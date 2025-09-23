Chủ đề nóng

TP. Huế dự kiến để nhà báo được quyền "chấm điểm" câu trả lời của cơ quan nhà nước trên mạng lưới phát ngôn

Thứ ba, ngày 23/09/2025 10:41 GMT+7
Nhà báo, phóng viên có thể được phản hồi và “chấm điểm” câu trả lời của cơ quan nhà nước qua hệ thống mạng lưới phát ngôn của TP. Huế.
TP.Huế đang lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo quyết định ban hành quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí trên hệ thống mạng lưới phát ngôn của thành phố.

Dự thảo quyết định này do Sở Văn hóa và Thể thao TP.Huế xây dựng, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử TP.Huế để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến.

Lãnh đạo Văn phòng UBND TP.Huế trả lời câu hỏi của báo chí tại phiên họp báo thường kỳ. 

Đối tượng áp dụng của quyết định là các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP.Huế, UBND cấp xã, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp xã, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn TP.Huế; các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên của các cơ quan báo chí có đăng ký hoạt động trên địa bàn.

Theo dự thảo quyết định, hệ thống mạng lưới phát ngôn là một ứng dụng tương tác trên website và điện thoại thông minh, được tích hợp với cổng thông tin tương tác của thành phố và ứng dụng Hue-S.

Mạng lưới này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên gửi câu hỏi, đề nghị phát ngôn và nhận phản hồi trực tiếp từ các cơ quan hành chính nhà nước. Quy trình, thời hạn trả lời được quy định cụ thể, rõ ràng.

Một điểm đáng chú ý trong dự thảo quyết định này là việc trao quyền cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên được đánh giá chất lượng kết quả trả lời và thông tin do cơ quan nhà nước cung cấp. Việc đánh giá được thực hiện ngay trên hệ thống mạng lưới phát ngôn với ba mức: Hài lòng – Chấp nhận được – Không hài lòng.

Bên cạnh đó, nhà báo, phóng viên có thể phản hồi, đặt lại câu hỏi để làm rõ thông tin đã được cung cấp. Trong trường hợp nội dung trả lời chưa đầy đủ hoặc chưa thỏa đáng, cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm bổ sung, làm rõ.

Đây là cơ chế tương tác tạo sự minh bạch, khách quan và hạn chế tình trạng cung cấp thông tin mang tính đối phó, hình thức.

Về thời hạn cung cấp thông tin, các cơ quan phải phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc đối với thông tin ban đầu, trong vòng 7 ngày đối với sự kiện quan trọng có tác động lớn và tối đa 14 ngày đối với các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan. Trong trường hợp cần thêm thời gian, các cơ quan phải thông báo cụ thể thời điểm dự kiến trả lời cho báo chí.

Đặc biệt, hệ thống mạng lưới phát ngôn còn cho phép lưu trữ và bảo mật toàn bộ quá trình trao đổi, từ câu hỏi, phản hồi đến kết quả trả lời, nhằm phục vụ kiểm chứng khi cần thiết. Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP.Huế sẽ chịu trách nhiệm vận hành phần kỹ thuật, trong khi Sở Văn hóa và Thể thao phụ trách quản lý nội dung, giám sát, nhắc nhở và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ người phát ngôn.

Đối với các cơ quan báo chí, quy định yêu cầu đăng tải trung thực, khách quan và đầy đủ nội dung phát ngôn đã được cung cấp. Trường hợp đăng tải thông tin chưa chính xác, báo chí có trách nhiệm đăng phản hồi từ cơ quan phát ngôn theo đúng Luật Báo chí.

Quy định cũng gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương đối với chất lượng thông tin cung cấp. Nếu để xảy ra tình trạng chậm trễ hoặc không xử lý thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. Các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin sẽ được biểu dương tại họp báo thường kỳ và giao ban báo chí hàng tháng.

Quy định này không chỉ giúp hoạt động phát ngôn của các cơ quan nhà nước tại Huế đi vào nền nếp mà còn khẳng định vai trò đồng hành, giám sát của báo chí. Đây cũng là nỗ lực của TP.Huế trong xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, lấy công khai, minh bạch, trách nhiệm làm nguyên tắc hành động.

