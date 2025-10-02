Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Pháp luật
Thứ năm, ngày 02/10/2025 14:51 GMT+7

Công an vào cuộc điều tra clip tài xế xe buýt bị bắt quỳ, đánh dã man ở Nghệ An

+ aA -
Nguyễn Tình Thứ năm, ngày 02/10/2025 14:51 GMT+7
Một đoạn clip gây phẫn nộ lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh tài xế xe buýt bị một người đàn ông bắt quỳ giữa đường rồi dùng thắt lưng đánh tới tấp tại huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Vụ việc được cho là bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc gửi hàng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 2/10, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông dùng vật giống dây thắt lưng đánh tới tấp một người đàn ông đang quỳ dưới đường, bên cạnh chiếc xe buýt. Mặc cho nạn nhân chắp tay van xin nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục đánh. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của người đàn ông.

Đoạn clip ghi lại cảnh tài xế xe buýt hãng Th.Th bị bắt quỳ gối, đánh giữa đường. 

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo hãng xe buýt Th.Th xác nhận, nạn nhân bị đánh trong đoạn clip là anh B, tài xế của công ty.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h15’ ngày 1/10, một hành khách gửi 2 kiện hàng từ thành phố Vinh cũ đi xã Tân Kỳ. Tuy nhiên, khi nhân viên nhà xe liên hệ, người này trả lời vòng vo, không rõ ràng về địa điểm nhận hàng và việc trả cước phí.

Khi xe đến xã Tân Kỳ, người đàn ông bất ngờ lao lên tấn công tài xế xe buýt. Dù nhiều hành khách có mặt đã can ngăn nhưng không được.

Mặc cho tài xế van xin, người đàn ông vẫn tiếp tục dùng vật nghi là dây thắt lưng đánh liên tiếp. Ảnh cắt từ clip

Thậm chí người này còn hung hãn, kéo anh B xuống đường, bắt quỳ rồi rút dây thắt lưng đánh liên tiếp. Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, đại diện hãng xe buýt đã trình báo sự việc đến Công an xã Tân Kỳ. Tài xế B đã được công ty cho nghỉ để đi khám giám định.

Đại diện Công an xã Tân Kỳ xác nhận đã nắm thông tin, mời những người liên quan về làm việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện sự việc đang được Công an xã Tân Kỳ tiếp tục điều tra làm rõ.

Tham khảo thêm

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi 'bất thường' ở Hà Tĩnh

Sự thật về những chiếc cột điện có lõi "bất thường" ở Hà Tĩnh

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang
13

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Tìm thấy 3 thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại khu vực dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Người đàn ông nghi tự thiêu tử vong trong công viên giữa Hà Nội

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Điểm mặt hàng loạt sai phạm những năm qua của Công ty có nữ Giám đốc vừa bị bắt tạm giam ở Quảng Ngãi

Trước khi bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Lý Tuấn (Quảng Ngãi) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Công ty này đã có hàng loạt sai phạm gây dư luận xấu ở tỉnh Quảng Ngãi.

Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Pháp luật
Khởi tố giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

Pháp luật
Hơn 2,2 tỷ đồng bị chiếm đoạt, 101 khách hàng trở thành nạn nhân tại phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Phát hiện thi thể phân hủy bên trong lô cốt bỏ hoang; cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng lãnh án

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm gây án mạng sau 30 phút gây án; người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ nghi phạm gây án mạng sau 30 phút gây án; người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn

Đọc thêm

Thái Lan cho người dân chuyển tiền vé số không trúng thưởng thành tiết kiệm hưu trí
Xã hội

Thái Lan cho người dân chuyển tiền vé số không trúng thưởng thành tiết kiệm hưu trí

Xã hội

Chính phủ Thái Lan công bố sáng kiến mới cho phép người dân trích tiền từ vé số điện tử không trúng thưởng để tích lũy cho tuổi già.

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm tình trạng dùng kích điện tận diệt cá trên sông Cổ Cò và Đô Tỏa
Bạn đọc

Đà Nẵng: Xử lý nghiêm tình trạng dùng kích điện tận diệt cá trên sông Cổ Cò và Đô Tỏa

Bạn đọc

Người dân phường Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) phản ánh tình trạng, một số đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt cá trên sông Cổ Cò, Đô Tỏa, gây tận diệt nguồn lợi thủy sản và đe dọa môi trường sinh thái. Chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Viên Sùng Hoán đánh trận giỏi cỡ nào mà khiến Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết vì đau khổ?
Đông Tây - Kim Cổ

Viên Sùng Hoán đánh trận giỏi cỡ nào mà khiến Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết vì đau khổ?

Đông Tây - Kim Cổ

Viên Sùng Hoán là danh tướng của nhà Minh, từng đánh trận tài giỏi khiến thủ lĩnh Nỗ Nhĩ Cáp Xích của bộ tộc Nữ Chân xấu hổ vì thất bại đến mức phát bệnh mà chết. Tuy nhiên, Viên Sùng Hoán lại là người chịu án oan cay nghiệt bậc nhất lịch sử Trung Quốc.

Đồng Nai đấu giá đất gần sân bay Long Thành thu gần 7.000 tỷ đồng
Đầu tư - Tài chính

Đồng Nai đấu giá đất gần sân bay Long Thành thu gần 7.000 tỷ đồng

Đầu tư - Tài chính

Đồng Nai vừa đấu giá thành công 2 khu đất vàng gần sân bay Long Thành, thu gần 7.000 tỷ đồng, đem lại nguồn lực lớn cho ngân sách.

Đề xuất hoãn tổ chức lễ hội Thành Tuyên, khuyến cáo “nóng” cho du khách đi cung đường Tây Bắc
Xã hội

Đề xuất hoãn tổ chức lễ hội Thành Tuyên, khuyến cáo “nóng” cho du khách đi cung đường Tây Bắc

Xã hội

Trước ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 10, Lễ hội Thành Tuyên được đề xuất hoãn tổ chức; cơ quan chức năng khuyến cáo khách du lịch thay đổi lịch trình các tour trekking tại Lào Cai; các khu, điểm du lịch Cao Bằng, Tuyên Quang cũng phải tạm dừng hoạt động.

110.000 con gà chết sau bão, xã nuôi gà lớn nhất tỉnh Nghệ An xác xơ, hàng loạt chủ trang trại trắng tay
Nhà nông

110.000 con gà chết sau bão, xã nuôi gà lớn nhất tỉnh Nghệ An xác xơ, hàng loạt chủ trang trại trắng tay

Nhà nông

Xã An Châu là địa phương nuôi gà nhiều nhất tỉnh Nghệ An. Sau cơn bão số 10, hàng chục trang trại gà nơi đây bị tàn phá nặng nề với khoảng 110.000 con gia cầm chết. Nhiều chủ trang trại bỗng chốc trắng tay chỉ sau một đêm.

Khung pháp lý Nghị quyết 05 thí điểm thị trường tài sản mã hoá: Hướng tới bảo vệ tài sản của nhà đầu tư
Đầu tư - Tài chính

Khung pháp lý Nghị quyết 05 thí điểm thị trường tài sản mã hoá: Hướng tới bảo vệ tài sản của nhà đầu tư

Đầu tư - Tài chính

Trong thời gian triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hoá, một trong những mục tiêu quan trọng nhất được hướng tới là bảo vệ tài sản của nhà đầu tư trong bối cảnh thời gian qua, rất nhiều giao dịch tài sản mã hoá vô giá trị, thậm chí lừa đảo đã xảy ra.

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Tai Po trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Tai Po trên kênh nào?

Thể thao

Trận đấu giữa CLB CAHN vs Tai Po diễn ra vào lúc 19h15 ngày 2/10 ở lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. NHM Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

Bưởi đặc sản Phúc Trạch của Hà Tĩnh được nông dân cho 'uống' rượu ngâm với tỏi, ớt cay, thế mà bán đắt hàng
Khuyến nông

Bưởi đặc sản Phúc Trạch của Hà Tĩnh được nông dân cho "uống" rượu ngâm với tỏi, ớt cay, thế mà bán đắt hàng

Khuyến nông

Sau hơn ba năm thực hiện mô hình thâm canh bưởi Phúc Trạch đạt tiêu chuẩn hữu cơ tại thôn Ngọc Bội, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), chất lượng bưởi được nâng lên đáng kể, môi trường canh tác được cải thiện, đặc biệt giá bán tăng cao hơn hẳn.

NPK Phú Mỹ - Thử thách tạo anh tài
Doanh nghiệp

NPK Phú Mỹ - Thử thách tạo anh tài

Doanh nghiệp

Nhà máy NPK Phú Mỹ đang chào đón tấn sản phẩm thứ 1 triệu từ ngày đi vào vận hành, đây là thành quả từ nỗ lực bền bỉ, không mệt mỏi của đội ngũ CBCNV nhà máy. Nhân dịp này, bạn đọc hãy cùng chúng tôi ôn lại bài viết về nhà máy NPK được đăng trên kỷ yếu “Hành trình 20 năm Cho mùa bội thu” của TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ).

'Một tiền lệ thảm khốc': Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine
Điểm nóng

"Một tiền lệ thảm khốc": Châu Âu hoảng loạn vì kế hoạch của Ukraine

Điểm nóng

Nỗ lực của chính phủ châu Âu nhằm kết nạp Ukraine vào EU, bỏ qua quyền phủ quyết của Hungary, đang hạn chế chủ quyền của các quốc gia thành viên và làm suy yếu nền tảng của Liên minh, nhà báo và nhà phân tích người Tây Ban Nha Javier Villamor viết trong bài viết đăng trên tờ The European Conservative.

Phụ nữ Afghanistan chuộng thẩm mỹ hơn mua đồ ăn
Xã hội

Phụ nữ Afghanistan chuộng thẩm mỹ hơn mua đồ ăn

Xã hội

Tại thủ đô Kabul, các phòng khám thẩm mỹ mọc lên ngày càng nhiều dù phụ nữ bị cấm tới salon làm đẹp, còn phẫu thuật thẩm mỹ vẫn được coi là hợp pháp dưới sự giám sát của Taliban.

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, 'mỹ nhân màn ảnh' khoe nhan sắc trong bộ ảnh mừng sinh nhật
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, "mỹ nhân màn ảnh" khoe nhan sắc trong bộ ảnh mừng sinh nhật

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá, mỹ nhân màn ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ trong bộ ảnh mừng sinh nhật tuổi mới, gây ấn tượng với vẻ đẹp vượt thời gian.

Hải Phòng sau sáp nhập Hải Dương thành công, bứt tốc về nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn
Nhà nông

Hải Phòng sau sáp nhập Hải Dương thành công, bứt tốc về nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn

Nhà nông

Sau sáp nhập tỉnh Hải Dương thành công, thành phố Hải Phòng đang sở hữu những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tập trung bậc nhất cả nước. Với việc ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hoá trong nông nghiệp, Hải Phòng đang dần khẳng định không chỉ là trung tâm công nghiệp – dịch vụ lớn của miền Bắc mà còn là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp của cả nước.

Thẩm tra nhiều nội dung trọng điểm, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội được giao nhiệm vụ nặng nề tại Kỳ họp thứ 10
Kinh tế

Thẩm tra nhiều nội dung trọng điểm, Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội được giao nhiệm vụ nặng nề tại Kỳ họp thứ 10

Kinh tế

Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể tại Đà Nẵng sáng 2/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh Ủy ban Kinh tế và Tài chính được giao nhiệm vụ nặng nề khi phải thẩm tra, cho ý kiến nhiều nội dung trọng điểm, có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển đất nước tại Kỳ họp thứ 10.

Hà Nội chỉ đạo bổ sung nhiều hoạt động mới tại Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025
Văn hóa - Giải trí

Hà Nội chỉ đạo bổ sung nhiều hoạt động mới tại Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025

Văn hóa - Giải trí

Thành phố Hà Nội vừa ra văn bản về việc điều chỉnh, bổ sung một số hoạt động nghệ thuật tại chương trình Festival Thăng Long - Hà Nội 2025.

Tìm thấy xe bán tải cùng 3 người đàn ông mất tích tại Lào Cai
Tin tức

Tìm thấy xe bán tải cùng 3 người đàn ông mất tích tại Lào Cai

Tin tức

Trưa nay 2/10, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy chiếc xe bán tải chở 3 người đàn ông bị mất tích từ ngày 29/9.

Quảng Trị khởi công 3 dự án hơn 38.000 tỷ đồng: Bước khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới ở tỉnh này
Kinh tế

Quảng Trị khởi công 3 dự án hơn 38.000 tỷ đồng: Bước khởi đầu cho kỷ nguyên phát triển mới ở tỉnh này

Kinh tế

Ngày 2/10, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động 3 dự án đô thị quy mô lớn gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng. Đây là sự kiện đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA
Thể thao

LĐBĐ Malaysia “đe doạ” FIFA

Thể thao

Sau khi đổ lỗi cho Indonesia, báo chí Malaysia chuyển sang đổ lỗi của LĐBĐ Việt Nam (VFF) vì báo cáo sai phạm lên LĐBĐ thế giới (FIFA).

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt
Tin tức

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV ra mắt

Tin tức

Đại hội Đảng bộ Quân đội bầu 48 đại biểu cùng với 16 đại biểu đương nhiên đang công tác trong quân đội để đại diện cho hơn 27 vạn đảng viên trong quân đội, tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển
Xã hội

Thủ khoa xuất sắc được hiệu trưởng vinh danh, bật mí kế hoạch để có tương lai phát triển

Xã hội

Nguyễn Thị Khánh Linh và La Lan Kha - 2 thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Thăng Long đã chia sẻ quyết tâm học tập tốt để ra trường được làm công việc yêu thích.

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục
Văn hóa - Giải trí

Ninh Dương Lan Ngọc vấp tranh cãi về trang phục

Văn hóa - Giải trí

Chiếc áo crop top cắt xẻ táo bạo của Ninh Dương Lan Ngọc đang vấp ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?
Đông Tây - Kim Cổ

Ai mới là “cha đẻ” của giày cao gót?

Đông Tây - Kim Cổ

Giày cao gót – biểu tượng quyến rũ của phái đẹp hôm nay – từng gắn liền với những kỵ binh Ba Tư trên lưng ngựa và cả vị vua quyền lực Louis XIV của nước Pháp. Vậy ai mới thực sự là “cha đẻ” của đôi giày đã làm thay đổi lịch sử thời trang và địa vị xã hội này?

Con cua đinh 'khổng lồ', con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách
Nhà nông

Con cua đinh "khổng lồ", con ếch diễn xiếc, con chồn hương leo lên vai người, khu du lịch Cồn Sơn ở Cần Thơ hút khách

Nhà nông

Khách tham quan Cồn Sơn, TP Cần Thơ, thích thú với trải nghiệm ngắm nhìn con cua đinh "khổng lồ"-ba ba Nam bộ, nặng 54kg, con ếch biểu diễn xiếc, con chồn hương leo trèo trên vai người. Đây là những cách làm mới của các thành viên thuộc hợp tác xã du lịch Cồn Sơn Xanh, khiến du khách vô cùng thích thú.

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường
Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường

Tin tức

Đà Nẵng vận hành chính quyền 2 cấp, phát sinh tình trạng thừa thiếu nhân sự giữa các xã, phường, thông tin được tổng hợp sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về 'sự lúng túng' trong ứng phó thiên tai cực đoan
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan

Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng gửi thư động viên, chia sẻ và nhận trách nhiệm về "sự lúng túng" trong ứng phó thiên tai cực đoan.

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Eastern FC vs Thép xanh Nam Định trên kênh nào?

Thể thao

Eastern FC vs Thép xanh Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 2/10 ở vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Vậy NHM Việt Nam có thể xem trực tiếp trận đấu này trên kênh nào?

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cây cầu 200 tỷ đồng ở Quảng Trị gặp khó
5

Kinh tế

Dự án đường 2 đầu cầu An Lạc (cầu dây văng sông Hiếu) đang gặp nhiều vấn đề khó, trong đó thiếu kinh phí GPMB cần được quan tâm tháo gỡ.

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
Pháp luật

Điều tra nghi án vợ sát hại chồng ở Đà Nẵng
11

Pháp luật

Thương lấy 1 cái khăn tắm, dùng dao cắt xé thành 2 mảnh để cột hai chân và hai tay của người chồng lại. Sau đó, Thương lấy đoạn một đoạn dây dù màu xanh tròng vào cổ người chồng rồi siết đến chết.

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí: Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi để sát thực tiễn hơn

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định Luật Đất đai sẽ tiếp tục được sửa đổi, bảo đảm sát thực tiễn, giải quyết tranh chấp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tin đọc nhiều

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”