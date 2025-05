Công ty "họ" Vicem lỗ ròng 10 quý liên tiếp

Vicem Bút Sơn lỗ lũy kế hơn 320 tỷ đồng

Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (Vicem Bút Sơn) là đơn vị thành viên Tổng công ty Xi Măng Việt Nam. Theo đăng ký thay đổi vào tháng 1/2025, Công ty có vốn điều lệ hơn 1.235 tỷ đồng, địa chỉ tại thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Báo cáo tài chính Quý I/2025 của Vicem Bút Sơn cho thấy, doanh thu trong kỳ của Công ty ở mức 647,5 tỷ đồng, tăng hơn 105 tỷ đồng, tương ứng tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước. Vicem Bút Sơn cho biết, nguyên nhân chủ yếu giúp doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng là do sản lượng tiêu thụ xi măng trong kỳ tăng gần 87,5 nghìn tấn.

Dù vậy, lợi nhuận gộp chỉ đạt 22,6 tỷ đồng, trong khi tổng chi phí bao gồm quản lý doanh nghiệp, quản lý bán hàng và chi phí tài chính lên tới 59,6 tỷ đồng. Lỗ thuần 37 tỷ đồng, tuy nhiên khoản 8,4 tỷ đồng lợi nhuận khác giúp Vicem Bút Sơn chỉ còn lỗ sau thuế 28,5 tỷ đồng, giảm 48,5% so với cùng kỳ năm liền kề, và giảm tới 62,4% so với Quý IV/2024.

Kết thúc Quý I, Vicem Bút Sơn còn cách rất xa kế hoạch đề ra năm 2025 là 29,3 tỷ đồng lãi sau thuế.

Như vậy, đây là Quý thứ 10 liên tiếp doanh nghiệp “họ” Vicem này ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ. Tính đến hết tháng 3/2025, Vicem Bút Sơn đã lỗ lũy kế gần 320,5 tỷ đồng.

Vicem Bút Sơn lỗ 10 quý liên tiếp (Đơn vị: Tỷ đồng)

Vicem Bút Sơn cho biết, ngành vật liệu xây dựng nói chung, xi măng nói riêng gặp khó khăn khi sản lượng sản xuất, tiêu thụ và doanh thu đều giảm sút. Nguồn cung xi măng tiếp tục vượt xa so với nhu cầu. Dư thừa nguồn cung dẫn đến các công ty sản xuất xi măng cạnh tranh gay gắt, thị trường phát sinh hiện tượng giảm giá bán, phá giá..

Trong năm 2024, giá thu về các chủng loại sản phẩm của Vicem Bút Sơn đều giảm so với kế hoạch, dẫn đến doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm so với kế hoạch.

Bất chấp Công ty phải phối hợp với một số nhà phân phối thực hiện các chương trình kích cầu như tặng xi măng bao, tiền, vàng.. Triển khai tiếp thị xi măng vào các dự án (Vinsmart Tây Mỗ, Cổ Loa, Ocean Park 2-3, dự án Vành đai 4 Hưng Yên, Đồng Đăng – Trà Lĩnh..) nhằm đẩy sản lượng tiêu thụ, tuy nhiên kết quả kinh doanh vẫn yếu kém.

Dòng tiền bị động

Kết Quý I/2025 dù tài sản dài hạn giảm giá trị, song tổng tài sản của Vicem Bút Sơn vẫn ở mức 3.240 tỷ đồng, tăng 145,5 tỷ đồng, tương ứng 4,7% so với hồi đầu năm. Kết quả này chủ yếu có đóng góp từ khoản phải thu ngắn hạn của Vicem Bút Sơn tăng 194 tỷ đồng, lên thành 280,3 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 44,6 tỷ đồng, ghi nhận ở mức 521,6 tỷ đồng . Cùng thời điểm, lượng tiền mặt của Vicem Bút Sơn giảm gần 41%, chỉ còn 59,1 tỷ đồng.



Về nợ, tại ngày 31/3, Công ty ghi nhận tổng nợ phải trả 2.202 tỷ đồng, tăng 8,5% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu đến từ nợ ngắn hạn, với mức tăng 174,7 tỷ đồng so với hồi đầu năm, lên thành 2.036 tỷ đồng. Đóng góp lớn nhất trong các khoản nợ ngắn hạn là khoản phải trả người bán với mức 885,3 tỷ đồng, tăng 12,5% so với ngày 1/1/2025.

Có thể thấy, tài sản ngắn hạn trong kỳ của Vicem Bút Sơn dù tăng nhưng chủ yếu đang nằm ở các khoản phải thu ngoài công ty.

Trong khi chỉ số nợ ngắn hạn (2.036 tỷ đồng) đã gấp 2,3 lần tài sản ngắn hạn (883,5 tỷ đồng), Công ty sẽ thiếu chủ động trong dòng tiền duy trì hoạt động trong quý tiếp theo. Mặt khác, vấn đề tiêu thụ sản phẩm chưa tìm được lời giải cũng sẽ là khiến Vicem Bút Sơn gặp khó khi theo đuổi mục tiêu kế hoạch kinh doanh đã đề ra.