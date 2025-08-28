Cúp Độc Lập 2025: FC NTNN thắng kịch tính để vào chung kết Cúp Bạc

Trong buổi sáng 28/8, cả FC NTNN và FC Hiệp Phát đều để thua đáng tiếc trong các trận đấu của mình tại bảng A - Giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025. Trong khi FC NTNN thua FC RTD Hưng Yên 3-4, thì FC Hiệp Phát để thua ngược 1-2 ở những phút cuối trước FC Giếng Đáy. Chính vì thế, khi bước vào cuộc đối đầu chiều nay thuộc nhánh tranh Cúp Bạc - Giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025, cả hai đều rất quyết tâm giành chiến thắng.

Ngay từ những phút đầu tiên, trận đấu đã diễn ra gay cấn. FC Hiệp Phát chủ động dân cao và liên tục tạo ra sức ép. Nhưng khi họ chưa thể tìm thấy bàn thắng, thì đã dính phải đòn “hồi mã thương” từ FC NTNN. Hồng Quân có pha xử lý khéo léo bên cánh phải trước thì thực hiện pha dứt điểm chéo góc, mở tỷ số trận đấu.

Cầu thủ Lê Minh Tiến của FC NTNN nỗ lực đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ bên phía FC Hiệp Phát. Ảnh: Hoàng Trình.

Có bàn trước, FC NTNN đã thi đấu với tâm lý hưng phấn và liên tiếp có thêm 2 bàn thắng nữa, do công của Thanh An và Duy Quân, qua đó vượt lên dẫn trước 3-0. Đây cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Hiệp 2, FC Hiệp Phát sốc lại đội hình và với sự toả sáng của Nguyễn Minh Đức, họ đã có liên tiếp 2 bàn thắng để rút ngắn xuống tỷ số 2-3.

Việc để đối phương gỡ liên tiếp 2 bàn khiến các cầu thủ FC NTNN có phần bị cóng. Rất may, họ cũng đã nhanh chóng siết lại đội hình để chủ động chơi phòng ngự phản công, đồng thời tạo thêm được những tình huống nguy hiểm.

Những phút cuối trận đấu, FC Hiệp Phát quyết định chơi theo chiến thuật "power play” trong môn futsal, khi thay thủ môn bằng một cầu thủ. Họ chấp nhận mạo hiểm, bỏ trống khung thành bên mình để gia tăng sức tấn công lên hàng thủ FC NTNN, hòng tìm kiếm bàn gỡ.

Tuy nhiên, chiến thuật "power play” là con dao 2 lưỡi và đội bóng áo trắng đã liên tiếp phải trả giá. Thanh An và Đức Dũng lần lượt tận dụng được những tình huống FC NTNN cướp được bóng để dễ dàng ghi bàn vào lưới trống, qua đó ấn định chiến thắng 5-2 cho đội bóng áo vàng. Với chiến thắng này, FC NTNN đã giành vé vào chơi chung kết nhánh Cúp Bạc - Giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025.

Ở trận đấu bán kết còn lại của nhánh tranh Cúp Bạc, FC Hội Nhà báo - TTTT Quảng Ninh đã đánh bại FC Nhựa Tiền Phong Hải Phòng với tỷ số 5-1. Văn Quý, Xuân Thắng và Xuân Aka là những người ghi bàn cho FC Hội Nhà báo - TTTT Quảng Ninh. Như vậy, FC Hội Nhà báo - TTTT Quảng Ninh sẽ là đối thủ của FC NTNN ở chung kết nhánh Cúp Bạc - Giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025.

Tại nhánh tranh Cúp Vàng - Giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025, cuộc đối đầu đáng chờ đợi nhất chính là giữa FV Valley và FC Xuân Cương, 2 ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch và cũng đã có những chiến thắng huỷ diệt trong ngày ra quân.

FC Valley với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và FC Xuân Cương với sự trẻ trung đã tạo ra một trận cầu hấp dẫn, căng thẳng và không thiếu những pha bóng đẳng cấp.

FC Valley (áo vàng) đánh bại FC Xuân Cương 2-0. Ảnh: Hoàng Trình.

Phút thứ 9, cầu thủ số 10 Thanh Tùng có cú sút trái phá bên cánh trái, không cho thủ môn. FC Xuân Cương có cơ hội cản phá, mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 25, tỷ số là 2-0 cho FC Valley. Vẫn là một cú sút trái phá, nhưng lần này nó đến từ giữa sân và cầu thủ thực hiện là số 13 Ngọc Thịnh.

Sang hiệp 2, FC Xuân Cương nỗ lực tấn công để tìm bàn gỡ, nhưng trước hàng thủ già dơ và cả sự xuất sắc của FC Valley, họ không thể một lần tìm thấy mành lưới đối phương, qua đó đành chấp nhận thua chung cuộc 0-2.

Ở trận bán kết còn lại tại nhánh tranh Cúp Vàng - Giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025 giữa FC Giếng Đáy và FC RTD Hưng Yên. Thế trận diễn ra cân bằng, nhưng FC Giếng Đáy là đội tận dụng cơ hội tốt hơn và có chiến thắng 2-0, qua đó giành vé vào chung kết.

Như vậy, trong buổi sáng mai, FC Giếng Đáy sẽ đối đầu FC Valley ở trận tranh Cúp Vàng - Giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025, còn FC NTNN sẽ đấu FC Hội Nhà báo - TTTT Quảng Ninh ở trận tranh Cúp Bạc - Giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025.

Một số hình ảnh ở loạt đấu chiều 28/8 - Cúp Độc Lập 2025:

Tổng giá trị giải thưởng của giải Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 là 65 triệu đồng, bao gồm: Đội vô địch ở nội dung cúp vàng nhận cúp vàng, huy chương vàng và 20 triệu đồng; đội á quân nhận huy chương bạc và 15 triệu đồng; 2 đội đồng giải ba nhận huy chương đồng và 5 triệu đồng/đội.



Tại nội dung cúp bạc, đội vô địch nhận cúp bạc và 7 triệu đồng; đội á quân nhận 3 triệu đồng; 2 đội đồng giải ba nhận 3 triệu đồng/đội.



Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao 2 giải thưởng cá nhân cho Vua phá lưới với Chiếc giày vàng và 2 triệu đồng, Thủ môn xuất sắc nhất với Găng tay vàng và 2 triệu đồng.