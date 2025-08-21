C.P. Việt Nam tự hào ghi dấu ấn tại khu vực ASEAN với 2 giải thưởng danh giá

Ông Phạm Quỳnh Mạnh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển kinh tế Việt Nam – ASEAN (VASEAN) đã phát biểu khai mạc chương trình.

Ngày 16/8/2025, tại Khách sạn Orchard, Singapore đã diễn ra “Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025” và Lễ công bố “ASEAN AWARD 2025” lần thứ VI do Trung ương Hội Nghiên cứu Hợp tác Phát triển Kinh tế Việt Nam - ASEAN phối hợp với tạp chí Thời Đại tổ chức. Chương trình với sự tham gia của đại diện các đơn vị quản lý, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp lớn, các thương hiệu uy tín đến từ Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Lào…

Chương trình được tổ chức mỗi năm một lần nhằm giới thiệu, biểu dương, tôn vinh những đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển cộng đồng ASEAN bền vững. Đây cũng là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp gặp mặt, giao lưu kết nối, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế.

Tại buổi lễ năm nay, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) đã được vinh danh với hai giải thưởng danh giá là "Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh ASEAN" và Tổng Giám đốc của công ty, ông Pawalit Ua-Amornwanit, nhận giải thưởng "Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2025", khẳng định vị thế tiên phong trong phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo tại khu vực.

Đại diện C.P. Việt Nam, ông Vũ Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Cấp cao đã nhận Giải thưởng “Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh ASEAN”.

Việc được đề cử vào “Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh ASEAN” là một minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm cộng đồng của C.P. Việt Nam. Trong đó, CPV được ghi nhận nhờ vào nhiều hành động thiết thực, bao gồm:

Chuỗi giá trị sản xuất khép kín: Áp dụng mô hình “Từ trang trại đến bếp nhà” cùng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001, GLOBAL GAP, BRC, và BAP. Công ty cũng đã nhiều lần vinh dự nhận Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (VNQA) và áp dụng thành công hệ thống quản lý TPM (Total Productive Maintenance) để tối ưu hóa năng suất và chất lượng sản phẩm.

Đầu tư vào kinh tế xanh: Tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải.

Cam kết môi trường mạnh mẽ: Loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng than đá từ năm 2021, trồng 1.5 triệu cây xanh đến năm 2025 và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050.

Tiên phong trong trách nhiệm sản xuất: Hợp tác với Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) để thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit vinh dự nhận Giải thưởng “Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2025”.

Đặc biệt, giải thưởng “Nhà lãnh đạo xuất sắc ASEAN 2025” được trao cho ông Pawalit Ua-Amornwanit - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam. Giải thưởng là sự công nhận cho tầm vóc, bản lĩnh và tinh thần phụng sự cộng đồng của một nhà lãnh đạo hiện đại.

Đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân Tổng giám đốc Pawalit Ua-Amornwanit, mà còn là niềm tự hào của C.P. Việt Nam nói riêng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung trên hành trình hội nhập quốc tế, kiến tạo giá trị dài hạn và bền vững cho khu vực ASEAN, đồng thời lan tỏa thông điệp về phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm môi trường và xã hội.

Với nhiều năm kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp đa quốc gia, ông Pawalit Ua-Amornwanit đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và bản lĩnh kiên định theo đuổi triết lý "3 lợi ích" - vì đất nước, vì người dân và vì công ty.

Dưới sự dẫn dắt của ông, CPV đã quyết liệt triển khai các sáng kiến phát triển bền vững nhằm xây dựng một hệ sinh thái hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Tư duy lãnh đạo ấy đã đưa CPV trở thành một trong những doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi xanh tại Đông Nam Á.

Ban Lãnh đạo C.P. Việt Nam tại buổi lễ trao giải.

Cả hai giải thưởng đều khẳng định triết lý hoạt động của C.P. Việt Nam: Thành công không chỉ được đo bằng các chỉ số tăng trưởng ngắn hạn, mà còn bằng khả năng tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng và môi trường.

Nhìn lại hành trình đã qua, những thành tựu mà C.P. Việt Nam đạt được chính là kết quả của một chiến lược phát triển kiên định, xuyên suốt từ tư duy lãnh đạo đến hành động của tập thể. Không chỉ là nhà sản xuất thực phẩm, mà CPV đang dần xác lập vai trò là một chủ thể tích cực trong tiến trình phát triển bền vững của khu vực ASEAN.

Thông qua các hoạt động trong cộng đồng từ giáo dục, y tế, bảo tồn đa dạng sinh học đến nông nghiệp bền vững, CPV từng bước khẳng định uy tín thương hiệu và nâng tầm ảnh hưởng bằng những giá trị tạo dựng từ hành động thiết thực.

Đông đảo doanh nhân dự Diễn đàn Kinh tế ASEAN 2025.

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình dài học hỏi, thích nghi và nhất quán trong triết lý vận hành công ty. Đó cũng là động lực để C.P. Việt Nam tiếp tục đổi mới, mở rộng hợp tác, và đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho một cộng đồng ASEAN bền vững, năng động và đầy triển vọng.

Với Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, phát triển bền vững không chỉ là một cam kết mà là nền tảng cốt lõi, nơi lợi ích của đất nước và cộng đồng luôn được ưu tiên. Công ty không ngừng nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững, hài hòa cùng xã hội và môi trường, để mỗi bước tiến của C.P. Việt Nam là vì một Việt Nam xanh, thịnh vượng và phát triển bền vững.



