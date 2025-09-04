Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Đại đoàn kết dân tộc
Thứ năm, ngày 04/09/2025 12:16 GMT+7

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân

+ aA -
Diệu Bình Thứ năm, ngày 04/09/2025 12:16 GMT+7
Sáng 4/9, tại Ga Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp cùng lãnh đạo địa phương trang trọng tổ chức lễ đón hơn 600 cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trong không khí hân hoan, tự hào và thắm tình quân – dân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng 4/9, tại Ga Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo địa phương tổ chức đón đoàn cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Theo đó, đúng 7 giờ 15 phút, chuyến tàu SE67 đưa hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 và Quân đoàn 34 từ Hà Nội về đến Ga Đà Nẵng. Trong tiếng vỗ tay vang dội và những nụ cười hân hoan, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã có mặt từ sớm để đón những người đồng đội trở về sau chặng đường dài đầy vinh quang.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo địa phương tổ chức đón đoàn cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại tá Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 đã trực tiếp có mặt tại sân ga, ân cần thăm hỏi, động viên và ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các khối diễu binh, diễu hành.

Các chiến sĩ nhận hoa cùng lời thăm hỏi động viên từ đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

"Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào cả nước. Đây không chỉ là niềm tự hào của Quân khu 5 mà còn là niềm vinh dự chung của Quân đội nhân dân Việt Nam", Chính ủy Quân khu 5 khẳng định.

Các chiến sĩ trở về trong niềm hân hoan chào đón của người dân.

Buổi đón tiếp được tổ chức chu đáo, an toàn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tư lệnh và các cơ quan, đơn vị. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời động viên đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ yên tâm trở về đơn vị, tiếp tục cống hiến, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Lê Trường Giang chia sẻ: "Những ngày tháng tập luyện cho lễ diễu binh khiến mình cảm thấy rất vui và tự hào. Niềm vui ấy được nhân lên gấp đôi khi trở về được mọi người chào đón".

Một chiến sĩ vui mừng khi gặp lại người thân.

Theo kế hoạch, các đoàn tiếp theo sẽ tiếp tục hành trình từ Hà Nội về miền Nam, đi qua các ga trung chuyển như Đà Nẵng, Nha Trang. Tại mỗi điểm dừng, sự hiện diện tình cảm, trân trọng của Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo địa phương đã để lại hình ảnh đẹp về tình quân - dân gắn bó, nghĩa tình, đồng thời khắc sâu niềm tin yêu, tự hào trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ A80.

Tham khảo thêm

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng

Đà Nẵng vào cuộc xử lý dứt điểm vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài

Đà Nẵng vào cuộc xử lý dứt điểm vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Phó trưởng thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định điều động ông Nguyễn Thế Hoàn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Đọc thêm

'Trò cưng' của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh
Thể thao

"Trò cưng" của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, cầu thủ từng được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao vừa gia nhập CLB Bắc Ninh và sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất 2025/2026.

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!
Đời sống văn hóa

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!

Đời sống văn hóa

Cuốn sách “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước” là kết tinh tâm huyết và trí tuệ của nhiều thế hệ, là lời tri ân gửi tới những người gắn bó với “tiếng nói quốc gia” và hàng triệu công chúng đã luôn đồng hành, tin yêu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp'
Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: "Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp"

Xã hội

Năm học 2025–2026 là sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên học sinh cả nước dự lễ khai giảng thống nhất toàn ngành, đồng thời mở đầu cho việc triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn. Trao đổi với PV báo Dân Việt, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã có những chia sẻ trước ngày lễ quan trọng này.

'Lưỡng quốc tướng quân' Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng 12/1946, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 ngày nay, đóng quân ở thị xã Sơn Tây (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Sơn (sau này, ông được cả Việt Nam và Trung Quốc phong quân hàm cấp tướng nên còn được gọi là “Lưỡng quốc tướng quân”) về làm hiệu trưởng, thay đồng chí Hoàng Đạo Thúy được điều động về Bộ Quốc phòng.

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà
Văn hóa - Giải trí

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

Văn hóa - Giải trí

Bố của bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80 chia sẻ, sau màn biểu diễn trên Quảng trường Ba Đình, con ở với Phương Mỹ Chi đến 3h chiều.

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
Gia đình

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
5

Gia đình

Loại thịt này được ví như nhân sâm của người nghèo vì có giá trị dinh dưỡng cao, dùng để bồi bổ sức khoẻ với hàm lượng dưỡng chất dồi dào và ít cholesterol

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi
Pháp luật

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi

Pháp luật

Được công an giải cứu, nam thanh niên ở Hà Nội kể đã nhận cuộc gọi qua Zalo từ tài khoản lạ, tự xưng là “cán bộ công an”. Nhóm này gửi hình ảnh người bị còng tay, ma túy… rồi cáo buộc thanh niên này liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia...

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích
Thể thao

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích

Thể thao

Sau trận hoà không bàn thắng với U23 Lào tại bảng J vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Indonesia đã gặp phải rất nhiều lời chỉ trích từ các CĐV bóng đá Đông Nam Á.

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?
Tin tức

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?

Tin tức

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận ý kiến cử tri về những bất tiện trong đi lại, giải quyết thủ tục hành chính sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời khẳng định thành phố đang triển khai lộ trình cải cách, cho phép người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bất kỳ Bộ phận Một cửa nào, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng
Doanh nghiệp

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng

Doanh nghiệp

Lựa chọn căn hộ tại Newtown Diamond bên bờ biển Mỹ Khê, tầng lớp tinh hoa vừa được tận hưởng một không gian sống đẳng cấp, vừa sở hữu một tài sản có giá trị bền vững, dài lâu.

Trứng gà bất ngờ tăng giá 'cái vù', nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian 'bí bách'
Nhà nông

Trứng gà bất ngờ tăng giá "cái vù", nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian "bí bách"

Nhà nông

Sau một thời gian dài "bí bách" bởi giá trứng gà rớt "vô tội vạ", gần đây, nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở tỉnh Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng thua lỗ. Giá trứng gà trên thị trường đã tăng trở lại, khiến nhiều hộ nông dân chăn nuôi ở Hà Tĩnh phấn khởi.

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng một kịch bản tương tự như của Hàn Quốc, trong đó không có hiệp ước hòa bình thực sự nào được ký kết vào cuối Chiến tranh Triều Tiên nhưng đất nước vẫn phát triển thịnh vượng, có thể xảy ra ở Ukraine.

Sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cho báo chí
Tin tức

Sẽ cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an cho báo chí

Tin tức

Dự thảo Thông tư của Bộ Công an về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đã bổ sung nội dung cung cấp thông tin tình hình sản xuất, kinh doanh hoặc tình hình hoạt động của doanh nghiệp thuộc Bộ Công an theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan...

Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý
Xã hội

Thời tiết lễ khai giảng năm học 2025-2026 ở 34 tỉnh thành: Phụ huynh, học sinh lưu ý

Xã hội

Theo dự báo thời tiết, khai giảng năm học mới ngày 5/9 - có nơi ngày nắng, mưa vào chiều tối, tuy nhiên cũng có nơi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phụ huynh lưu ý thời tiết ở khu vực để chuẩn bị tốt nhất cho con trong ngày khai trường.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp Vụ, Cục
Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp Vụ, Cục

Tin tức

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, lãnh đạo Cục Quản trị- Tài vụ.

Ngôi nhà 60 m2 'ngập' trong không gian xanh giữa thiên nhiên Đà Lạt
Nhà đất

Ngôi nhà 60 m2 'ngập' trong không gian xanh giữa thiên nhiên Đà Lạt

Nhà đất

Ngôi nhà 60 m2 trên khu đất 145 m2 ở Đà Lạt vừa là không gian nghỉ dưỡng xanh mát, vừa kết hợp showroom kinh doanh. Thiết kế khai thác địa hình dốc, mở ra tầm nhìn đẹp xuống thung lũng.

Nợ thuế hơn 6,2 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh
Nhà đất

Nợ thuế hơn 6,2 tỷ đồng, một doanh nghiệp thép bị đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh

Nhà đất

Hải quan TP. HCM đề nghị thu hồi giấy phép Công ty TNHH Thép Phú Vinh do nợ thuế quá hạn hơn 6,2 tỷ đồng, dù đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được.

Cơ sở đào tạo lái xe mô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn gì theo quy định mới?
Bạn đọc

Cơ sở đào tạo lái xe mô tô phải đáp ứng tiêu chuẩn gì theo quy định mới?

Bạn đọc

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025, có hiệu lực từ 1/9/2025, quy định về đào tạo lái xe, bồi dưỡng, kiểm tra. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định tiêu chuẩn mới đối với cơ sở đào tạo lái xe mô tô.

Thông tin mới nhất về chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách khi tinh giản biên chế
Xã hội

Thông tin mới nhất về chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách khi tinh giản biên chế

Xã hội

Tuy không được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị định 178, nhưng người hoạt động không chuyên trách vẫn được nhận chế độ hỗ trợ, phụ cấp khi tinh giản biên chế nghỉ việc do sắp xếp các đơn vị hành chính.

Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư

Văn hóa - Giải trí

Khi clip hôn đàn ông dưới bể bơi bị rò rỉ, Hoa hậu Hong Kong 2025 Trần Vịnh Thi không ngần ngại thừa nhận đó là người yêu cô. Phản ứng của cô gây bất ngờ vì quá thẳng thắn.

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng
Tin tức

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng

Tin tức

Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại hay Zalo để làm thủ tục doanh nghiệp, sau khi một công ty phản ánh vừa đăng ký thành lập đã liên tục bị nhiều số lạ mạo danh cán bộ tài chính, thuế gọi điện quấy rối, có lời lẽ khiếm nhã.

GDP tăng 8% quý 2/2025 và thu nhập cải thiện: Thời điểm vàng cho tiêu dùng hiện đại?
Kinh tế

GDP tăng 8% quý 2/2025 và thu nhập cải thiện: Thời điểm vàng cho tiêu dùng hiện đại?

Kinh tế

Theo báo cáo kinh doanh tháng 7/2025, WinCommerce (WCM - công ty thành viên của Masan, vận hành chuỗi WinMart/WinMart+ /WiN ) ghi nhận doanh thu 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong hệ thống chuỗi bán lẻ này tiếp tục duy trì xu hướng tích cự c.

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son; M.U muốn chiêu mộ Adam Wharton; Fenerbahce và Bayer Leverkusen quan tâm đến HLV Ange Postecoglou; Barcelona có thể mua Harry Kane; Con trai cả của Wayne Rooney hẹn hò với người mẫu.

Hàng tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng đã được quốc gia này chuyển cho Ukraine
Thế giới

Hàng tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng đã được quốc gia này chuyển cho Ukraine

Thế giới

Anh đã chuyển cho Ukraine hơn 1,3 tỷ USD thu được từ lợi nhuận sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ quân sự - Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết.

Cách “hóa giải định kiến” và cơ hội đầu tư của mã cổ phiếu đắt nhất sàn
Kinh tế

Cách “hóa giải định kiến” và cơ hội đầu tư của mã cổ phiếu đắt nhất sàn

Kinh tế

F88 vừa chào sàn đã trở thành “hiện tượng” với mức thị giá cao nhất thị trường. Nhưng câu chuyện của F88 không chỉ là những con số, mà là hành trình hơn một thập kỷ kiên trì thay đổi định kiến về ngành cầm đồ, hướng tới mô hình tập đoàn tài chính bình dân.

Co cứng toàn thân, nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay
Xã hội

Co cứng toàn thân, nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay

Xã hội

Bệnh nhân không ngờ chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay mà bản thân rơi vào tình trạng cứng hàm liên tục, tăng dần, lan ra cơ vùng cổ, gáy, lưng và bụng.

Lão nông An Giang quyết làm lúa theo thời 'ông bà ta', trồng toàn giống cổ, 6 tháng mới được ăn mà ai cũng mê
Nhà nông

Lão nông An Giang quyết làm lúa theo thời "ông bà ta", trồng toàn giống cổ, 6 tháng mới được ăn mà ai cũng mê

Nhà nông

Giữa cánh đồng lúa cao sản mênh mông bát ngát ở vựa lúa miền Tây, có một khu ruộng 2,5ha nổi bật như một ốc đảo. Nơi ấy không trồng lúa ba tháng hay lúa chín mươi ngày, mà là lúa mùa, giống lúa của ông cha đã nuôi sống biết bao thế hệ người miền Tây.

Thị trường tín chỉ carbon: Đề xuất cho phép giao dịch tín chỉ carbon nông nghiệp trên sàn
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Đề xuất cho phép giao dịch tín chỉ carbon nông nghiệp trên sàn

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Việt Nam có tiềm năng lớn về tín chỉ carbon từ lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp carbon thấp, ví dụ như mô hình trồng lúa giảm phát thải.

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Hành động kịp thời, Việt Nam giữ được nhân lực vừa xuất khẩu sản phẩm tài sản số
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Hành động kịp thời, Việt Nam giữ được nhân lực vừa xuất khẩu sản phẩm tài sản số

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Ông Mai Huy Tuần, CEO của SSID cho rằng nếu có khuôn khổ pháp lý rõ ràng và kịp thời, Việt Nam không chỉ giữ được nhân lực, mà còn có thể xuất khẩu sản phẩm tài sản số ra toàn cầu, thu về nguồn ngoại tệ.

Phó trưởng thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Đại đoàn kết dân tộc

Phó trưởng thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đại đoàn kết dân tộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định điều động ông Nguyễn Thế Hoàn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

5

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết