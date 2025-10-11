Đà Nẵng: Điều tra nguyên nhân vụ xe tải trượt xuống biển khiến tài xế tử vong ở Cảng Tiên Sa

Ngày 11/10, cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và chờ kết quả giám định pháp y để làm rõ vụ tai nạn khiến một tài xế tử vong khi đang làm việc trong công trình thuộc Cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

Theo đó, VKSND khu vực 2 đã phối hợp cùng Cơ quan CSĐT và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tại khu vực cuối cầu số 3, Cảng Tiên Sa.

Nạn nhân được xác định là anh Lê Xuân Q. (SN 1991, quê Nghệ An, tạm trú tại phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), tử vong khi đang điều khiển xe tải làm việc tại công trình.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: LLCC

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 6/10, anh Q. lái xe tải biển số 43C-285.63 của Công ty Codaco – đơn vị thi công san lấp mặt bằng cho dự án tại Cảng Tiên Sa. Trong quá trình đổ đất, xe bất ngờ trượt xuống biển. Đến 16 giờ 30 phút, khi không thấy tín hiệu định vị của xe, quản lý công ty kiểm tra camera và phát hiện sự cố. Lực lượng chức năng sau đó trục vớt phương tiện nhưng chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hai ngày sau, thi thể anh Q. được phát hiện tại khu vực cuối cầu số 3. Kết quả khám nghiệm cho thấy khoang mũi và miệng nạn nhân có nhiều dịch máu, không phát hiện dấu hiệu tổn thương ở xương sườn, xương ức, hộp sọ, khớp tay và khớp chân.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.