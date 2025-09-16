Ngày 16/9, Sở KH&CN Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 21 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch số 21 thay thế hai kế hoạch cũ của Đà Nẵng và Quảng Nam, được cập nhật theo định hướng của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Đáng chú ý, thành phố đề xuất triển khai 3 sáng kiến lớn: Bản sao số thành phố (Digital Twin), Trung tâm tài chính thông minh, Trung tâm thương mại tự do thông minh.

Theo mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng đặt ra 65 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt so với yêu cầu Trung ương: kinh tế số đạt tối thiểu 35–40% GRDP (so với 30% theo Nghị quyết 57); ít nhất 10 công trình khoa học công nghệ đoạt giải thưởng quốc gia/khu vực mỗi năm (so với yêu cầu 3); 95% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến (yêu cầu 85%); 90% thanh toán trực tuyến dịch vụ công (yêu cầu 80%)…

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP, tiên phong vượt yêu cầu Trung ương.

Thành phố có 2 chỉ tiêu đóng góp trực tiếp vào phát triển khoa học công nghệ toàn quốc gồm: có tối thiểu có 1 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến hoạt động tại thành phố (toàn quốc đặt mục tiêu là 05); Có thêm ít nhất 2 tuyến cáp quang biển mới đưa vào hoạt động (toàn quốc đặt mục tiêu là 09).

Ngoài ra, có thêm 19 chỉ tiêu đặc thù, trong đó đáng chú ý: thành lập khu công nghệ thông tin tập trung, xây dựng trạm trung chuyển dữ liệu quốc tế (digital hub), thử nghiệm mô hình kinh doanh tài sản số bằng NFT và thu hút doanh nghiệp doanh thu tỷ USD đặt trụ sở tại Đà Nẵng.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới 48 chỉ tiêu, nổi bật là thu hút “cụm chuyên gia” công nghệ, mỗi năm có 800 bài báo khoa học quốc tế, 150 dự án đổi mới sáng tạo được ngân sách hỗ trợ, kinh tế số chiếm 60% GRDP, và tối thiểu 2 doanh nghiệp công nghệ số tầm thế giới.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đưa ra các nhóm giải pháp gồm: nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế – chính sách, phát triển hạ tầng số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số – kinh tế số, đảm bảo an ninh mạng – chủ quyền số, và mở rộng hợp tác vùng, quốc tế.