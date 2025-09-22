Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ loạt dự án trọng điểm phía Tây Bắc thành phố

Ngày 22/9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn vừa đi kiểm tra thực tế một loạt các dự án trọng điểm trên địa bàn, trong đó có: Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung; Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu; Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân; vị trí triển khai dự án Khu thương mại tự do số 1, số 2 và Khu tái định cư phục vụ các dự án khu vực phía Tây Bắc.

Theo Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng Lê Thành Hưng, đến nay, dự án bến cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã thi công đạt 93,57% giá trị khối lượng, trong đó hạng mục đê chắn sóng, kè chắn sóng đạt 95,37%; nạo vét luồng tàu và khu nước đạt 97,46%; đường giao thông và hệ thống thoát nước đạt 78,16%.

Dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đạt 75,24% giá trị khối lượng. Trong đó, cầu vượt nút giao đầu tuyến đạt 87,4%; cầu vượt nút giao cuối tuyến đạt 84,0%; cầu kênh và cầu Liên Chiểu đạt 91,3%; hầm chui đạt 89,9%; hạng mục đường giao thông đạt 49,8%; di dời hạ tầng kỹ thuật cấp điện, chiếu sáng đạt 94,3%.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn vừa đi kiểm tra thực tế một loạt các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn biểu dương tinh thần làm việc của đội ngũ công nhân tại các dự án cảng Liên Chiểu và đường ven biển, đồng thời đề nghị Ban Quản lý, các nhà thầu và đơn vị thi công tiếp tục nỗ lực để đảm bảo tiến độ.

Tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, ông Phạm Đức Ấn yêu cầu đơn vị thi công có phương án phòng chống sạt lở đất, đá trong mùa mưa; đồng thời nhà đầu tư cần tuân thủ nghiêm việc bảo đảm an toàn tuyến đường sắt thống nhất và quốc lộ 1A nằm cạnh dự án.

Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân đang được triển khai.

Kiểm tra vị trí triển khai Khu thương mại tự do số 1, số 2 và Khu tái định cư phía Tây Bắc, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ Ban Quản lý để hoàn thiện thủ tục và triển khai bước tiếp theo.

Dự án Khu tái định cư phục vụ các dự án tại khu vực phía Tây Bắc có quy mô dự kiến 136,15ha, phục vụ tái định cư cho các vị trí 01, 03 thuộc khu chức năng Khu thương mại tự do tại phường Hòa Khánh và Liên Chiểu. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh đây là dự án cấp bách nhằm đáp ứng tiến độ xây dựng các khu chức năng phục vụ Khu thương mại tự do trong thời gian tới.