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng cần tìm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc.

Do vậy, Lan nảy sinh ý định móc nối với các đối tượng tại các xã khu vực miền Tây thuộc tỉnh Nghệ An, thiết lập đường dây mua bán người, đưa sang Tam Giác Vàng nhằm thu lợi bất chính. Cô ta sau đó câu kết với Lô Thị Vuông (SN 1993, ở xã Nga My, Nghệ An) cùng phạm tội.

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao” các nạn nhân mà Lan và Vuông nhắm tới là những nam, nữ thanh niên không có việc làm ổn định. Các nạn nhân được hứa hẹn sẽ có mức lương từ 15 đến 18 triệu/tháng và được lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc.

Khi đã lừa được các bị hại qua biên giới, Lan và Vuông sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài đưa họ vào làm việc tại các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng do người nước ngoài làm chủ. Nạn nhân muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn.

Đáng nói, không chỉ lừa bán các nạn nhân qua biên giới, Lan và Vuông còn dụ dỗ một số bị hại là nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ về Việt Nam để lừa người khác sang làm việc.

Trường hợp như vậy là Lô Thị Nhâm (SN 2004, ở phường An Dương, Hải Phòng). Theo điều tra, Nhâm từng bị Lan và Vuông bán ra nước ngoài nhưng sau đó lại tiếp tay, lừa người khác qua biên giới.

Cảnh sát đã bắt giữ cả Nhâm, Vuông và Lan đồng thời giải cứu nạn nhân của nhóm này.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 2 - 7/9, cảnh sát xác định cả Lan, Vuông và Nhâm đều về Việt Nam nên lập 3 tổ công tác tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng để bắt giữ nhóm này.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bước đầu Ban chuyên án làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã lừa 13 nạn nhân vào Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng và hiện đã giải cứu thành công tất cả.

Cơ quan công an đánh giá, điểm chung của các vụ án mua bán người là nạn nhân thường bị các đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn tìm những công việc nhẹ, lương cao, lấy chồng nước ngoài… để có cuộc sống giàu sang.

Công việc, địa điểm làm việc mà các đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn đưa nạn nhân đến thường không có địa chỉ cụ thể. Vì vậy, người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, nhận biết được âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.