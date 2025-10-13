Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 13/10/2025 13:36 GMT+7

Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm

Đăng Khôi Thứ hai, ngày 13/10/2025 13:46 GMT+7
Theo Công an TP.HCM, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác để trốn tránh trách nhiệm.
Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 đổ lỗi cho các cá nhân khác để trốn tránh trách nhiệm

Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên).

Video: Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Ngân 98.

Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Theo cơ quan điều tra, quá trình làm việc với các cơ quan chức năng, Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh hàng giả.

Ngân 98 thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Hiện nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra xác định, năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000…

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành, tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Tang vật của vụ việc.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu.

Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

“Ngân 98” là ai?

Ngân 98, tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1988, quê tỉnh Bình Định cũ) là một DJ, người mẫu, diễn viên, hot girl nổi tiếng tại Việt Nam, được biết đến với phong cách táo bạo và nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Ngân 98 bắt đầu nổi tiếng từ năm 2016 nhờ những hình ảnh gợi cảm và phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội. Cô từng là tâm điểm của nhiều scandal và được biết đến là bạn gái của nhạc sĩ Lương Bằng Quang

Bên cạnh hình ảnh ồn ào, Ngân cũng tự xây dựng thương hiệu kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, giảm cân, chăm sóc cơ thể qua mạng xã hội.

Ngân 98 thường xuất hiện trong vai trò người mẫu quảng cáo cho chính sản phẩm của mình, tự giới thiệu là "CEO thương hiệu ZuBu".

Mẫu sản phẩm viên Collagen chứa chất cấm

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein.

Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Khởi tố, bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Khởi tố, bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Ngân 98 bị khởi tố về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" có thể đối mặt với hình phạt nào?

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Ngân 98 bị bắt để điều tra tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm"

Ngân 98 bị bắt để điều tra tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”

Giá vàng hôm nay 12/10 tăng tiếp, giá bạc nóng hừng hực, Phú Quý báo ngưng bán bạc

Giá vàng hôm nay 12/10 tiếp tục tăng ở nhóm nữ trang. Bạc miếng, bạc thỏi cũng tăng theo giá vàng. Phú Quý - doanh nghiệp chủ lực phân phối bạc hiện nay cũng báo ngưng nhận đơn mới.

Chuyển động Sài Gòn
Hình ảnh Bí thư Trần Lưu Quang và các đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội

Chuyển động Sài Gòn
Hình ảnh Bí thư Trần Lưu Quang và các đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội

Chuyển động Sài Gòn
Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030

Chuyển động Sài Gòn
Bứt phá từ công nghệ và hạ tầng: TP.HCM hướng tới siêu đô thị quốc tế giai đoạn 2026-2030

Chuyển động Sài Gòn
Dự án bất động sản TP.HCM khan hiếm, khu Đông lên ngôi hút vốn đầu tư

Chuyển động Sài Gòn
Dự án bất động sản TP.HCM khan hiếm, khu Đông lên ngôi hút vốn đầu tư

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM khai mạc phiên trù bị Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Xã hội

Ngân 98 từng nói "bị vu khống" vụ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm
Xã hội

Ngân 98 từng nói "bị vu khống" vụ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm

Xã hội

Trước khi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt tạm giam, Ngân 98 từng lên tiếng nói "bị vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín" khi sản phẩm giảm cân bị tố có chứa chất cấm.

Thế giới

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump 'ép Nga quỳ gối' chấm dứt chiến tranh Ukraine như từng làm ở Trung Đông
Thế giới

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump 'ép Nga quỳ gối' chấm dứt chiến tranh Ukraine như từng làm ở Trung Đông

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông nhìn thấy hy vọng rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp dụng cùng những biện pháp gây sức ép mà ông từng sử dụng để thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, nhằm buộc Nga tiến tới hòa bình ở Ukraine.

Văn hóa - Giải trí

Ngân 98 giàu cỡ nào, khối tài sản ước tính bao nhiêu?
Văn hóa - Giải trí

Ngân 98 giàu cỡ nào, khối tài sản ước tính bao nhiêu?

Văn hóa - Giải trí

Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Ngân 98 từng cho biết cô có khối tài sản lớn nhờ các hoạt động kinh doanh, biểu diễn.

Nhà nông

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ
Nhà nông

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo ngồi cà phê sáng, lắng nghe ý kiến của người dân, cán bộ

Nhà nông

Sáng ngày 11/10/2025, lãnh đạo phường Long An, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập tỉnh Long An, Tây Ninh, phường Long An là một phận diện tích của TP Tân An, tỉnh Long An) đã tổ chức chương trình “Cà phê sáng Long An – Lắng nghe và hành động” nhằm tạo điều kiện để tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân trên địa bàn phường.

Bạn đọc

Ngân 98 bị khởi tố về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" có thể đối mặt với hình phạt nào?
Bạn đọc

Ngân 98 bị khởi tố về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” có thể đối mặt với hình phạt nào?

Bạn đọc

Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, có thể gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Nếu bị xác định phạm tội này, Ngân 98 có thể đối diện với khung hình phạt nào theo quy định của pháp luật?

Thể thao

Bóng đá Việt Nam có nên học theo mô hình nhập tịch của... UAE?
Thể thao

Bóng đá Việt Nam có nên học theo mô hình nhập tịch của... UAE?

Thể thao

Malaysia và Indonesia đều đang gặp khó khăn theo những cách khác nhau liên quan đến việc nhập tịch cầu thủ ồ ạt mà không đạt hiệu quả như mong đợi. Trong khi đó, cách làm của UAE lại mang đến những kinh nghiệm đáng chú ý để bóng đá Việt Nam có thể nghiên cứu và áp dụng.

Chuyển động Sài Gòn

Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt
Chuyển động Sài Gòn

Nguồn cung bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tăng nhiệt

Chuyển động Sài Gòn

Trong quý III/2025, nguồn cung bất động sản nhà ở tại TP.HCM và vùng phụ cận ghi nhận đà tăng đáng kể sau thời gian dài trầm lắng. Các phân khúc chủ lực như đất nền, căn hộ, nhà phố – biệt thự đều tăng trưởng về nguồn cung, phản ánh tín hiệu phục hồi của thị trường.

Xã hội

Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?
Xã hội

Chất cấm sibutramine và phenolphthalein có trong sản phẩm giảm cân của Ngân 98 nguy hiểm như thế nào?

Xã hội

Theo chuyên gia, sibutramine và phenolphthalein thuộc danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm chứa chất cấm này thường gây giảm cân nhanh bằng cách tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm mất hoặc ức chế cảm giác đói, thậm chí nguy cơ gây ung thư và rối loạn tiêu hóa nghiêm trọng.

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn có khả năng tâm lý chiến khiến kẻ địch khiếp sợ như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn có khả năng tâm lý chiến khiến kẻ địch khiếp sợ như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Thành Cát Tư Hãn là một vị tướng, nhà chinh phục vĩ đại trong lịch sử. Ông không chỉ có tài bậc thầy về điều binh khiển tướng mà còn rất giỏi sử dụng chiến thuật đánh vào tâm lý kẻ thù.

Chuyển động Sài Gòn

Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy ở TP.HCM: Nhiều "ma men" vừa bị phạt lại tiếp tục vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

Cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy ở TP.HCM: Nhiều “ma men” vừa bị phạt lại tiếp tục vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ trong 2 ngày thực hiện cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá công nghệ blockchain sẽ tăng năng suất lao động cho Việt Nam
Kinh tế

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá công nghệ blockchain sẽ tăng năng suất lao động cho Việt Nam

Kinh tế

Thăm Khu trưng bày Mạng Dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 diễn ra ngày 13/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: “Đây là cơ hội ứng dụng công nghệ blockchain để tăng năng suất lao động cho Việt Nam và thúc đẩy tăng nguồn thu ngân sách”.

Chuyển động Sài Gòn

Ngày Doanh nhân Việt Nam - nhìn lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương 80 năm trước
Chuyển động Sài Gòn

Ngày Doanh nhân Việt Nam - nhìn lại bức thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công Thương 80 năm trước

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 13/10 là Ngày Doanh nhân Việt Nam. Đúng ngày này, cách đây 80 năm, tức năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một bức thư gửi giới Công Thương Việt Nam. Những giá trị Bác gửi gắm đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", cần lựa chọn cán bộ có đức, có sức, có tài

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” và quán triệt cần đặc biệt chú trọng công tác này, làm sao để lựa chọn được cán bộ có đức, có sức, có tài.

Thể thao

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đặng Văn Lâm mất chỗ vào tay Trần Trung Kiên?
Thể thao

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đặng Văn Lâm mất chỗ vào tay Trần Trung Kiên?

Thể thao

Trận lượt đi gặp ĐT Nepal, thủ thành Đặng Văn Lâm có một ngày thi đấu khá nhàn nhã, song vẫn để lại vài pha xử lý khiến khán giả phải “thót tim”. Thế nên ở trận lượt về, HLV Kim Sang-sik có thể trao cơ hội cho Trần Trung Kiên.

Nhà nông

7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh
Nhà nông

7 trận động đất liên tiếp, Quảng Ngãi ghi nhận rung chấn mạnh

Nhà nông

Trong 6 giờ qua, xã Măng Ri và Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi liên tục hứng chịu 8 trận động đất với độ lớn từ 2,5 đến 4,2 độ, vùng tâm chấn rung lắc.

Xã hội

Trường học bị chỉ trích vì để học sinh bước qua "cầu người" do cha mẹ tạo thành
Xã hội

Trường học bị chỉ trích vì để học sinh bước qua “cầu người” do cha mẹ tạo thành

Xã hội

Một hoạt động gây sốc và kỳ lạ vừa diễn ra ở Trung Quốc, trong đó các bậc cha mẹ quỳ xuống tạo thành “cây cầu”, còn học sinh thì bước đi trên lưng họ.

Văn hóa - Giải trí

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến "hot girl thị phi" sở hữu khối tài sản khủng
Văn hóa - Giải trí

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến “hot girl thị phi” sở hữu khối tài sản khủng

Văn hóa - Giải trí

DJ Ngân 98: Từ Á hậu doanh nhân đến "hot girl thị phi", gây chú ý với sự nghiệp DJ, phát ngôn gây sốc và khối tài sản khủng ở tuổi U30.

Sống vui

Tiêu Minh Phụng: "Tôi muốn kể câu chuyện về vùng đất Nam bộ và những con người hiền hòa"
Sống vui

Tiêu Minh Phụng: "Tôi muốn kể câu chuyện về vùng đất Nam bộ và những con người hiền hòa"

Sống vui

Mang bản “Đất phương Nam” được phối mới đến với Lễ hội giao lưu văn hoá thế giới 2025, lần này, Tiêu Minh Phụng muốn giới thiệu một nét đờn ca tài tử đặc sắc cho bạn bè quốc tế.

Bạn đọc

Vụ ròng rã nhiều năm tìm sổ đỏ ở Hà Nội: Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ
Bạn đọc

Vụ ròng rã nhiều năm tìm sổ đỏ ở Hà Nội: Người dân được hướng dẫn làm thủ tục cấp sổ

Bạn đọc

Sau phản ánh của Báo Dân Việt về vụ việc “dân ròng rã tìm sổ đỏ” ở Quốc Oai (Hà Nội), chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý. Đến nay, người dân liên quan đã được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Pháp luật

Công an bắt nhanh đối tượng vào nhà dân cướp giật vàng ở tỉnh Lâm Đồng
Pháp luật

Công an bắt nhanh đối tượng vào nhà dân cướp giật vàng ở tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật

Ngày 13/10, nguồn tin từ UBND xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an xã Đức Linh vừa bắt đối tượng có hành vi cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn.

Tin tức

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram
Tin tức

Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu lo ngại việc người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên mạng xã hội Facebook, Telegram

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - Thượng tướng Lê Tấn Tới nêu tình trạng người dân đưa thông tin khiếu nại, tố cáo lên các trang mạng xã hội như Facebook, Telegram. Theo ông, những thông tin này có sức lan truyền rất lớn, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về uy tín và danh dự.

Nhà nông

Hôm nay, 13/10, báo Nông thôn Ngày nay phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
Nhà nông

Hôm nay, 13/10, báo Nông thôn Ngày nay phát hành số báo đặc biệt nhân kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025), Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt trân trọng giới thiệu số báo đặc biệt với chủ đề: “Giai cấp nông dân Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới”.

Gia đình

Loại quả giàu chất xơ, là vị thuốc dân gian chống được ung thư, chế biến theo cách này ăn là nghiền
Gia đình

Loại quả giàu chất xơ, là vị thuốc dân gian chống được ung thư, chế biến theo cách này ăn là nghiền

Gia đình

Loại quả này không chỉ là một loại quả thơm ngon mà còn là nguồn dinh dưỡng dồi dào, hỗ trợ tích cực cho sức khỏe hệ tiêu hóa và xương khớp.

Pháp luật

Khởi tố, bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả
Pháp luật

Khởi tố, bắt giam Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm giả

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Nguyễn Hoành Từ được Lê Thế Tông phong tước "Tiết nghĩa Quận công"?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Nguyễn Hoành Từ được Lê Thế Tông phong tước "Tiết nghĩa Quận công"?

Đông Tây - Kim Cổ

Giữa vùng đô thị (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), quần thể đền thờ và lăng mộ Nguyễn Hoành Từ hiện diện như một chứng nhân của khí tiết, trí tuệ Việt.

Nhà đất

Ngược dòng thế giới, nhu cầu thép Việt Nam tăng mạnh 11%: Hòa Phát, Hoa Sen kỳ vọng đón sóng lợi nhuận quý 3
Nhà đất

Ngược dòng thế giới, nhu cầu thép Việt Nam tăng mạnh 11%: Hòa Phát, Hoa Sen kỳ vọng đón sóng lợi nhuận quý 3

Nhà đất

Bất chấp sản lượng thép toàn cầu giảm 1,3%, nhu cầu trong nước tăng mạnh 11% nhờ bất động sản hồi phục và đầu tư công tăng tốc. Hòa Phát, Hoa Sen được dự báo hưởng lợi lớn trong quý 3/2025.

Tin tức

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long
Tin tức

Lấy ý kiến nhân dân việc tặng Bằng khen của Thủ tướng với Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long

Tin tức

Công an TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng tặng Bằng khen cho Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Xã hội

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản
Xã hội

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp cho nhân viên y tế, cô đỡ thôn, bản

Xã hội

Bộ Y tế đề xuất chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản... Mức phụ cấp này cũng được Bộ đề xuất tăng so với hiện hành.

Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô
Hà Nội hôm nay

Ký ức Hà Nội: Những giọt nước mắt xúc động ngày 2/9 của người con xa Thủ đô

Hà Nội hôm nay

Khi tiếng nhạc quân hành vang lên, tiếng trống rộn ràng và những đoàn quân hùng dũng tiến qua, tôi cảm nhận một niềm tự hào dâng tràn, nghẹn lại trong cổ họng.

Thể thao

HLV Shin Tae-yong ra điều kiện trở lại với bóng đá Indonesia
Thể thao

HLV Shin Tae-yong ra điều kiện trở lại với bóng đá Indonesia

Thể thao

Sau thất bại của ĐT Indonesia tại vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á, HLV Shin Tae-yong đã được kêu gọi trở lại. Theo tiết lộ, nhà cầm quân người Hàn Quốc này cũng sẵn sàng tái xuất xứ Vạn đảo, nhưng với những điều kiện rất rõ ràng.

1

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

Đoàn Văn Hậu tái xuất, CLB CAHN thảm bại 1-6 trước Hà Nội FC

2

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

Cựu Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn Thái Hồng Công nhận tiền, quà của người thân tử tù án ma túy

3

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

Nguyễn Xuân Son tái xuất sân cỏ, đá 5 phút ở trận thắng của Thép xanh Nam Định

4

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

Việt Nam sẽ tăng lương công chức năm 2026?

5

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài

Tự hào Nông dân Việt Nam 2025: Nhà khoa học sáng chế loại bẫy chuột đặc biệt không cần mồi, từng được lên báo nước ngoài