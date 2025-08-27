Đã bắt kẻ cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Sáng 27/8, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an phường Hoà Cường Nam (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được tên cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành vào tối 26/8.
"Qua thời gian truy xét, sáng nay lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ", lãnh đạo Công an phường Hoà Cường Nam thông tin.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, tối 26/8, một nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.
Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng không thành. Sau khi lấy trang sức bỏ vào balo đối tượng bỏ chạy ra đường tẩu thoát.
Sau khi Tập đoàn Phúc Sơn được bàn giao đất tại sân bay Nha Trang, Phó cục trưởng Cục Tác chiến nhiều lần được Nguyễn Văn Hậu tặng quà dịp lễ, Tết với tổng số 4 tỷ đồng. Vị Thiếu tướng đã nhận thức sai phạm, chủ động nộp lại số này.