C.P. Việt Nam hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh cho cộng đồng

Với chủ đề “Gieo hạt xanh, tạo dựng cuộc sống”, “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” tiếp tục bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp 122.906 cây xanh, bao gồm nhiều loài cây gỗ quý và cây bản địa như Sao, Dầu, Phượng, Bần chua,…và cùng với tỉnh phát động trồng cây tại các tuyến bờ sông, kênh, rạch có nguy cơ sạt lở, các cụm tuyến dân cư, trường học, trụ sở, doanh trại,… trên khắp các huyện, thành phố của tỉnh.

Lễ phát động được tổ chức tại Trường Tiểu học Gáo Giồng tại xã Phong Mỹ.

Tính từ năm 2023 đến nay, C.P. Việt Nam đã trao tặng hơn 357.000 cây giống cho tỉnh, với một niềm tin chung tay cùng địa phương xây dựng Công trình Kè xanh vững chắc, chống xói lở, giúp giữ đất, giữ nước, góp phần cải tạo môi trường sinh thái tại khu vực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Trở lại với tỉnh Đồng Tháp trong hoạt động lần này, “C.P. Việt Nam - Hành trình vì một Việt Nam xanh” cũng chính thức hoàn thành mục tiêu trồng 1 triệu cây xanh cho cộng đồng, một cột mốc quan trọng trong kế hoạch trồng 1,5 triệu cây, giai đoạn 2021-2025 (gồm 500.000 cây trong doanh nghiệp và 1.000.000 cây hỗ trợ cộng đồng). Đây là thành quả đáng tự hào, thể hiện cam kết của CPV cùng sự đồng hành của các bên trong nỗ lực hướng tới một tương lai xanh và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, phụ trách ngành kinh doanh gia công khu vực miền Tây đã trao bảng tượng trưng tài trợ cho đại diện tỉnh Đồng Tháp.

Ông Ngô Thoại - Giám đốc chi nhánh Gia công C.P. Việt Nam tại Đồng Tháp chia sẻ “Dự án không chỉ là một cam kết mà còn là một phần trong chiến lược kinh doanh bền vững của C.P. Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, mỗi cây xanh được trồng hôm nay sẽ góp phần tạo nên một tương lai xanh, sạch và thịnh vượng. Sự hợp tác với tỉnh Đồng Tháp là một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn này, nơi chúng tôi gắn kết lợi ích kinh doanh với trách nhiệm xã hội và môi trường, hướng tới mục tiêu chung là một Việt Nam bền vững".

Ông Trần Bảo Sơn - Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi tường tỉnh Đồng Tháp phát biểu khai mạc.

Với mỗi cây xanh được trồng, hành trình vì một Việt Nam Xanh của C.P. Việt Nam ngày càng được lan tỏa sâu rộng. Sự đồng hành của doanh nghiệp cùng chính quyền địa phương và cộng đồng không chỉ góp phần tăng mảng xanh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm với môi trường đến từng người dân. Với tầm nhìn chiến lược và cam kết lâu dài, C.P. Việt Nam tiếp tục đặt nền móng cho một tương lai xanh, sạch, hướng tới một Việt Nam bền vững.

Người dân địa phương và các tình nguyện viên C.P. Việt Nam ra quân trồng cây tại tuyến bờ Đông Gáo Giồng dài hơn 3km.

“Với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, phát triển bền vững không chỉ là một cam kết mà là nền tảng cốt lõi, nơi lợi ích của đất nước và cộng đồng luôn được ưu tiên. Công ty không ngừng nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững, hài hòa cùng xã hội và môi trường, để mỗi bước tiến của C.P. Việt Nam là vì một Việt Nam xanh, thịnh vượng và phát triển bền vững.”