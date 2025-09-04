Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?

Cử tri phản ánh khó khăn sau sáp nhập

Ngày 4/9, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, đã tiếp nhận phản ánh của cử tri về những bất tiện trong đi lại, giải quyết thủ tục hành chính sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền 2 cấp,

Theo đó, cử tri phản ánh, sau khi thực hiện sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số đơn vị hành chính cấp xã có địa bàn rộng, việc đi lại để giải quyết thủ tục hành chính của người dân gặp khó khăn.

“Các cấp chính quyền xem xét bố trí cán bộ làm việc tại trụ sở cũ hoặc có phương án phục vụ lưu động để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân”, cử tri kiến nghị.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết, hiện nay việc cải cách hành chính đang được triển khai theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ về cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” và Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công phường Hoà Khánh, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Theo quy định mới, tổ chức và cá nhân có thể nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bất kỳ Bộ phận Một cửa nào trong thành phố, không còn bị ràng buộc bởi địa giới hành chính xã, phường. Điều này được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng người dân phải di chuyển xa để thực hiện thủ tục.

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 16/7/2025, đặt mục tiêu từ ngày 1/9/2025 có tối thiểu 50% thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính; đến ngày 1/11/2025 sẽ đạt 100%.

Sở Nội vụ nhấn mạnh, với phương châm “Cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm”, đơn vị sẽ phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố để tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự góp ý, phản ánh của cử tri để hoàn thiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn.

1.160 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới

Thông tin từ UBND TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Quang Bửu vừa ký quyết định công bố danh mục 1.160 thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Theo đó, người dân và doanh nghiệp có thể đến bất kỳ trung tâm phục vụ hành chính công nào trên địa bàn thành phố để giải quyết các thủ tục trong danh mục, thay vì phải thực hiện đúng nơi cư trú hoặc đăng ký như trước.

TP Đà Nẵng đặt mục tiêu đến ngày 1/11/2025 sẽ đạt 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Ảnh: D.B

Trong số này, có 974 thủ tục hành chính cấp tỉnh, tập trung nhiều ở lĩnh vực đầu tư. Nổi bật là các thủ tục thường phát sinh số lượng lớn hồ sơ như: cấp lại hoặc hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh hoặc Ban quản lý.

Bên cạnh đó, có 186 thủ tục hành chính cấp xã, liên quan đến hoạt động hội, như: công nhận ban vận động thành lập hội, thành lập hội, thông báo kết quả đại hội, phê duyệt điều lệ, đổi tên hội, chia tách, sáp nhập hoặc hợp nhất hội.

TP Đà Nẵng vừa công bố 1.160 thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới. Ảnh: D.B

UBND TP Đà Nẵng cũng triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hướng đến chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thiện chính sách; đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

UBND TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để bố trí, cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, đảm bảo hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện hơn.