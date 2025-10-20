Ông Zelensky tuyên bố chiến tranh Ukraine có thể sắp kết thúc

Ông Zelensky gặp gỡ báo chí. Ảnh: Strana.

Có thể cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết, nhưng điều đó không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ kết thúc - ông Zelensky tuyên bố tại cuộc gặp các nhà báo.

“Không thể kết thúc cuộc chiến này quá nhanh. Chúng ta đã tiến gần đến khả năng chấm dứt chiến tranh, tôi nói với các bạn điều này một cách chắc chắn. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ kết thúc” - ông nói.

Tổng thống Ukraine cũng cho rằng vấn đề lãnh thổ vẫn chưa rõ ràng.

Kênh Suspilne dẫn lời ông cho biết, phía Nga có lẽ ngụ ý rằng họ sẽ không tiến xa hơn, trong khi người Mỹ lại hiểu điều đó như khả năng trả lại lãnh thổ cho Ukraine.

Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng sẽ không rút quân khỏi Donbass.

“Sẽ không có chuyện rút khỏi Donbass. Chấm hết” - ông nói.

Theo ông Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin thực ra không cần Donbass, và những yêu cầu của nhà lãnh đạo Nga chỉ nhằm “tạo ra ảo tưởng về chiến thắng - nhưng không ai có thể đảm bảo rằng vài năm nữa ông ta sẽ không tiến xa hơn.”

Trong khi đó, ngày 20/10, ông Zelensky đã đệ trình lên Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) các dự luật nhằm gia hạn tình trạng thiết quân luật và tổng động viên thêm 90 ngày – cho đến tháng 2.

Trước đó, truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Nhà Trắng đã kêu gọi Zelensky chấp nhận các điều kiện của Điện Kremlin để kết thúc chiến tranh, bao gồm cả việc từ bỏ lãnh thổ Donbass.

Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ thông tin rằng ông từng yêu cầu Kiev nhượng lại vùng Donetsk để chấm dứt chiến sự.