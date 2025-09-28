Cuộc sống hôn nhân 4 năm của thiếu gia Phan Thành

Phan Thành - Primmy Trương kết hôn vào đầu năm 2021. Sau 4 năm bên nhau, cặp đôi có 2 nhóc tỳ, bé trai là Kyle (Phan Thành Kiên, sinh năm 2021) và bé gái là Tiffany (sinh năm 2023). Ngày 27/9, Primmy Trương đăng tải ảnh du lịch gia đình hiếm hoi trên trang Instagram cá nhân. Khoảnh khắc tiết lộ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi. "Ba mẹ dẫn em đi Singapore nhân dịp 'Anh Hai' Kyle sinh nhật 4 tuổi", bà xã thiếu gia Phan Thành viết.

Trái với sự kín tiếng khi vừa kết hôn, Primmy Trương hiện tại cởi mở chia sẻ đời tư cá nhân. Cô thường xuyên đi du lịch nước ngoài, gặp gỡ hội chị em thân thiết và tham gia sự kiện của các nhãn hàng mỹ phẩm. "Nàng dâu hào môn" cho biết bản thân cảm thấy thư giãn, kết nối với thiên nhiên sau chuyến du lịch Bhutan, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, đầu tháng 9.

Bà xã thiếu gia Phan Thành theo đuổi phong cách thời trang tối giản, thanh lịch, ít phụ kiện. Dù mang thai 2 lần, Primmy Trương vẫn giữ được vóc dáng thon thả. Nhan sắc ngày càng thăng hạng. Cô từng chia sẻ 3 điều tập trung cho hiện tại là bản thân, cuộc sống và hạnh phúc của chính mình.

Bà xã là người đồng hành cùng Phan Thành trong nhiều sự kiện lớn. Cô cũng góp mặt tại một số buổi tiệc doanh nhân, bên cạnh sự kiện của nhãn hàng.

Sau khi rút dần khỏi showbiz, bà mẹ 2 con lui về chăm sóc gia đình toàn thời gian. Cô thỉnh thoảng chia sẻ ảnh cùng hội bạn thân gắn bó nhiều năm như Phương Anh Đào, đặc biệt là Ngọc Thanh Tâm. Dù hạn chế đi event, Primmy Trương góp mặt trong buổi fan meeting sinh nhật của Ngọc Thanh Tâm hồi tháng 7.

Nàng dâu sinh năm 1992 còn là fan của Châu Kiệt Luân (Jay Chou) và Lưu Đức Hoa (Andy Lau). Tháng 10/2024, cô cùng thiếu gia Phan Thành tham gia concert của 2 ca sĩ tổ chức tại Singapore. "Jay Chou là idol từ thuở bé rồi không cần nói thêm nhưng Andy Lau thì đó giờ mình nghe rất nổi tiếng nhưng mình ít khi xem TVB nên cũng ko biết quá nhiều, đi xem vì chồng mình thích và với tâm thế đi xem cho biết sao Andy Lau nổi tiếng dữ vậy", cô viết trên trang cá nhân.

Phan Thành - Primmy Trương kết hôn vào đầu năm 2021 sau thời gian công khai hẹn hò vào tháng 11/2017. Vị thiếu gia khá kín tiếng, ít dùng mạng xã hội, mọi hình ảnh gia đình đều do bà xã đăng tải. Trong 2 lần mang thai, Primmy Trương đều giữ bí mật đến phút chót. Sau thời gian ở cữ và khi con lớn, cô mới chia sẻ khoảnh khắc gia đình bên nhau. Primmy Trương tên thật là Trương Minh Xuân Thảo (sinh năm 1992). Cô là con gái hiệu trưởng của trường đào tạo dành cho giới nhà giàu tại TP.HCM. Chồng cô là con trai cả của ông Phan Quang Chất - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phan Thành. Gia đình thiếu gia sở hữu nhiều doanh nghiệp khủng tại TP.HCM.

