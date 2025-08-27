Đã bắt kẻ cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng

Sáng 27/8, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Công an phường Hoà Cường Nam (TP Đà Nẵng) cho biết, đã bắt được tên cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành vào tối 26/8.

"Qua thời gian truy xét, sáng nay lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ", lãnh đạo Công an phường Hoà Cường Nam thông tin.

Tên cướp đột nhập tiệm vàng trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, tối 26/8, một nam thanh niên mặc áo Grab xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng, dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để lấy trang sức.

Bảo vệ cửa hàng lao vào ngăn cản nhưng bị đối tượng hành hung. Một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường nhưng không thành. Sau khi lấy trang sức bỏ vào balo đối tượng bỏ chạy ra đường tẩu thoát.

