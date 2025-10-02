Tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở Tuyên Quang

Lực lượng chức năng của tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất vùi lấp 4 người trong một gia đình ở thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú. Ảnh: Sơn Hà.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Trần Đức Chung, Chủ tịch UBND xã Lũng Cú xác nhận: Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến 10 giờ 14 phút sáng nay 2/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất khiến 4 người trong một gia đình mất tích tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.

Danh tính nạn nhân tìm thấy được xác định là bà Hầu Thị D. (sinh năm 1980), cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương.

Khu vực sạt lở đất tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang khiến 4 người trong một gia đình mất tích vào sáng 30/9/2025. Ảnh: A Lìn.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng hơn 6 giờ 30 phút sáng 30/9, tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú đã xảy một vụ sạt lở núi khiến nước, đất, bùn tràn xuống gây ra lũ quét vùi lấp một gia đình làm 4 người mất tích.



Cụ thể tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, hộ gia đình ông Vàng Chá S. có 7 nhân khẩu, trong đó, có 4 người mất tích là anh Vàng Chá S. (sinh năm 1982), chị Hầu Thị D. (sinh năm 1980); 2 cháu nhỏ Vàng Xuân H. (sinh năm 2023), Vàng Minh H. (sinh năm 2024). 3 người còn lại trong gia đình đang đi làm ăn xa nên không bị ảnh hưởng do thiên tai.