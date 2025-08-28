Cúp Độc Lập 2025: Báo NTNN thua đáng tiếc, FC Xuân Cương tiếp tục thể hiện sức mạnh

Sáng 28/8, dưới cái nắng chói chang tại cụm sân Giếng Đáy, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 đã chính thức khởi tranh với sự tham dự của 8 đội bóng mạnh từ các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Lạng Sơn...

Ngay sau lễ khai mạc, 2 cặp đấu đầu tiên của Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 đã diễn ra, gồm FC Xuân Cương - FC Hội Nhà báo - TTTT Quảng Ninh (bảng B) và FC Báo NTNN - Tập đoàn thức ăn gia súc RTD Hưng Yên.

FC NTNN để thua sít sao 3-4 trước RTD Hưng Yên. Ảnh: Hoàng Trình.

Tại sân 1, FC Báo NTNN gặp Tập đoàn thức ăn gia súc RTD Hưng Yên. Thế trận diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau tình huống chuyền bóng sai địa chỉ của thủ môn Lê Phong, cầu thủ Mạnh Hùng của RTD Hưng Yên đã dễ dàng mở tỷ số trận đấu.

Ngay sau bàn thua, các cầu thủ tràn lên tấn công hòng tìm bàn gỡ. Nhưng khi mà các pha tấn công của các cầu thủ áo vàng còn chưa mang tới hiệu quả, họ thua tiếp bàn thứ 2.

Ít phút sau, rốt cục FC NTNN cũng đã có bàn gỡ khi trung vệ Hồng Quân lên tham gia tấn công và ghi bàn ở góc hẹp.

Trước khi hiệp 1 khép lại, mỗi đội ghi thêm 1 bàn nữa để khép lại hiệp đấu với tỷ số 2-3 nghiêng về RTD Hưng Yên.

Sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra rất hấp dẫn với nhiều pha ăn miếng trả miếng. RTD Hưng Yên với những pha phản công sắc bén đã có bàn nâng tỷ số lên 4-2. Phải tới những phút cuối, FC NTNN mới rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4. Tuy vậy, thời gian là không đủ để họ có thêm bàn thắng, qua đó đành chấp nhận thất bại với tỷ số 3-4.

Tại sân 2, FC Xuân Cương cho thấy sức mạnh áp đảo khi đánh bại FC Hội Nhà báo - TTTT Quảng Ninh với tỷ số 12-2. FC Xuân Cương đến từ Lạng Sơn cũng chính là nhà vô địch của Giải bóng đá Nông thôn Ngày nay - Cúp Mùa thu 2025. Tại giải đấu đó, họ cũng thể hiện sự vượt trội bằng những trận thắng đậm liên tiếp để bước lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Rõ ràng, FC Xuân Cương xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại Giải bóng đá Cúp Độc Lập 2025.

Trận tiếp theo tại bảng B, FC Valley cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại FC Nhựa Tiền Phong Hải Phòng 10-0. Trận còn lại tại bảng A, FC Giếng Đáy và FC Hiệp Phát đã tạo ra những phút kịch tính. FC Hiệp Phát vươn lên dẫn trước, nhưng FC Giếng Đáy kiên trì tấn công và ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

Vào lúc 14h chiều nay, Cúp Độc Lập 2025 sẽ tiếp tục diễn ra với các trận bán kết nhánh Cúp Vàng và Cúp Bạc. Nhánh Cúp Vàng là các cuộc đối đầu giữa RTD Hưng Yên và FC Giếng Đáy, FC Xuân Cương vs FC Valley tại bảng B. Ở nhánh Cúp Bạc là các cặp FC NTNN vs FC Hiệp Phát (bảng A) và FC Hội Nhà báo - TTTT Quảng Ninh vs Nhựa Tiền Phong Hải Phòng (bảng B).

