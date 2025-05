Công an truy tìm thân nhân của nạn nhân tử vong là trẻ sơ sinh

Chiều 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Long An, hiện đang phát thông tin truy tìm thân nhân của nạn nhân là một trẻ sơ sinh bỏ rơi bên lề đường, đã tử vong, không có bất kỳ loại giấy tờ nào để lại.

Hiện trường nơi người dân phát hiện nạn nhân là trẻ sơ sinh ở ven lộ, đã tử vong. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Long An tiếp nhận thông tin về vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa (Long An).



Nạn nhân được xác định là trẻ sơ sinh, không rõ danh tính.

Khám nghiệm tử thi có đặc điểm nhận dạng như sau: Giới tính nữ, khoảng 38 tuần tuổi, chiều cao 56cm.

Nạn nhân không mặc quần áo, được quấn trong tấm khăn vải màu hồng.

Em bé đã tử vong trước khi người dân phát hiện trình báo công an.