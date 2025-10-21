Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 21/10/2025 15:12 GMT+7

Cuộc gặp ngoại trưởng Lavrov - Rubio bị hoãn, cuộc gặp cấp cao Putin - Trump bị đặt đấu hỏi

V.N (Theo CNN) Thứ ba, ngày 21/10/2025 15:12 GMT+7
Hy vọng của Tổng thống Donald Trump về một cuộc gặp sớm với Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bị đình trệ, sau khi các nguồn tin thân cận cho biết cuộc họp chuẩn bị giữa các cố vấn ngoại giao cấp cao của hai bên vốn dự kiến diễn ra trong tuần này đã bị tạm hoãn, ít nhất là vào thời điểm hiện tại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đón Tổng thống Na Vladimir Putin ở sân bay quân sự tại Anchorage, bang Alaska, Mỹ, hồi tháng 8/2025. Ảnh: GI.

Hôm thứ Năm tuần trước 16/10, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Trump cho biết hai bên “đã đồng ý sẽ có một cuộc gặp giữa các cố vấn cấp cao của chúng ta vào tuần tới”.

“Phái đoàn Mỹ trong các cuộc họp đầu tiên sẽ do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu, cùng với một số người khác sẽ được chỉ định” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tuy nhiên, cuộc gặp được trông đợi giữa ông Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov đã bị tạm dừng, theo lời một quan chức Nhà Trắng nói với CNN. Hiện chưa rõ lý do tại sao cuộc họp không còn được tiến hành trong tuần này, mặc dù một nguồn tin cho biết ông Rubio và ông Lavrov có những kỳ vọng khác nhau về khả năng chấm dứt cuộc chiến Ukraine.

Cũng chưa rõ việc hoãn cuộc gặp chuẩn bị giữa Lavrov và Rubio sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin dự kiến tổ chức tại Budapest, Hungary.

“Ngài Tổng thống Trump luôn nhất quán trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình và ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này và ngăn chặn thương vong” - Phó Thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly nói với CNN. “Ông đã dũng cảm tham gia đối thoại với các bên và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để đạt được hòa bình”.

Hôm thứ Hai 20/10, ông Rubio và ông Lavrov đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận về “các bước tiếp theo” nhằm tiếp nối cuộc gọi giữa hai tổng thống tuần trước về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo bản tóm tắt ngắn của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Rubio “nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc tiếp xúc sắp tới như một cơ hội để Moscow và Washington hợp tác trong việc thúc đẩy một giải pháp bền vững cho cuộc chiến Nga - Ukraine, phù hợp với tầm nhìn của Tổng thống Trump” - bản tóm tắt cho biết.

Trong khi đó, Điện Kremlin mô tả cuộc gọi này là một “cuộc thảo luận mang tính xây dựng” đề cập đến “các bước cụ thể nhằm thực thi những hiểu biết” mà hai nhà lãnh đạo Trump và Putin đã đạt được trong cuộc điện đàm trước đó.

Tuy nhiên, một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với CNN rằng sau cuộc điện đàm giữa ngoại trưởng hai nước, các quan chức nhận thấy lập trường của Nga vẫn chưa thay đổi đáng kể so với quan điểm tối đa hóa ban đầu. Nguồn tin cho biết, trước mắt ông Rubio có thể sẽ không khuyến nghị tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vào tuần tới, nhưng ông và ông Lavrov có thể tiếp tục điện đàm trong tuần này.

Đã hơn hai tháng kể từ khi ông Trump có hội nghị thượng đỉnh trực tiếp gần nhất với Tổng thống Putin tại Anchorage, Alaska. Cuộc gặp kéo dài gần ba giờ này kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, dù cả hai nhà lãnh đạo đều tuyên bố “đã đạt được tiến triển”.

Từ đó đến nay, ông Trump đã nhiều lần kêu gọi Kiev và Moscow “ngừng chiến ngay lập tức".

“Các bên cứ dừng lại ở đường chiến tuyến, ở đâu thì ở đó. Nếu không, mọi chuyện sẽ quá phức tạp, chẳng bao giờ có thể giải quyết được. Dừng lại ở chiến tuyến” - ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Bảy.

