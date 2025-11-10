Đà Nẵng đề xuất chi hơn 16,1 tỷ đồng hỗ trợ người làm việc ngoài biên chế tại các hội nghỉ việc do sắp xếp bộ máy

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng đã trình Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh và cấp huyện, nghỉ việc do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị.
Theo nội dung tờ trình, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lao động hợp đồng tại các hội. Những người này không thuộc diện được hưởng chính sách theo các nghị định hiện hành, dẫn đến khoảng trống trong chế độ hỗ trợ.
UBND TP. Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Nội vụ khảo sát, xây dựng dự thảo nghị quyết và lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, đơn vị liên quan. Dự thảo quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc tính trợ cấp và mức hỗ trợ cụ thể.
Theo đó, người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo hội sẽ được hưởng trợ cấp bằng 5 lần mức thù lao hiện hưởng, người lao động trong độ tuổi sẽ được hưởng 3 tháng lương hiện hưởng và 1,5 tháng lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội, tổng mức trợ cấp không quá 24 tháng lương.
Kết quả khảo sát của TP.Đà Nẵng cho thấy có 217 người thuộc diện được hỗ trợ, với tổng kinh phí dự kiến là hơn 16,1 tỷ đồng, trong đó nhóm đã nghỉ hưu chiếm 180 người.
Được biết, Nghị quyết sẽ được trình thông qua tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng sắp tới nhằm đảm bảo thực hiện chi trả chính sách muộn nhất vào ngày 01/11/2025 theo quy định của Chính phủ.
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP, bổ sung chính sách trợ cấp một lần cho các đối tượng nêu trên, giao địa phương quyết định mức hỗ trợ phù hợp với ngân sách.
