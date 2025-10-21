Chủ đề nóng

Đã có kết quả chụp MRI chấn thương của thủ môn Bùi Tiến Dũng: Chia tay V.League 2025/2026?

PV Thứ ba, ngày 21/10/2025 13:52 GMT+7
Kết quả chụp MRI cho thấy, Bùi Tiến Dũng bị đứt dây chằng chéo trước, buộc phải tiến hành ca phẫu thuật để chữa trị. Với chấn thương nặng này, thủ môn quê Thanh Hoá rất có thể sẽ phải nói lời chia tay với mùa giải V.League 2025/2026.
Phút thứ 12 trận đấu giữa Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy thuộc vòng 7 V.League 2025/2026, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng phất bóng lên đưa Lucao vào thế đối mặt với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thủ môn của SHB Đà Nẵng đã dũng cảm băng ra cản tình huống nguy hiểm.

Ngay sau đó, VAR đã vào cuộc để xem xét trong khoảnh khắc cản phá, liệu Bùi Tiến Dũng có dùng tay chạm bóng ngoài vòng cấm hay không? Nếu bị xác định chạm tay vào bóng bên ngoài vòng cấm, thủ môn quê Thanh Hoá chắc chắn sẽ phải nhận thẻ đỏ.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng dính chấn thương. Ảnh: Web Thể Thao.

Rất may cho SHB Đà Nẵng, trọng tài xác nhận thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xử lý hợp lệ ở tình huống lao ra cản phá Lucao. Tuy vậy, "người gác đền” 28 tuổi đã dính chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. HLV Lê Đức Tuấn buộc phải đưa Phan Văn Biểu vào sân thay thế.

Sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn đã có những cập nhật về tình hình chấn thương của Bùi Tiến Dũng: “Chấn thương của Dũng không nặng lắm so với chẩn đoán ban đầu. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy tới bệnh viện để kiểm tra. Cậu ấy vừa trải qua chấn thương vai kéo dài gần 2 tháng và mới trở lại, rất nỗ lực thể hiện mình nhưng lại không may gặp vấn đề. Hy vọng chấn thương không nghiêm trọng”.

Sáng nay, SHB Đà Nẵng đã đưa Bùi Tiến Dũng đến bệnh viện để chụp MRI nhằm xác định mức độ của chấn thương mà thủ thành này. Kết quả là thủ môn quê Thanh Hóa được xác định đứt dây chằng chéo trước, buộc phải tiến hành ca phẫu thuật để chữa trị. Với chấn thương nặng này, Bùi Tiến Dũng rất có thể sẽ phải nói lời chia tay với mùa giải V.League 2025/2026.

