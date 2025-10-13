Công an TP.HCM: DJ Ngân 98 khai nhận quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm

Ngày 13/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Ngân 98 đổ lỗi cho các cá nhân khác để trốn tránh trách nhiệm

Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (Do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên).

Video: Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Ngân 98.

Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi.

Theo cơ quan điều tra, quá trình làm việc với các cơ quan chức năng, Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh hàng giả.

Ngân 98 thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Hiện nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra xác định, năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000…

Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành, tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”.

Qua điều tra, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Tang vật của vụ việc.

Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” để đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ cho khách hàng như một liệu trình hoàn chỉnh, khuyến khích sử dụng song song để “đạt hiệu quả giảm cân nhanh hơn”.

Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu.

Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng.

“Ngân 98” là ai?

Ngân 98, tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1988, quê tỉnh Bình Định cũ) là một DJ, người mẫu, diễn viên, hot girl nổi tiếng tại Việt Nam, được biết đến với phong cách táo bạo và nhiều phát ngôn gây tranh cãi.

Ngân 98 bắt đầu nổi tiếng từ năm 2016 nhờ những hình ảnh gợi cảm và phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội. Cô từng là tâm điểm của nhiều scandal và được biết đến là bạn gái của nhạc sĩ Lương Bằng Quang

Bên cạnh hình ảnh ồn ào, Ngân cũng tự xây dựng thương hiệu kinh doanh các sản phẩm làm đẹp, giảm cân, chăm sóc cơ thể qua mạng xã hội.

Ngân 98 thường xuất hiện trong vai trò người mẫu quảng cáo cho chính sản phẩm của mình, tự giới thiệu là "CEO thương hiệu ZuBu".

Mẫu sản phẩm viên Collagen chứa chất cấm



Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất cấm sibutramine và phenolphthalein.



Đây là những hoạt chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm do có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.