CSGT TP.HCM ra quân xử lý nghiêm loạt vi phạm trên đường thủy, chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn...

Sáng 20/11, các đơn vị Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM (PC08) đã đồng loạt triển khai các tổ công tác nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn thành phố.

Đợt cao điểm này nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) đường thủy, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và thuyền viên.

Theo PC08, lực lượng CSGT đường thủy sẽ tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm 4 nhóm hành vi vi phạm chính, bao gồm: Phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, kiên quyết không cho phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động. Song song đó, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền, vận động và yêu cầu chủ phương tiện làm cam kết, đồng thời hướng dẫn liên hệ cơ quan chức năng để nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

Chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn (quá tải), căn cứ điều kiện thủy văn và quy luật hoạt động của phương tiện, CSGT sẽ tập trung kiểm soát và kiên quyết áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn. Biện pháp này nhằm tạo tính răn đe, phòng ngừa nguy cơ TNGT. Các trường hợp vi phạm sẽ phải đưa hàng hóa quá tải lên khỏi phương tiện trước khi tiếp tục hành trình.

Tổ chức đo nồng độ cồn đối với 100% thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực. Tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm theo tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Tiến hành kiểm soát, đối chiếu thực tế để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn bị tẩy xóa, sửa chữa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phòng CSGT nhấn mạnh, ngoài công tác tuần tra kiểm soát và xử lý, lực lượng sẽ kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải trên đường thủy.