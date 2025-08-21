Cuộc đời bi thảm của hoàng hậu đẹp nhất "Tây du ký 1986"

Theo Sohu, Tây du ký 1986 là bộ phim được phát sóng lại nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc với hơn 3.000 lần. Các nhân vật trong phim, diễn viên, câu thoại, giai thoại đều trở nên quen thuộc và có sức ảnh hưởng tới văn hóa đại chúng Trung Quốc. Thậm chí, Quan Âm Bồ Tát, Phật Tổ Như Lai được in tranh, dựng tượng theo hình ảnh của dàn diễn viên trong phim. Đến nay, khán giả lại say mê khám phá ra những nét tính cách đáng mến, đáng trân trọng khác của vai diễn Tôn Ngộ Không, minh chứng cho sức sống lâu bền của tác phẩm.

Trong đó, vai diễn Kim Thánh nương nương của Chiêm Bình Bình chỉ xuất hiện trong vài phút đã khiến khán giả nhớ mãi không quên.

Chiêm Bình Bình thủ vai Kim Thánh nương nương, được Tôn Ngộ Không cứu khỏi tay yêu quái.

Trong tập 20 Tôn Hầu khéo hành nghề y, thầy trò Đường Tăng đi qua nước Chu Tử, biết được quốc vương bị bệnh nặng, hoàng hậu là Kim Thánh nương nương bị yêu quái bắt đi, Tôn Ngộ Không đã nhận nhiệm vụ giải cứu hoàng hậu. Chiêm Bình Bình đã thể hiện tốt vai diễn hoàng hậu xinh đẹp, sang trọng quý phái, đoan trang và không kém phần thông minh.

Chiêm Bình Bình sinh năm 1948, mất mẹ từ khi mới 2 tuổi. Cha gửi nữ diễn viên sang nhà hàng xóm nhờ chăm sóc, còn mình thì ra ngoài kiếm tiền, đến năm Chiêm Bình Bình 10 tuổi ông mới trở về. Chính vì vậy, nữ diễn viên chịu nhiều thiệt thòi mất mát từ khi còn nhỏ.

Năm 11 tuổi, nhờ năng khiếu nghệ thuật nổi trội Chiêm Bình Bình được trường Học viện Hý Kịch Thượng Hải tuyển vào đào tạo chuyên về Hoa Đán và Đao Mã Đán (diễn viên võ thuật nữ). Trong 10 năm khó khăn của Cách Mạng Văn hóa Trung Quốc, Chiêm Bình Bình đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng cô vẫn tỏa sáng trên sân khấu Kinh kịch Thượng Hải.

Chiêm Bình Bình có ngoại hình đẹp, là ngôi sao tài năng trên sân khấu kinh kịch.

Nữ diễn viên từng tham gia các vở kịch như Khởi nghĩa Nam Xương, Người đàn ông độc thân vui vẻ, Cô nương năm nay 28, Gia đình mỹ thực, Chết đi sống lại, Phong Thần Bảng và được nhớ tới với vai diễn Kim Thánh nương nương trong Tây du ký 1986.

Theo Sohu, năm 1980 trong quá trình quay bộ phim Khởi nghĩa Nam Xương, Chiêm Bình Bình bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng nữ diễn viên đã cầu xin bác sĩ hoãn quá trình điều trị để cô có thể hoàn thành nốt vai diễn vì lo lắng đoàn phim phải tìm diễn viên thay thế và mất nhiều chi phí hơn. Tuy nhiên, bác sĩ từ chối và yêu cầu nữ diễn viên lên bàn mổ. Một tháng sau, Chiêm Bình Bình xuất hiện và tới trường quay để tiếp tục đóng phim.

Những năm 1980, Chiêm Bình Bình là nghệ sĩ nổi danh trên màn ảnh và sân khấu Kinh kịch Trung Quốc. Tới năm 1990, nữ diễn viên chuyển sang Mỹ sinh sống.

Tại Mỹ, nữ diễn viên vẫn muốn tiếp tục đóng phim, tuy nhiên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống vì rào cản ngôn ngữ, do đó nữ diễn viên chỉ có thể đóng vai phụ, làm diễn viên đóng thế. Thậm chí, nữ diễn viên còn phải làm công việc lao động chân tay để kiếm sống.

Vì chán nản với cuộc sống mưu sinh khó khăn, nữ diễn viên chuyển hướng sang kinh doanh thẩm mỹ viện. Tuy nhiên, lúc này bà lại nhớ tới quê hương và lên kế hoạch trở lại Trung Quốc, được tiếp tục niềm đam mê diễn xuất.

Song, lúc này Chiêm Bình Bình bị chẩn đoán mắc căn bệnh teo dây thần kinh thị giác, chỉ còn sống được khoảng hai năm. Năm 2017, Chiêm Bình Bình qua đời, hưởng thọ 69 tuổi. Cuối đời, nữ diễn viên Tây du ký chết cô độc trên đất Mỹ, chỉ có người con trai bên cạnh.

Nữ diễn viên không thực hiện được mong ước trở về quê hương, chết nơi đất khách.

Theo: Theo Báo Tiền Phong