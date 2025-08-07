Cán bộ ngoài tỉnh công tác tại Đà Nẵng đề xuất được hỗ trợ chỗ ở

Ngày 7/8, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa có phản hồi công dân về xuất mở rộng chính sách thuê nhà công vụ cho công chức, viên chức ngoại tỉnh tại Đà Nẵng

Theo đó, người dân phản ánh việc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng triển khai chính sách bố trí nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) ra công tác tại trung tâm hành chính thành phố là cần thiết, tuy nhiên cần mở rộng chính sách này đối với đội ngũ công chức, viên chức là người ngoại tỉnh đang công tác lâu năm tại Đà Nẵng nhưng gặp khó khăn về chỗ ở.

"Hiện nay có nhiều trường hợp công chức, viên chức độc thân, có thời gian công tác ổn định tại các sở, ngành, đơn vị ở Đà Nẵng nhưng không đủ điều kiện thuê nhà ở xã hội do vướng tiêu chí hộ khẩu, tình trạng hôn nhân…

Dù vậy, họ cũng không có điều kiện kinh tế để mua nhà đất hoặc thuê nhà dài hạn, khiến cuộc sống và công tác gặp nhiều khó khăn.

UBND TP và Sở Xây dựng xem xét cơ chế hỗ trợ tương tự cho các trường hợp này nhằm bảo đảm công bằng, khuyến khích đội ngũ nhân lực chất lượng gắn bó với thành phố", người dân kiến nghị.

Ký túc xá sinh viên phía tây thuộc khu đô thị công nghiệp Hòa Khánh được Đà Nẵng Đà Nẵng dự kiến sẽ cho thuê nhà ở công vụ. Ảnh: D.B

Liên quan vấn đề này, Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, hiện nay nhu cầu về nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố rất lớn, đặc biệt sau thời điểm hợp nhất tỉnh Quảng Nam với TP. Đà Nẵng.

UBND TP đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng chính sách, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) đến nhận công tác tại trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng (sau hợp nhất), Sở Xây dựng cho biết việc thay đổi nơi làm việc, sinh sống ảnh hưởng nhiều đến đời sống cá nhân, gia đình, nên cần hỗ trợ giai đoạn đầu để ổn định công tác.

Ngày 14/4/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Khoản 2 Điều 12 của Nghị quyết nhấn mạnh việc chính quyền địa phương nơi bố trí trung tâm hành chính mới có trách nhiệm hỗ trợ nơi ở, điều kiện sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để ổn định công tác.

Thực hiện Nghị quyết này và theo kế hoạch triển khai của Ban Chỉ đạo, Sở Xây dựng đã phối hợp rà soát, đề xuất cải tạo một số khu ký túc xá, nhà lưu trú, chung cư để bố trí thuê tạm thời cho cán bộ Quảng Nam ra Đà Nẵng công tác sau sáp nhập.

Ngày 25/7/2025, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1357/SXD-QLN gửi các đơn vị liên quan về việc triển khai phương án bố trí thuê nhà ở thuộc tài sản công đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam (trước hợp nhất) đến công tác tại Đà Nẵng.

Về kiến nghị mở rộng đối tượng thụ hưởng, Sở Xây dựng cho biết sẽ tiếp thu ý kiến người dân, nghiên cứu đề xuất trong quá trình hoàn thiện các chính sách nhà ở xã hội và chính sách an cư đối với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức đang công tác lâu dài tại Đà Nẵng nhưng chưa có nơi ở ổn định.