Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Kinh tế
Thứ ba, ngày 16/09/2025 19:06 GMT+7

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP, tiên phong vượt yêu cầu Trung ương

+ aA -
Diệu Bình Thứ ba, ngày 16/09/2025 19:06 GMT+7
Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số đạt 35–40% GRDP, vượt yêu cầu 30% của Trung ương, cùng nhiều chỉ tiêu đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 16/9, Sở KH&CN Đà Nẵng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch hành động số 21 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch số 21 thay thế hai kế hoạch cũ của Đà Nẵng và Quảng Nam, được cập nhật theo định hướng của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Đáng chú ý, thành phố đề xuất triển khai 3 sáng kiến lớn: Bản sao số thành phố (Digital Twin), Trung tâm tài chính thông minh, Trung tâm thương mại tự do thông minh.

Theo mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng đặt ra 65 chỉ tiêu cụ thể, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt so với yêu cầu Trung ương: kinh tế số đạt tối thiểu 35–40% GRDP (so với 30% theo Nghị quyết 57); ít nhất 10 công trình khoa học công nghệ đoạt giải thưởng quốc gia/khu vực mỗi năm (so với yêu cầu 3); 95% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến (yêu cầu 85%); 90% thanh toán trực tuyến dịch vụ công (yêu cầu 80%)…

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP, tiên phong vượt yêu cầu Trung ương.

Thành phố có 2 chỉ tiêu đóng góp trực tiếp vào phát triển khoa học công nghệ toàn quốc gồm: có tối thiểu có 1 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến hoạt động tại thành phố (toàn quốc đặt mục tiêu là 05); Có thêm ít nhất 2 tuyến cáp quang biển mới đưa vào hoạt động (toàn quốc đặt mục tiêu là 09).

Ngoài ra, có thêm 19 chỉ tiêu đặc thù, trong đó đáng chú ý: thành lập khu công nghệ thông tin tập trung, xây dựng trạm trung chuyển dữ liệu quốc tế (digital hub), thử nghiệm mô hình kinh doanh tài sản số bằng NFT và thu hút doanh nghiệp doanh thu tỷ USD đặt trụ sở tại Đà Nẵng.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới 48 chỉ tiêu, nổi bật là thu hút “cụm chuyên gia” công nghệ, mỗi năm có 800 bài báo khoa học quốc tế, 150 dự án đổi mới sáng tạo được ngân sách hỗ trợ, kinh tế số chiếm 60% GRDP, và tối thiểu 2 doanh nghiệp công nghệ số tầm thế giới.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đưa ra các nhóm giải pháp gồm: nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế – chính sách, phát triển hạ tầng số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số – kinh tế số, đảm bảo an ninh mạng – chủ quyền số, và mở rộng hợp tác vùng, quốc tế.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng khôi phục tuyến dã ngoại Sơn Trà sau gần 3 năm tạm dừng vì sạt lở

Đà Nẵng khôi phục tuyến dã ngoại Sơn Trà sau gần 3 năm tạm dừng vì sạt lở

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm tại Dự án hồ chứa nước Lộc Đại có vốn hơn 291 tỷ đồng

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm tại Dự án hồ chứa nước Lộc Đại có vốn hơn 291 tỷ đồng

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Đà Nẵng: Một resort trên bán đảo Sơn Trà bị phạt hàng trăm triệu vì vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm

UBND TP Đà Nẵng quyết định xử phạt Công ty CP Sơn Trà 366 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng 15 ngày đối với Sơn Trà Resort (Bãi Nam - Bãi Con, phường Sơn Trà) do có nhiều vi phạm nghiêm trọng về môi trường và an toàn thực phẩm.

Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng: Cơn sốt vàng sẽ được "hóa giải"?

Kinh tế
Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng: Cơn sốt vàng sẽ được 'hóa giải'?

Đà Nẵng hoàn thành phương án xử lý dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước
9

Kinh tế
Đà Nẵng hoàn thành phương án xử lý dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước

Giá USD hôm nay 19/9: Dự báo "bất ngờ" về tỷ giá VND/USD từ nay đến cuối năm

Kinh tế
Giá USD hôm nay 19/9: Dự báo 'bất ngờ' về tỷ giá VND/USD từ nay đến cuối năm

Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Thị trường lao dốc, xăng dầu trong nước hưởng lợi

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 19/9: Thị trường lao dốc, xăng dầu trong nước hưởng lợi

Đọc thêm

Đêm tân hôn, chồng làm một việc khiến tôi vừa buồn cười vừa buồn nôn
Gia đình

Đêm tân hôn, chồng làm một việc khiến tôi vừa buồn cười vừa buồn nôn

Gia đình

Tôi giận lắm, quay mặt vào tường.

Người sinh tháng Âm lịch này có cả sự may mắn và giàu có, phước lành tràn đầy, tương lai tươi sáng
Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này có cả sự may mắn và giàu có, phước lành tràn đầy, tương lai tươi sáng

Gia đình

Những người sinh vào những tháng Âm lịch này sẽ có cả sự giàu có và may mắn trong cuộc sống: tràn ngập sự giàu có và được ban phước lành!

Bố vợ của nhà bác học Lê Quý Đôn là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Bố vợ của nhà bác học Lê Quý Đôn là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Không chỉ là vị đại khoa để lại nhiều giai thoại thú vị, trong đời làm quan dưới triều Lê, Tiến sĩ Lê Hữu Kiều còn từng kinh qua chức thượng thư của cả lục bộ. Ông chính là bố vợ của nhà bác học Lê Quý Đôn.

Khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên năm 2025
Điện Biên Hôm Nay

Khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên năm 2025

Điện Biên Hôm Nay

Nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người các tỉnh trong khu vực Tây Bắc và Thành phố Hồ Chí Minh đến du khách trong nước quốc tế; tối 19/9, tỉnh Điện Biên phối hợp với các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ khai mạc Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên, năm 2025.

Hoàn toàn bị tàn phá - chuyên gia Mỹ lên tiếng về những gì đang xảy ra ở Ukraine
Thế giới

Hoàn toàn bị tàn phá - chuyên gia Mỹ lên tiếng về những gì đang xảy ra ở Ukraine

Thế giới

Ukraine không còn cơ hội sống sót nếu thiếu hỗ trợ từ phương Tây, cựu trung tá quân đội Mỹ Daniel Davis nói trên kênh YouTube Deep Dive hôm thứ Năm 17/9.

Hoàng đế Khang Hi đã “tiên liệu”, minh oan cho Ung Chính?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Khang Hi đã “tiên liệu”, minh oan cho Ung Chính?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong các triều đại Trung Quốc cổ đại, việc lựa chọn người kế vị hoàng đế và kế vị ngai vàng là vấn đề của triều đại và sự ổn định quốc gia, và là chủ đề quan trọng nhất trong vấn đề nghị sự của triều đình.

Ông Zelensky tiết lộ đòn phản công bất ngờ của quân Ukraine, giao tranh ác liệt ở mặt trận miền Đông
Thế giới

Ông Zelensky tiết lộ đòn phản công bất ngờ của quân Ukraine, giao tranh ác liệt ở mặt trận miền Đông

Thế giới

Quân đội Ukraine đang tiến hành một chiến dịch phản công quy mô nhằm đẩy lùi lực lượng Nga trên mặt trận phía Đông, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sau chuyến thị sát vùng Donetsk.

HLV Gerard Albadalejo chọn CLB Ninh Bình vì có... Hoàng Đức
Thể thao

HLV Gerard Albadalejo chọn CLB Ninh Bình vì có... Hoàng Đức

Thể thao

HLV Gerard Albadalejo thừa nhận việc CLB Ninh Bình sở hữu tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là một phần lý do ông chọn dẫn dắt đội bóng này.

'Nóng' từ Bộ Xây dựng: Đề xuất quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt
Kinh tế

"Nóng" từ Bộ Xây dựng: Đề xuất quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt

Kinh tế

Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Đường sắt.

Kinh hoàng tử địa Gaza: Biệt kích tinh nhuệ Israel lao vào cuộc săn người đẫm máu
Thế giới

Kinh hoàng tử địa Gaza: Biệt kích tinh nhuệ Israel lao vào cuộc săn người đẫm máu

Thế giới

Chuyên về chống khủng bố và các chiến dịch bí mật, một đơn vị biệt kích tinh nhuệ của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã hoạt động liên tục trong và ngoài Dải Gaza kể từ khi cuộc chiến đẫm máu nổ ra gần hai năm trước. Họ săn lùng Hamas giữa các bẫy mìn và đường hầm nhưng chiến thuật của họ cũng gây tranh cãi dữ dội vì gây ra nhiều sự cố bắn nhầm dân thường, thậm chí trẻ em, theo Telegraph.

Tin tối (19/9): HLV Kim Sang-sik và VFF đề xuất trung vệ Brazil 1m95 cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin tối (19/9): HLV Kim Sang-sik và VFF đề xuất trung vệ Brazil 1m95 cho ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Kim Sang-sik và VFF đề xuất trung vệ Brazil 1m95 cho ĐT Việt Nam; CLB Quảng Ninh đặt mục tiêu thăng hạng; HLV Guardiola tin Haaland sẽ xô đổ kỷ lục của Ronaldo; Chelsea bị tố phân biệt đối xử với Sterling; HLV Amorim muốn chiêu mộ Ruben Neves.

Secret Garden sẽ biểu diễn trên sân khấu có hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới tại Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

Secret Garden sẽ biểu diễn trên sân khấu có hệ thống âm thanh hiện đại bậc nhất thế giới tại Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Secret Garden - bộ đôi nhạc sĩ - nghệ sĩ người Ireland và Na Uy được biết đến trên khắp toàn cầu sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào 18/10 tới đây.

Nga tung đòn chí mạng bóp nghẹt dòng vũ khí phương Tây đổ vào Ukraine; Kiev đột kích đảo Biển Đen Moscow kiểm soát
Thế giới

Nga tung đòn chí mạng bóp nghẹt dòng vũ khí phương Tây đổ vào Ukraine; Kiev đột kích đảo Biển Đen Moscow kiểm soát

Thế giới

Nga đang gia tăng các đợt tấn công vào mạng lưới đường sắt của Ukraine với mục tiêu làm chậm tiến độ vận chuyển vũ khí phương Tây cho nước này. Trong khi đó, Ukraine tập kích đảo Biển Đen do Nga kiểm soát, gài mìn và phá hủy xe quân sự của đối phương.

Sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Vietnam Phở Festival năm nay tổ chức tại Singapore
Chuyển động Sài Gòn

Sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Vietnam Phở Festival năm nay tổ chức tại Singapore

Chuyển động Sài Gòn

Sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Vietnam Phở Festival năm nay tổ chức tại Singapore. Nhiều thương hiệu Phở Việt nổi tiếng nhất sẽ phục vụ du khách. Chương trình năm nay còn có hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh Việt Nam - Singapore nâng tầm đối tác chiến lược.

Khởi công nhiều công trình chào mừng Đại hội đại Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Lào Cai thi đua yêu nước

Khởi công nhiều công trình chào mừng Đại hội đại Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Lào Cai thi đua yêu nước

Chiều ngày 19/9, UBND xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ khởi công các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; kỷ niệm 75 năm ngày giải phóng Bắc Hà (20/9/1950 – 20/9/2025); chào mừng Đại hội Đại biểu UBMTTQ Việt Nam xã Bắc Hà.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp nổi bật trong mùa thu 2025, sau khó khăn là hạnh phúc, thăng chức, tăng lương
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp nổi bật trong mùa thu 2025, sau khó khăn là hạnh phúc, thăng chức, tăng lương

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, 3 con giáp đừng ngần ngại, hãy mạnh dạn thể hiện tài năng của mình, cơ hội thăng chức và tăng lương đang đến rất gần!

Bộ Chính trị, Ban Bí thư có kết luận mới nhất về phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư có kết luận mới nhất về phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa có kết luận mới nhất về việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tình người xuyên biên giới sau vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (Quảng Trị)
Bạn đọc

Tình người xuyên biên giới sau vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (Quảng Trị)

Bạn đọc

Vụ tai nạn xe tải lao vào chợ Tân Long, tỉnh Quảng Trị xảy ra gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Để chia sẻ mất mát, khó khăn với các nạn nhân, nhiều tấm lòng thơm thảo đã có nghĩa cử nhân văn.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái, bắt giữ 5 người
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM triệt phá đường dây buôn lậu từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái, bắt giữ 5 người

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây buôn lậu từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái, do Lo Kok (sinh năm 1972) cầm đầu, bắt giữ 5 đối tượng liên quan.

Hé lộ thời điểm Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu
Thể thao

Hé lộ thời điểm Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu

Thể thao

Tin rất vui đến với NHM bóng đá Việt Nam nói chung và Thép xanh Nam Định nói riêng, theo đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son có thể trở lại ngay từ vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026. Trong những ngày gần đây, cầu thủ 28 tuổi đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội và phản ứng rất tốt với các giáo án mới.

Mất chức vì biến tuyến đường ven biển thành công viên
Xã hội

Mất chức vì biến tuyến đường ven biển thành công viên

Xã hội

Cử tri tại Quận 4, thành phố San Francisco đã bỏ phiếu bãi nhiệm Giám sát viên Joel Engardio sau khi ông thúc đẩy biến tuyến đường Upper Great Highway thành công viên, gây chia rẽ và phản đối mạnh mẽ từ người dân địa phương.

Chàng trai Gen Z ngỡ ngàng với cảnh sắc 'có một không hai', thốt lên: 'Đây là ở Việt Nam sao?'
Xã hội

Chàng trai Gen Z ngỡ ngàng với cảnh sắc "có một không hai", thốt lên: "Đây là ở Việt Nam sao?"

Xã hội

Mùa thu là mùa của lúa chín vàng trên thửa ruộng bậc thang và mùa của hoa tam giác mạch đang vào độ nở khiến không ít bạn trẻ đã phải lòng, đến check-in và thốt lên: "Đây là ở Việt Nam sao?".

Nghệ sĩ Nhân dân là con nhà nông, từng làm Giám đốc tới 3 nhiệm kỳ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là con nhà nông, từng làm Giám đốc tới 3 nhiệm kỳ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tâm Chính từng gắn bó với ruộng đồng trước khi chạm ngõ nghệ thuật và trở nên nổi danh.

Dính tí nước thứ rừng Cao Bằng này mọc tốt um cản chả kịp, một nông dân Bình Phước cứ cắt bán là 'đắt như tôm tươi'
Nhà nông

Dính tí nước thứ rừng Cao Bằng này mọc tốt um cản chả kịp, một nông dân Bình Phước cứ cắt bán là "đắt như tôm tươi"

Nhà nông

Thấy cây rau bò khai (rau hạ hương, rau dạ hiến, một loại rau dại, rau rừng đặc sản Cao Bằng) mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần cải thiện thu nhập gia đình, chị Đặng Thị Hiền, dân tộc Tày, ở thôn 9, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước) đã về quê Cao Bằng đưa giống cây bò khai về trồng tại vườn nhà.

Chim hoang dã đang di cư, ở Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tịch thu hơn 7.300 bẫy chim, thả 60 con bay về tự nhiên
Nhà nông

Chim hoang dã đang di cư, ở Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tịch thu hơn 7.300 bẫy chim, thả 60 con bay về tự nhiên

Nhà nông

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đang vào cuộc quyết liệt để bảo vệ chim hoang dã, di cư giữa mùa cao điểm săn bắt trái phép, với hàng loạt đợt kiểm tra, tịch thu 7.314 công cụ bẫy và thả 60 cá thể chim về tự nhiên, nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán tràn lan tại chợ dân sinh.

Lê Hương Ly bị khởi tố vì vu khống Hoa hậu Quỳnh Hoa
Pháp luật

Lê Hương Ly bị khởi tố vì vu khống Hoa hậu Quỳnh Hoa

Pháp luật

Lê Hương Ly, 29 tuổi, trú phường Đống Đa, Hà Nội, bị khởi tố tội Vu khống do đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên mạng xã hội.

Một đêm mưa to, nước ngập trắng đồng, nông dân một xã ở TPHCM chả thấy rau đâu nữa, bì bỏm 'tát nước', rõ khổ
Nhà nông

Một đêm mưa to, nước ngập trắng đồng, nông dân một xã ở TPHCM chả thấy rau đâu nữa, bì bỏm "tát nước", rõ khổ

Nhà nông

Cơn mưa lớn kéo dài chiều 18/9 khiến cánh đồng trồng rau xanh ở xã Vĩnh Lộc, TPHCM ngập sâu (địa bàn huyện Bình Chánh trước đây). Nhiều hộ nông dân trồng rau trắng đêm bơm nước nhưng vẫn thiệt hại nặng nề, ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Ninh Bình, điển hình xây dựng nông thôn mới, là 'ông vua vôi', sống tốt đời đẹp đạo
Nhà nông

Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Ninh Bình, điển hình xây dựng nông thôn mới, là "ông vua vôi", sống tốt đời đẹp đạo
6

Nhà nông

Được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”, anh Nguyễn Văn Long, thị trấn Kiện Khê (tỉnh Hà Nam trước sáp nhập), nay là phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình, không chỉ gây dựng sự nghiệp thành công từ nghề sản xuất vôi (dân gọi vui là "ông vua vôi") mà còn là một tấm gương tiêu biểu, tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

Lý do cứ tới mùa đông, mùa xuân là miền Bắc 'nghẹt thở” vì ô nhiễm môi trường
Xã hội

Lý do cứ tới mùa đông, mùa xuân là miền Bắc "nghẹt thở” vì ô nhiễm môi trường

Xã hội

Việc xả thải bừa bãi, đốt rác thải sinh hoạt, rác thải nông nghiệp, gia tăng sản xuất vào dịp cuối năm... cộng với những thay đổi các yếu tố khí tượng bất lợi như nghịch nhiệt, lặng gió khiến ô nhiễm kéo dài, ngày càng nghiêm trọng.

Võ Tòng đả hổ là hổ Siberia hay hổ Nam Trung Quốc?
Đông Tây - Kim Cổ

Võ Tòng đả hổ là hổ Siberia hay hổ Nam Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ

"Võ Tòng đả hổ" là một trong những điển tích nổi tiếng nhất trong "Thủy Hử" - kể về câu chuyện của anh hùng Lương Sơn, Võ Tòng gặp một con hổ khi hảo hán này say rượu và dùng tay không giết hổ để cứu dân.

Tin đọc nhiều

1

Tổng Bí thư Tô Lâm: "Nhà nước đảm bảo quyền sử dụng đất cho mọi người dân"

Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Nhà nước đảm bảo quyền sử dụng đất cho mọi người dân'

2

Tin sáng (19/9): HLV Kim Sang-sik “nói không” với Nguyễn Xuân Son?

Tin sáng (19/9): HLV Kim Sang-sik “nói không” với Nguyễn Xuân Son?

3

Cả làng ở Hà Tĩnh trầm trồ khi bước vô mô hình "nuôi con đại bổ" trị giá 3,2 tỷ

Cả làng ở Hà Tĩnh trầm trồ khi bước vô mô hình 'nuôi con đại bổ' trị giá 3,2 tỷ

4

Hậu quả khủng khiếp của châu Âu khi lấy tiền của Nga

Hậu quả khủng khiếp của châu Âu khi lấy tiền của Nga

5

"Cãi" lại cả làng, ông nông dân Bình Định liều trồng 2.500 cây sầu riêng, giờ giàu to chắc luôn, là tỷ phú Gia Lai

'Cãi' lại cả làng, ông nông dân Bình Định liều trồng 2.500 cây sầu riêng, giờ giàu to chắc luôn, là tỷ phú Gia Lai