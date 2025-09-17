Đà Nẵng: Giải cứu thiếu niên 17 tuổi hoảng loạn vì bị "bắt cóc online", lừa tống tiền

Ngày 17/9, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, đã kịp thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ giải cứu an toàn em N.V.M.T (SN 2007) sau khi nhận được trình báo của bà V.T.B.L (trú phường An Hải) về việc con trai nghi bị lừa đảo, tống tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, lúc 19h20 ngày 16/9, Công an phường An Hải tiếp nhận đơn trình báo của bà L. về việc con trai rời nhà đi học nhưng sau đó nhắn tin cho gia đình với nội dung bị đòi nợ cá độ bóng đá, buộc gia đình phải chuyển tiền. Khi gia đình động viên trở về, em từ chối và cho biết chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.



Công an kịp thời giải cứu thiếu niên 17 tuổi hoảng loạn vì bị "công an rởm" lừa tống tiền. Ảnh: CACC

Xác định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” và tống tiền, Công an phường An Hải đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 23h cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện N.V.M.T đang ở một mình tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hội An Tây trong trạng thái hoảng loạn.

Qua đấu tranh, em T. khai nhận bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh Công an, đe dọa liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu rời khỏi nhà để thuê phòng nghỉ “làm việc”. Sau đó, đối tượng buộc em nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được “bảo lãnh về”.

Công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu an toàn cho N.V.M.T, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy xét đối tượng liên quan.