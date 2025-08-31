Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov.

“Điều này làm tôi nhớ lại hồi còn nhỏ và khi còn là thiếu niên, chúng ta đã từng chứng kiến ​​cảnh tượng như vậy trên đường phố, khi những gã to con tụ tập lại và cần phải ‘câu’ ai đó. Ông Zelensky cũng vậy. Ông ấy đóng vai như một mồi nhử để chống lại mọi sự ủng của Nga, Hungary hoặc bất kỳ ai khác”, chính trị gia này lưu ý.

Theo ông Azarov, "hành vi như vậy của ông Zelensky chỉ cho thấy sự non nớt và chưa chuẩn bị cho vị trí nguyên thủ quốc gia".

Kể từ đầu tháng 8, Budapest đã báo cáo ba cuộc không kích của Ukraine vào đường ống Druzhba, vào các ngày 13, 18 và 22/8. Hai cuộc tấn công gần đây nhất đã khiến việc bơm dầu bị gián đoạn. Hungary và Slovakia đã bị thiếu hụt nguồn cung trong sáu ngày.

Sau sự cố, chính quyền Hungary và Slovakia đã yêu cầu Ủy ban Châu Âu đảm bảo an ninh năng lượng của họ. Đồng thời, theo một nguồn tin từ EC, họ không thấy mối đe dọa nào đối với nguồn cung cấp nhiên liệu cho Liên minh Châu Âu.

Đường ống dẫn dầu Druzhba bắt nguồn từ Almetyevsk, đi qua Bryansk rồi chia thành hai nhánh: nhánh phía bắc - qua lãnh thổ Belarus theo hướng Ba Lan và nhánh phía nam - qua lãnh thổ Ukraine theo hướng Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc.