Cựu Đại sứ Mỹ cảnh báo ông Trump có nguy cơ 'sập bẫy' trong cuộc gặp với Tổng thống Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin. Ảnh ABC News.

Trao đổi với Kyiv Post tại Washington, ông Taylor cho rằng, một lệnh ngừng bắn chỉ có thể đạt được khi cả Nga và Ukraine cùng đồng ý, vì vậy bất kỳ cuộc gặp nào vắng mặt Kiev đều sẽ “không hiệu quả”. Theo đó, cựu Đại sứ Mỹ mạnh mẽ yêu cầu tổ chức một cuộc họp ba bên có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông nhắc lại nguyên tắc “Không bàn về Ukraine nếu không có Ukraine”, cho rằng muốn đạt được thỏa thuận ngừng bắn thì hai bên phải cùng ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Taylor cũng bày tỏ lo ngại rằng, ông Putin có thể tìm cách lái ông Trump khỏi mục tiêu ngừng bắn và tiếp tục chiến sự.

Theo một số nguồn tin, ông Trump trước đó đã bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn trước sự thiếu tiến triển từ phía Moscow về đàm phán ngừng bắn. Ông Taylor hy vọng ông Trump bước vào các cuộc đàm phán với quyết tâm rõ ràng nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn, với đầy đủ các bên liên quan.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 7/8 trả lời báo chí rằng lập trường của chính quyền không dựa vào “niềm tin” mà dựa trên “hành động”. Người phát ngôn cấp cao Tommy Pigott nhấn mạnh, mục tiêu trung tâm là thúc đẩy hòa bình và chấm dứt chiến tranh.

Hiện chưa rõ địa điểm tổ chức hội nghị Trump – Putin, song Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Qatar đang được cân nhắc. Cuộc gặp, nếu diễn ra ngay trong tuần tới, theo các chuyên gia có thể là canh bạc lớn đối với ông Trump: hoặc trở thành thắng lợi ngoại giao lịch sử nếu chấm dứt được chiến tranh, hoặc biến thành một màn “trình diễn” giúp Nga kéo dài thời gian mà không mang lại kết quả thực chất.