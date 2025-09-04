Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân

Sáng 4/9, tại Ga Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo địa phương tổ chức đón đoàn cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Theo đó, đúng 7 giờ 15 phút, chuyến tàu SE67 đưa hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 và Quân đoàn 34 từ Hà Nội về đến Ga Đà Nẵng. Trong tiếng vỗ tay vang dội và những nụ cười hân hoan, đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã có mặt từ sớm để đón những người đồng đội trở về sau chặng đường dài đầy vinh quang.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng lãnh đạo địa phương tổ chức đón đoàn cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đại tá Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 đã trực tiếp có mặt tại sân ga, ân cần thăm hỏi, động viên và ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của các khối diễu binh, diễu hành.

Các chiến sĩ nhận hoa cùng lời thăm hỏi động viên từ đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

"Các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng bào cả nước. Đây không chỉ là niềm tự hào của Quân khu 5 mà còn là niềm vinh dự chung của Quân đội nhân dân Việt Nam", Chính ủy Quân khu 5 khẳng định.

Các chiến sĩ trở về trong niềm hân hoan chào đón của người dân.

Buổi đón tiếp được tổ chức chu đáo, an toàn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tư lệnh và các cơ quan, đơn vị. Mỗi cái bắt tay, mỗi lời động viên đã tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ yên tâm trở về đơn vị, tiếp tục cống hiến, rèn luyện và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Lê Trường Giang chia sẻ: "Những ngày tháng tập luyện cho lễ diễu binh khiến mình cảm thấy rất vui và tự hào. Niềm vui ấy được nhân lên gấp đôi khi trở về được mọi người chào đón".

Một chiến sĩ vui mừng khi gặp lại người thân.

Theo kế hoạch, các đoàn tiếp theo sẽ tiếp tục hành trình từ Hà Nội về miền Nam, đi qua các ga trung chuyển như Đà Nẵng, Nha Trang. Tại mỗi điểm dừng, sự hiện diện tình cảm, trân trọng của Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo địa phương đã để lại hình ảnh đẹp về tình quân - dân gắn bó, nghĩa tình, đồng thời khắc sâu niềm tin yêu, tự hào trong lòng mỗi cán bộ, chiến sĩ A80.