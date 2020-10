Công an triệu tập cô gái trẻ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới

Nhà hàng bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới trên địa bàn phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ (Ảnh: Kim Anh).

Chiều ngày 1/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an phường Mường Thanh (TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, vào 14h ngày 30/9, Công an phường Mường Thanh tiếp nhận đơn trình báo của ông Vũ Thế L. (sinh năm 1988, Chủ nhà hàng T.P., địa chỉ tại tổ 9, phường Mường Thanh) trình báo về vụ việc bị hủy hợp đồng đặt cỗ cưới không rõ lý do.

Theo đơn trình báo với cơ quan công an, vào tháng 9 vừa qua ông L. có giao kết hợp đồng bằng miệng với một khách nữ thường xuyên đến nhà hàng ăn uống, yêu cầu nhà hàng làm cỗ cho đám cưới của mình. Theo đó vị khách nữ này đặt 150 mâm cỗ có giá tiền 1.350.000 đồng/mâm, hẹn tổ chức vào trưa ngày 30/9/2020. Tuy nhiên đến thời điểm tổ chức, không có bất cứ khách khứa nào đến dự tiệc, người đặt cỗ được cho là cô dâu sau đó không liên lạc được nên nhà hàng đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

"Qua điều tra xác minh ban đầu, Công an phường Mường Thanh phối hợp Công an thành phố Điện Biên Phủ đã xác định được danh tính người đặt cỗ cưới với chủ nhà hàng T.P. là Cà Thị Út (sinh năm 1996, có hộ khẩu thường trú tại bản Co Hói, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Tuy nhiên, sau khi sự việc xảy ra, Cà Thị Út đã bỏ đi khỏi địa bàn, số điện thoại chị Út cung cấp cho nhà hàng đã tắt máy, không liên lạc được

Hiện Công an thành phố Điện Biên Phủ và Công an phường Mường Thanh đang triển khai các tổ công tác truy tìm Cà Thị Út triệu tập về cơ quan công an để làm rõ sự việc", vị lãnh đạo Công an phường Mường Thanh thông tin.

Nhà chức trách cho biết, ngay trong buổi chiều 30/9, với sự chia sẻ của cộng đồng mạng, nhiều người dân trên địa bàn cũng đã đến mua hỗ trợ nhà hàng số thực phẩm này để vớt vát số tiền bị thiệt hại.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 30/9, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh và câu chuyện hy hữu, về một nhà hàng bị khách "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới tại địa bàn phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

Ngay sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, đã có rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ đối với vụ việc, đồng thời cũng bày tỏ ý muốn giúp đỡ chủ nhà hàng bị bỏ bom.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) cho biết: "Đúng là trên địa bàn phường có xảy ra sự việc như vậy, và đến chiều nay 30/9, chủ nhà hàng đã lên công an phường trình báo sự việc".

Theo ông Tùng, nhà hàng bị "bỏ bom" là một nhà hàng ăn nhỏ trên địa bàn, tên T.P., có địa chỉ tại tổ 9 của phường, chuyên nhận đặt các loại cỗ tiệc.