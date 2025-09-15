Vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm, một khách sạn ở Đà Nẵng bị phạt hơn nửa tỷ đồng

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký Quyết định số 1458/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần CHIC-LAND (địa chỉ 210 Võ Nguyên Giáp, phường An Hải, TP Đà Nẵng) với tổng số tiền 564 triệu đồng.

Theo quyết định, qua kiểm tra tại cơ sở Chicland Danang Beach Hotel (thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần CHIC-LAND), cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp đã có hàng loạt vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Các lỗi gồm: thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống thải trái quy định; không vận hành đúng quy trình xử lý chất thải; để rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường để xử lý chất thải nguy hại; không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại đạt yêu cầu kỹ thuật; không lập, báo cáo công tác bảo vệ môi trường; không thực hiện đúng quy định về chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn.

Khách sạn Chicland Danang Beach Hotel, TP Đà Nẵng.

UBND TP Đà Nẵng quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 564 triệu đồng, trong đó mức phạt cao nhất là 140 triệu đồng cho các hành vi vi phạm về đánh giá tác động môi trường và vận hành công trình xử lý chất thải. Đồng thời, Công ty CHIC-LAND buộc phải tháo dỡ công trình, thiết bị xây lắp trái phép, khắc phục tình trạng ô nhiễm và chấm dứt tình trạng xả thải không đúng quy định trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn giao Công an TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan giám sát thực hiện.