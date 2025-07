Công an TP.HCM truy nã đối tượng chiếm đoạt ô tô Mercedes-Benz trị giá 1,8 tỷ đồng

Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án liên quan đến hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", và "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Nguyễn Thành Long (38 tuổi, quê quán quận Ba Đình, TP.Hà Nội), bị Công an TP.HCM truy nã. Ảnh: CACC

Vụ việc được phát hiện từ năm 2021 tại TP.HCM. Trong quá trình điều tra, ngày 12/6/2025, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Nguyễn Thành Long (38 tuổi, quê quán quận Ba Đình, TP.Hà Nội), người từng cư trú tại số 14 đường số 2, phường An Lạc A, quận Bình Tân (cũ).

Theo công an, Nguyễn Thành Long đã sử dụng giấy tờ và đăng ký xe ô tô giả để thực hiện giao dịch cầm cố một chiếc xe Mercedes-Benz S400, biển số 30G-642.74, với số tiền 1,8 tỷ đồng.

Sau khi chiếc xe được gửi tại một bãi giữ xe ở trung tâm thương mại tại TP.Thủ Đức, Long đã sử dụng chìa khóa phụ để lấy xe ra, nhưng không hoàn trả số tiền đã nhận. Khi sự việc bị phát giác, Long thừa nhận hành vi và cam kết sẽ khắc phục.

Tuy nhiên, từ ngày 23/6/2025, Long bỏ trốn và không còn liên lạc. Do bị can đã rời khỏi nơi cư trú và có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Thành Long.

Cùng ngày, cơ quan trên cũng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi, cư trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo công an, Hà thường xuyên tìm thuê các mẫu điện thoại cao cấp, chủ yếu là Samsung Galaxy S23 Ultra và S24 Ultra, thông qua các hội nhóm mạng xã hội, trong đó có nhóm "Đừng dạy Fangirl cách tiêu tiền".

Hà giới thiệu mục đích thuê là để phục vụ quay phim, chụp ảnh tại sự kiện ca nhạc, sau đó mang đi cầm cố và mất liên lạc với chủ sở hữu. Nhiều nạn nhân cho biết đã thiệt hại hàng chục triệu đồng mỗi người.

Tổng số điện thoại bị chiếm đoạt bao gồm: Samsung Galaxy S23 Ultra: 6 chiếc (các màu kem, tím, xanh rêu, đen, xanh biển, trắng), dung lượng 256GB và 512GB; Samsung Galaxy S24 Ultra: 1 chiếc màu tím than, dung lượng 512GB.



Hiện toàn bộ thiết bị này được Công an TP.HCM thu giữ phục vụ điều tra, đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc, làm rõ vai trò của Nguyễn Thị Thu Hà cùng những cá nhân liên quan khác.