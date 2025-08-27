Khai mạc giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025: 8 anh tài tranh Cúp vàng, Cúp bạc

Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 nhiều ý nghĩa, giàu sức hút

Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 được Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức nhằm mục đích chào mừng kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), hướng tới 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025); khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do.

Giải bóng đá Cúp Độc Lập năm 2025 là giải đấu nhiều ý nghĩa. Ảnh: Việt Anh

Ngoài ra, giải đấu cũng hướng đến việc tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, nhân viên, người lao động, các đơn vị đối tác/khách mời, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bên cạnh đó, giải đấu là dịp tốt để thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các phòng ban, đơn vị trong Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt với các cơ quan báo chí, doanh nghiệp, đối tác, góp phần xây dựng môi trường làm việc năng động, tích cực.

Tham dự giải có 8 đội bóng gồm Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt, CLB Hội nhà báo - Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương Lạng Sơn, Công ty nhựa Thiếu Niên Tiền Phong - Hải Phòng, Tập đoàn thức ăn gia súc RTD Hưng Yên, CLB bóng đá Giếng Đáy - Quảng Ninh, CLB bóng đá VALLEY - Quảng Ninh, FC Hiệp Phát.

Tại giải đấu, ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức sẽ tiến hành bắt thăm phân cặp. 8 đội bóng chia thành 4 cặp để thi đấu lượt trận đầu tiên, 4 đội thắng sẽ chơi ở nhánh tranh Cúp vàng, 4 đội thua tranh tài tại nhánh tranh Cúp bạc. Lễ khai mạc, các trận đấu và lễ bế mạc của giải được tổ chức tại sân bóng đá trung tâm Giếng Đáy (tỉnh Quảng Ninh).

Đội bóng đá Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt (áo xanh) và Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương Lạng Sơn là 2 ứng cử viên cho danh hiệu vô địch Cúp vàng. Ảnh: Khổng Chí

Tổng giá trị giải thưởng của giải là 65 triệu đồng, bao gồm: Đội vô địch ở nội dung cúp vàng nhận cúp vàng, huy chương vàng và 20 triệu đồng; đội á quân nhận huy chương bạc và 15 triệu đồng; 2 đội đồng giải ba nhận huy chương đồng và 5 triệu đồng/đội.

Tại nội dung cúp bạc, đội vô địch nhận cúp bạc và 7 triệu đồng; đội á quân nhận 3 triệu đồng; 2 đội đồng giải ba nhận 3 triệu đồng/đội.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trao 2 giải thưởng cá nhân cho Vua phá lưới với Chiếc giày vàng và 2 triệu đồng, Thủ môn xuất sắc nhất với Găng tay vàng và 2 triệu đồng.