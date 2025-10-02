Công an vào cuộc điều tra clip tài xế xe buýt bị bắt quỳ, đánh dã man ở Nghệ An

Ngày 2/10, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng vật giống dây thắt lưng đánh tới tấp một người đàn ông đang quỳ dưới đường, bên cạnh chiếc xe buýt. Mặc cho nạn nhân chắp tay van xin nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đánh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người đàn ông.

Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt hãng Th.Th bị bắt quỳ gối, đánh giữa đường.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo hãng xe buýt Th.Th xác nhận, nạn nhân bị đánh trong đoạn clip là anh B, tài xế của công ty.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h15’ ngày 1/10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ thành phố Vinh cũ đi xã Tân Kỳ. Tuy nhiên, khi nhân viên nhà xe liên hệ, người này trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí.

Khi xe đến xã Tân Kỳ, người đàn ông bất ngờ lao lên tấn công tài xế xe buýt. Dù nhiều hành khách có mặt đã can ngăn nhưng không được.

Mặc cho tài xế van xin, người đàn ông vẫn tiếp tục dùng vật nghi là dây thắt lưng đánh liên tiếp. Ảnh cắt từ clip

Thậm chí người này còn hung hãn, kéo anh B xuống đường, bắt quỳ rồi rút dây thắt lưng đánh liên tiếp. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, đại diện hãng xe buýt đã trình báo sự việc đến Công an xã Tân Kỳ. Tài xế B đã được công ty cho nghỉ để đi khám giám định.

Đại diện Công an xã Tân Kỳ xác nhận đã nắm thông tin, mời những người liên quan về làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện sự việc đang được Công an xã Tân Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.