Đà Nẵng vào cuộc xử lý dứt điểm vướng mắc tại loạt dự án bất động sản kéo dài

Hoa hậu Hong Kong vừa đăng quang đã lộ ảnh riêng tư
Khi clip hôn đàn ông dưới bể bơi bị rò rỉ, Hoa hậu Hong Kong 2025 Trần Vịnh Thi không ngần ngại thừa nhận đó là người yêu cô. Phản ứng của cô gây bất ngờ vì quá thẳng thắn.
Ngày 3/9, UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án do Công ty cổ phần Bách Đạt An, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland, Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư.
Theo đó, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm tổ trưởng, Tổ phó là giám đốc Sở Tài chính và nhiều tổ viên như Giám đốc Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, chánh Thanh tra TP Đà Nẵng, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều, Công an thành phố; trưởng Phòng cảnh sát kinh tế, phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố.
Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc, kiến nghị, phản ánh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Khu đô thị (KĐT) Bách Đạt, KĐT 7B mở rộng và KĐT Hera Complex Riverside do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Dự án khu đô thị Homeland Paraside Village do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Dana Homeland làm chủ đầu tư. Dự án khu đô thị số 11 do Công ty TNHH Chí Thành làm chủ đầu tư.
Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, thời gian qua nhiều người mua đất nền của Công ty CP Bách Đạt An ở các dự án trên hơn 10 năm qua nhưng chưa nhận được sổ đỏ. Đây là vụ việc khiếu kiện bất động sản kéo dài nhiều năm qua, các cơ quan chức năng đã vào cuộc nhưng hiện tại vẫn còn trên 1.000 người chưa nhận được sổ đỏ.
Giá vàng hôm nay 3/9 chứng kiến thị trường thế giới "lập đỉnh" mới ở mức 3.544 USD/ounce. Điều này cũng khiến giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục "phá đỉnh" và tạo dựng các cột mốc mới.