Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Kinh tế
Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:05 GMT+7

Đà Nẵng vào cuộc xử lý dứt điểm vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài

+ aA -
Diệu Bình Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:05 GMT+7
Đà Nẵng thành lập tổ công tác liên ngành nhằm kiểm tra, rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài trên địa bàn thành phố.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 3/9, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland, Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư.

Theo đó, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm tổ trưởng, Tổ phó là giám đốc Sở Tài chính và nhiều tổ viên như Giám đốc Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều, Công an thành phố; trưởng Phòng cảnh sát kinh tế, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố.

Một góc Dự án Hera Complex Riverside. Ảnh: T.H

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Khu đô thị (KĐT) Bách Đạt, KĐT 7B mở rộng và KĐT Hera Complex Riverside do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Dự án khu đô thị Homeland Paraside Village do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland làm chủ đầu tư. Dự án khu đô thị số 11 do Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, thời gian qua nhiều người mua đất nền của Công ty CP Bách Đạt An ở các dự án trên hơn 10 năm qua nhưng chưa nhận được sổ đỏ. Đây là vụ việc khiếu kiện bất động sản kéo dài nhiều năm qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng hiện tại vẫn còn trên 1.000 người chưa nhận được sổ đỏ.

Tham khảo thêm

Đường ven sông Hàn bị sóng biển “nuốt” mỗi mùa bão, Đà Nẵng chi hơn 12 tỷ đồng khắc phục

Đường ven sông Hàn bị sóng biển “nuốt” mỗi mùa bão, Đà Nẵng chi hơn 12 tỷ đồng khắc phục

Bắt nóng nam thanh niên dùng dao cướp xe máy giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Bắt nóng nam thanh niên dùng dao cướp xe máy giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng tăng cao nhất lịch sử, chuyên gia phân tích nguyên nhân

Giá vàng hôm nay 3/9 chứng kiến thị trường thế giới "lập đỉnh" mới ở mức 3.544 USD/ounce. Điều này cũng khiến giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục "phá đỉnh" và tạo dựng các cột mốc mới.

Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng

Kinh tế
Tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư tại Lâm Đồng

Chân dung tân Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Kinh tế
Chân dung tân Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân

Ngân hàng ồ ạt tăng vốn, dự báo lên tới 33.000 tỷ đồng: Nhóm quốc doanh không đứng ngoài "cuộc chơi"

Kinh tế
Ngân hàng ồ ạt tăng vốn, dự báo lên tới 33.000 tỷ đồng: Nhóm quốc doanh không đứng ngoài 'cuộc chơi'

Đọc thêm

Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư

Văn hóa - Giải trí

Khi clip hôn đàn ông dưới bể bơi bị rò rỉ, Hoa hậu Hong Kong 2025 Trần Vịnh Thi không ngần ngại thừa nhận đó là người yêu cô. Phản ứng của cô gây bất ngờ vì quá thẳng thắn.

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng
Tin tức

Người dân bị “khủng bố” điện thoại sau khi đăng ký doanh nghiệp, Sở Tài chính Đà Nẵng lên tiếng

Tin tức

Sở Tài chính TP Đà Nẵng khẳng định không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại hay Zalo để làm thủ tục doanh nghiệp, sau khi một công ty phản ánh vừa đăng ký thành lập đã liên tục bị nhiều số lạ mạo danh cán bộ tài chính, thuế gọi điện quấy rối, có lời lẽ khiếm nhã.

GDP tăng 8% quý 2/2025 và thu nhập cải thiện: Thời điểm vàng cho tiêu dùng hiện đại?
Kinh tế

GDP tăng 8% quý 2/2025 và thu nhập cải thiện: Thời điểm vàng cho tiêu dùng hiện đại?

Kinh tế

Theo báo cáo kinh doanh tháng 7/2025, WinCommerce (WCM - công ty thành viên của Masan, vận hành chuỗi WinMart/WinMart+ /WiN ) ghi nhận doanh thu 3.486 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng trưởng hai chữ số, cho thấy nhu cầu tiêu dùng trong hệ thống chuỗi bán lẻ này tiếp tục duy trì xu hướng tích cự c.

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son
Thể thao

Tin sáng (4/9): Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son

Thể thao

Thép xanh Nam Định “chơi lớn” vì Nguyễn Xuân Son; M.U muốn chiêu mộ Adam Wharton; Fenerbahce và Bayer Leverkusen quan tâm đến HLV Ange Postecoglou; Barcelona có thể mua Harry Kane; Con trai cả của Wayne Rooney hẹn hò với người mẫu.

Hàng tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng đã được quốc gia này chuyển cho Ukraine
Thế giới

Hàng tỷ đô la tài sản của Nga bị đóng băng đã được quốc gia này chuyển cho Ukraine

Thế giới

Anh đã chuyển cho Ukraine hơn 1,3 tỷ USD thu được từ lợi nhuận sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ quân sự - Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết.

Cách “hóa giải định kiến” và cơ hội đầu tư của mã cổ phiếu đắt nhất sàn
Kinh tế

Cách “hóa giải định kiến” và cơ hội đầu tư của mã cổ phiếu đắt nhất sàn

Kinh tế

F88 vừa chào sàn đã trở thành “hiện tượng” với mức thị giá cao nhất thị trường. Nhưng câu chuyện của F88 không chỉ là những con số, mà là hành trình hơn một thập kỷ kiên trì thay đổi định kiến về ngành cầm đồ, hướng tới mô hình tập đoàn tài chính bình dân.

Co cứng toàn thân, nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay
Xã hội

Co cứng toàn thân, nguy kịch chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay

Xã hội

Bệnh nhân không ngờ chỉ vì vết thương nhỏ ở cẳng tay mà bản thân rơi vào tình trạng cứng hàm liên tục, tăng dần, lan ra cơ vùng cổ, gáy, lưng và bụng.

Lão nông An Giang quyết làm lúa theo thời 'ông bà ta', trồng toàn giống cổ, 6 tháng mới được ăn mà ai cũng mê
Nhà nông

Lão nông An Giang quyết làm lúa theo thời "ông bà ta", trồng toàn giống cổ, 6 tháng mới được ăn mà ai cũng mê

Nhà nông

Giữa cánh đồng lúa cao sản mênh mông bát ngát ở vựa lúa miền Tây, có một khu ruộng 2,5ha nổi bật như một ốc đảo. Nơi ấy không trồng lúa ba tháng hay lúa chín mươi ngày, mà là lúa mùa, giống lúa của ông cha đã nuôi sống biết bao thế hệ người miền Tây.

Thị trường tín chỉ carbon: Đề xuất cho phép giao dịch tín chỉ carbon nông nghiệp trên sàn
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Đề xuất cho phép giao dịch tín chỉ carbon nông nghiệp trên sàn

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Việt Nam có tiềm năng lớn về tín chỉ carbon từ lĩnh vực lâm nghiệp và nông nghiệp carbon thấp, ví dụ như mô hình trồng lúa giảm phát thải.

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Hành động kịp thời, Việt Nam giữ được nhân lực vừa xuất khẩu sản phẩm tài sản số
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Hành động kịp thời, Việt Nam giữ được nhân lực vừa xuất khẩu sản phẩm tài sản số

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 4/9: Ông Mai Huy Tuần, CEO của SSID cho rằng nếu có khuôn khổ pháp lý rõ ràng và kịp thời, Việt Nam không chỉ giữ được nhân lực, mà còn có thể xuất khẩu sản phẩm tài sản số ra toàn cầu, thu về nguồn ngoại tệ.

Phó trưởng thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Đại đoàn kết dân tộc

Phó trưởng thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đại đoàn kết dân tộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định điều động ông Nguyễn Thế Hoàn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng thời bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp tư duy tích cực, vượt qua vận rủi, mở ra cánh cửa tài lộc
Gia đình

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp tư duy tích cực, vượt qua vận rủi, mở ra cánh cửa tài lộc

Gia đình

Sau Rằm tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này không còn bị vận xui đeo đuổi. Với thái độ lạc quan, họ ghi điểm trong công việc, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền.

Ngắm “Những vì sao trong đêm” cùng họa sĩ Kim Uyên
Chuyển động Sài Gòn

Ngắm “Những vì sao trong đêm” cùng họa sĩ Kim Uyên

Chuyển động Sài Gòn

Sau triển lãm cá nhân đầu tiên "Những cô gái đỏng đảnh" tại The World ArtSpace, TP.HCM, lần này, nữ họa sĩ Kim Uyên mang đến 54 bức sơn mài “Những vì sao trong đêm” đầy cuốn hút.

Vì sao Hà Nội tạm dừng đầu tư và lắp đặt hệ thống camera mới?
Tin tức

Vì sao Hà Nội tạm dừng đầu tư và lắp đặt hệ thống camera mới?

Tin tức

Hà Nội đã đầu tư ngân sách lớn và huy động xã hội hóa nguồn kinh phí xây dựng hệ thống camera giám sát phục vụ giao thông và an ninh. Tuy nhiên, trước những bất cập về đồng bộ và hiệu quả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới để rà soát toàn diện.

Biệt đội S20 và 'tiếng sấm' trên đường 9
Đông Tây - Kim Cổ

Biệt đội S20 và "tiếng sấm" trên đường 9

Đông Tây - Kim Cổ

Trong 155 ngày đêm chiến đấu trên đất Cẩm Giàng, biệt đội S20 đã trực tiếp đánh gần 200 trận lớn, nhỏ bằng mìn trên các tuyến đường giao thông huyết mạch của địch; diệt và phá hủy 145 xe (có 20 xe tăng và xe bọc thép); lật đổ 17 đầu tàu và 85 toa xe lửa; giết và làm bị thương hàng trăm tên địch. Trên lá cờ “Quyết chiến quyết thắng” của đơn vị lấp lánh hai tấm Huân chương Quân công hạng Ba và Huân chương Chiến công hạng nhất.

Xử lý 31 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hải Phòng
Nhà nông

Xử lý 31 vụ vi phạm pháp luật về đê điều ở Hải Phòng

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng phối hợp với các địa phương ở Hải Phòng xử lý 31 vụ vi phạm pháp luật về đê điều.

Nuôi lợn đặc sản, giống bản địa theo kiểu bán hoang dã ở tỉnh Phú Thọ, bán dễ, nông dân thoát nghèo, có hộ đổi đời
Giảm nghèo nông thôn

Nuôi lợn đặc sản, giống bản địa theo kiểu bán hoang dã ở tỉnh Phú Thọ, bán dễ, nông dân thoát nghèo, có hộ đổi đời

Giảm nghèo nông thôn

Tận dụng lợi thế đồi núi dốc, được bao phủ bởi những cánh rừng tự nhiên xanh tốt, người dân xã Tân Pheo, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập thuộc tỉnh Hòa Bình) đã phát triển mô hình chăn nuôi lợn đen bán hoang dã. Từ một nghề truyền thống và con vật nuôi thân thuộc này đã tạo ra sinh kế bền vững, giúp nông dân vùng đất khó vươn lên làm giàu, giảm nghèo ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Nông thôn mới Bắc Ninh, miền quê đáng sống, 'làng biệt thự' đẹp như phim thế này đây
Nhà nông

Nông thôn mới Bắc Ninh, miền quê đáng sống, "làng biệt thự" đẹp như phim thế này đây

Nhà nông

Diện mạo nông thôn mới Bắc Ninh hôm nay đổi thay rõ rệt: Cảnh quan xanh - sạch - đẹp, hạ tầng hiện đại, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa khởi sắc. Nông thôn mới không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng xây dựng miền quê trù phú, yên bình cho các thế hệ.

TP.Huế: Kiểm lâm xử lý 2 vụ mua bán chim chào mào trái phép
Bạn đọc

TP.Huế: Kiểm lâm xử lý 2 vụ mua bán chim chào mào trái phép

Bạn đọc

Kiểm lâm TP.Huế vừa phát hiện, xử lý 2 vụ quảng cáo, mua bán chim chào mào trái phép, thu giữ tổng cộng 57 cá thể và thả về môi trường tự nhiên.

Cô gái MMA 'hạ gục' thanh niên xăm trổ ở Hà Nội đấu trận ra mắt MMA Lion Championship?
Thể thao

Cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở Hà Nội đấu trận ra mắt MMA Lion Championship?
8

Thể thao

Mới đây, xuất hiện thông tin Hoàng Hằng - cô gái từng gây sốt cộng động mạng khi xuất hiện trong đoạn clip “hạ gục” thanh niên xăm trổ ở Hà Nội, sẽ có trận ra mắt MMA Lion Championship. Rất nhanh chóng, trên trang facebook cá nhân của mình, Hoàng Hằng đã lên tiếng.

Vì sao 564 thôn, tổ dân phố ở Hải Phòng phải đổi tên sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng?
Nhà nông

Vì sao 564 thôn, tổ dân phố ở Hải Phòng phải đổi tên sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng?

Nhà nông

HĐND các xã, phường, đặc khu của thành phố Hải Phòng đã thông qua việc chuyển đổi thôn, khu dân cư thành tổ dân phố và ngược lại; đồng thời đổi tên một số thôn, khu dân cư, tổ dân phố sau sáp nhập Hải Dương - Hải Phòng.

Ông Trump bất ngờ nổi giận nói về kế hoạch khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ đô la nếu không đàm phán hoà bình Ukraine
Thế giới

Ông Trump bất ngờ nổi giận nói về kế hoạch khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ đô la nếu không đàm phán hoà bình Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chuẩn bị sẵn "giai đoạn hai và giai đoạn ba" để đối phó với Nga trong trường hợp ông cho rằng tiến độ đàm phán nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine là không đủ.

Gia tăng tình trạng suy giảm nhận thức, quên từ việc cơ bản nhất, không phải lẫn do cao tuổi
Xã hội

Gia tăng tình trạng suy giảm nhận thức, quên từ việc cơ bản nhất, không phải lẫn do cao tuổi

Xã hội

Bác sĩ ghi nhận số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị vì các vấn đề liên quan đến suy giảm nhận thức đang tăng lên rõ rệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu làm rõ việc đục phá nhiều phần mộ liệt sĩ khiến thân nhân bức xúc
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu làm rõ việc đục phá nhiều phần mộ liệt sĩ khiến thân nhân bức xúc
20

Tin tức

Nhiều phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân (xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) bị đục phá, tháo dỡ trong quá trình cải tạo nhưng thân nhân không hề được thông báo. Sự việc gây bức xúc, đau lòng cho nhiều gia đình, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo xử lý khẩn cấp.

Đổi lại biển số xe: Trường hợp nào bắt buộc phải thực hiện theo địa chỉ mới?
Bạn đọc

Đổi lại biển số xe: Trường hợp nào bắt buộc phải thực hiện theo địa chỉ mới?

Bạn đọc

Người dân phải đổi biển số xe trong các trường hợp như: biển số, giấy chứng nhận đăng ký bị mờ, hỏng; xe thay đổi màu sơn, hoặc đổi từ biển trắng sang biển vàng. Sau sáp nhập tỉnh, thành, Thông tư mới của Bộ Công an cũng quy định cụ thể về việc cấp đổi biển số xe.

Tai nạn cần cẩu đường Vành đai 3: Nạn nhân 25 tuổi phẫu thuật cấp cứu vì chấn thương nghiêm trọng
Chuyển động Sài Gòn

Tai nạn cần cẩu đường Vành đai 3: Nạn nhân 25 tuổi phẫu thuật cấp cứu vì chấn thương nghiêm trọng

Chuyển động Sài Gòn

Sáng 4/9, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác nhận một nam công nhân 25 tuổi, nạn nhân của vụ sập cần cẩu tại dự án Vành đai 3, đang được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Khánh Hòa: Giải cứu hai khách nước ngoài bị lạc trên núi Cô Tiên
Tin tức

Khánh Hòa: Giải cứu hai khách nước ngoài bị lạc trên núi Cô Tiên

Tin tức

Hai du khách người Nga bị lạc trên núi Cô Tiên, tỉnh Khánh Hòa vừa được lực lượng cứu hộ đưa xuống núi an toàn.

Giá USD hôm nay 4/9: 'Nóng' cùng giá vàng, loạt ngân hàng tăng giá mua vào
Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/9: "Nóng" cùng giá vàng, loạt ngân hàng tăng giá mua vào

Kinh tế

Giá USD hôm nay 4/9 trong nước vẫn neo ở mức cao. Trong đó, thị trường tự do bán ra vẫn đứng ở 26.914 đồng/USD, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nam Em: 'Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ'
Văn hóa - Giải trí

Nam Em: "Tôi không xứng đáng làm nghệ sĩ"

Văn hóa - Giải trí

Nam Em tự nhận mình “không xứng đáng trở thành ca sĩ, càng không xứng đáng làm nghệ sĩ” trong những chia sẻ mới nhất.

Một HTX ở Lâm Đồng có kiểu đuổi sâu bệnh độc lạ: Treo đèn lưu huỳnh, thả 20 loại thiên địch, ớt ra trái không kịp cản
Nhà nông

Một HTX ở Lâm Đồng có kiểu đuổi sâu bệnh độc lạ: Treo đèn lưu huỳnh, thả 20 loại thiên địch, ớt ra trái không kịp cản

Nhà nông

Một hợp tác xã (HTX) rau sạch ở tỉnh Lâm Đồng đang sản xuất những trái cà chua, ớt chuông sạch, với tiêu chuẩn bio - xanh cho cộng đồng.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

Nuôi con đặc sản này ở Phú Yên ít vốn, chả tốn tiền mua thức ăn chăn nuôi, bán dễ như nhai kẹo

5

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết