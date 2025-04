Đồng Nhân dân tệ trượt về mức thấp kỷ lục 17 năm

Cập nhật mới nhất, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ấn định tỷ giá trung tâm USD/CNY cho phiên giao dịch sắp tới vào thứ năm (11/4) là 7,2092 đổi 1 USD.

Đồng CNY được phép giao dịch trong biên độ ±2% quanh tỷ giá này. Do đó, giá trị thấp nhất có thể dùng để quy đổi đồng tiền này đang là 7,353 CNY đổi 1 USD.

Dữ liệu cho thấy, đồng nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) đã chạm mức thấp nhất trong 17 năm, kể từ năm 2007 so với đồng đô la Mỹ (USD). Điều này cho thấy Trung Quốc có thể cố ý nới lỏng kiểm soát tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế dựa vào xuất khẩu của mình khi cuộc chiến thương mại với Mỹ ngày càng leo thang.

Tỷ giá nhân dân tệ hiện ở mức thấp kỷ lục kể từ năm 2017. Ảnh: Tradingview.

Tuy nhiên, việc cho phép đồng Nhân dân tệ giảm giá mạnh sẽ đi kèm với rủi ro lớn. Bởi, điều này sẽ làm gia tăng sự đặt cược tiêu cực vào nền kinh tế, kéo theo sự thoái lui của dòng vốn, khiến quan hệ với Mỹ thêm căng thẳng và làm suy giảm cơ hội của bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào.

Ở thái cực còn lại, nếu giữ đồng Nhân dân tệ mạnh, Trung Quốc sẽ gặp bất lợi về xuất khẩu, gây áp lực với tăng trưởng kinh tế vốn đang yếu. Việc chống lại áp lực mất giá đồng tiền trong một thời gian dài tất yếu sẽ dẫn tới một đợt sụt giá mạnh của đồng tiền, có thể làm gia tăng sự biến động trên thị trường tài chính.

Nói với hãng tin Reuters, Kaahanri Singh, Trưởng phòng chiến lược tài sản chéo khu vực châu Á tại Barclays, cho hay: “Chúng tôi dự đoán Bắc Kinh sẽ giảm dần và ‘thiết lập lại’ chứ không phải là thực hiện một đợt điều chỉnh lớn, đột ngột”.

Các nhà phân tích cho rằng, Trung Quốc đang chịu áp lực nặng nề từ cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ, đặc biệt sau khi một quan chức Nhà Trắng cho biết trên CNBC rằng thuế đối ứng của Trung Quốc là 125%, nâng từ mức 84% trước đó. Thông tin này làm rõ quyết định tăng thuế cách đây một ngày của Tổng thống Mỹ Donald Trump với Trung Quốc.

Giới phân tích cho rằng, việc cho phép nhân dân tệ giảm giá mạnh sẽ đi kèm với rủi ro lớn, bởi sẽ làm gia tăng sự đặt cược tiêu cực vào nền kinh tế. Ảnh: chatgpt khởi tạo.

Trước đó, Trung Quốc đã bị ông Trump áp thuế 2 lần, mỗi lần 10%, do nước này không đạt nhiều tiến triển trong ngăn chặn hoạt động buôn fentanyl vào Mỹ. Như vậy, tổng mức thuế nước này hiện phải chịu là 145%.

Đáp lại, Trung Quốc đã áp dụng mức thuế 84% lên hàng nhập khẩu từ Mỹ. Những biện pháp này đã làm gia tăng căng thẳng kinh tế giữa hai quốc gia và đẩy đồng tiền Trung Quốc vào vòng xoáy đi xuống.

Hiện, các nhà đầu tư đang chờ xem liệu chính quyền Trung Quốc có sử dụng việc phá giá tiền tệ như một phần trong cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ hay không.

Chuyên gia Becky Liu - Ngân hàng Standard Chartered nhận định, Trung Quốc có thể sẽ để cho đồng Nhân dân tệ mất giá một cách có kiểm soát thay vì giữ không cho đồng nội tệ giảm quá mức 7,35 CNY đổi 1 USD. Trung Quốc sẽ cho phép tỷ giá biến động linh hoạt hơn như một công cụ để giải tỏa áp lực đối với tăng trưởng trong bối cảnh thuế quan tăng mạnh.

"Hòa nhịp" cùng đồng Nhân dân tệ, USD - Index "bốc hơi" gần 2%



Trong khi đó, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) trong phiên sáng nay giảm gần 2% về 100,697. Đây cũng là mức thấp nhất của đồng bạc xanh kể từ đầu tháng 3/2022.

Đồng đô la Mỹ đã yếu đi so với đồng yên, đồng Franc Thụy Sỹ và đồng Euro, và đồng thời yếu đi so với cả các loại tiền tệ nhạy cảm với rủi ro như đồng đô la Úc. Tâm điểm của thị trường tiếp tục hướng vào thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump và tác động tiềm tàng của chúng đối với tăng trưởng toàn cầu.

Đồng bạc xanh lao dốc khi thị trường 'choáng váng' trước cú quay xe về thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: investing.com

Tuy nhiên, đề cập đến diễn biến tiêu cực của USD-Index, giới phân tích cho rằng, nếu việc áp thuế như vậy được triển khai, sẽ không còn hy vọng nền kinh tế Mỹ có thể tránh được suy thoái.

Đặc biệt, thị trường tài chính quan tâm đến lộ trình mà ông Trump đang theo đuổi đã được trình bày vào tháng 11/2024 do Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng viết.

Nhiều người đã gọi đây là 'Hiệp định Mar-a-Lago', nhằm giảm giá đồng USD để thu hẹp thâm hụt thương mại, gia tăng ưu thế cho hàng xuất khẩu Mỹ. Đồng thời thu hút dòng vốn đầu tư trở lại đất nước nhờ lãi suất cao (đồng tiền giảm giá là do thuế quan chứ không phải giảm lãi suất).



Theo New York Times , đồng USD mạnh đã đem lại cho Mỹ "lợi ích đặc biệt" khi định hình cả nền kinh tế toàn cầu, lợi thế trên bàn đàm phán ngoại giao. Thế nhưng, quan điểm của Tổng thống Donald Trump lại khác, rằng đồng USD mạnh đang khiến ngành sản xuất dịch chuyển khỏi Mỹ và nền kinh tế đang phải gánh khoản nợ công ngày một lớn.



Tờ New York Times đưa tin rằng, trên lý thuyết, việc đồng USD mất giá sẽ làm tăng tính cạnh tranh của hàng hóa Mỹ và gây bất lợi cho vị thế các quốc gia dự trữ USD, nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều.

Nguyên nhân do, nếu Mỹ phá giá đồng USD, các nước khác cũng có thể làm điều tương tự, thậm chí tốt hơn. Hơn thế nữa, việc đồng USD mất giá sẽ khiến hàng nhập khẩu đắt hơn, làm gia tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu của các nhà máy tại Mỹ và thúc đẩy lạm phát đi lên.

Mặt khác, đồng USD không chỉ là một loại tài sản mà còn là niềm tin của người dân vào nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo đó, việc phá giá đồng tiền này sẽ kích thích sự hoảng loạn khi nhà đầu tư tìm nơi trú ẩn tài sản, người dân mất niềm tin vào nền kinh tế trong khi các nước đua nhau hạ giá đồng tiền để chạy đua thương mại.