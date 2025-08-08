Đà Nẵng cải cách mạnh thủ tục hành chính, giảm thời gian xử lý hồ sơ

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Quyết định này nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực viễn thông, internet, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, tài chính doanh nghiệp, và văn phòng.

Theo đó, nhiều thủ tục hành chính đã được bãi bỏ hoặc điều chỉnh thời gian giải quyết, giúp rút ngắn quy trình và tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó điển hình như bãi bỏ thủ tục "Xác nhận thỏa thuận vị trí xây dựng trạm thu phát sóng viễn thông có cột ăng ten không cồng kềnh".

Đồng thời, giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính từ 30 ngày xuống 20 này, hay 15 xuống 12 ngày đối với một số thủ tục về thẩm định đề nghị hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin hay hỗ trợ chi phí thuê nhân lực có trình độ chuyên môn. Nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo cũng được giảm mạnh thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Quyết định còn bãi bỏ thủ tục hành chính đặc thù đối với thủ tục cho phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện; thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh; thủ tục đề nghị chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc ngược lại.

UBND TP cũng giao các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực thi phương án cắt giảm. Việc thực hiện sẽ giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.

Danh sách thủ tục cắt giảm ngày giải quyết:

Giảm 10 ngày đối với thủ tục thẩm định đề nghị hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin (từ 30 còn 20 ngày).

Giảm 3 ngày đối với thủ tục hỗ trợ chi phí thuê nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (từ 15 còn 12 ngày).

Giảm 5 ngày đối với thủ tục xác nhận là đối tác chiến lược trong lĩnh vực vi mạch, AI (từ 30 còn 25 ngày).

Giảm 6 ngày đối với thủ tục hỗ trợ về tài sản hạ tầng thông tin cho lĩnh vực vi mạch, AI (từ 20 còn 14 ngày).

Giảm 10 ngày đối với thủ tục xác nhận doanh nghiệp vi mạch, AI (từ 20 còn 10 ngày).

Giảm 12 ngày đối với thủ tục xét hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ (từ 60 còn 48 ngày) và xét hỗ trợ hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (từ 30 còn 18 ngày).

Giảm 18 ngày đối với các thủ tục hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo ở các giai đoạn (từ 60 còn 42 ngày).

Giảm 9 ngày đối với thủ tục đánh giá, nghiệm thu kết quả hỗ trợ khởi nghiệp và xác nhận hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (từ 30 còn 21 ngày).

Giảm 25 ngày đối với thủ tục cấp phép thử nghiệm công nghệ mới (từ 89 còn 64 ngày).

Giảm 10 ngày đối với thủ tục gia hạn thời gian thử nghiệm (từ 33 còn 23 ngày).

Giảm 7 ngày đối với thủ tục phê duyệt hỗ trợ lãi suất cho dự án (từ 40 còn 33 ngày).