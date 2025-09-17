Chủ đề nóng

Tiến tới Đại Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Pháp luật
Thứ tư, ngày 17/09/2025 09:35 GMT+7

Đà Nẵng: Giải cứu thiếu niên 17 tuổi hoảng loạn vì bị "bắt cóc online", lừa tống tiền

+ aA -
Diệu Bình Thứ tư, ngày 17/09/2025 09:35 GMT+7
Công an phường An Hải ( TP Đà Nẵng) vừa giải cứu an toàn một thiếu niên 17 tuổi nghi bị lừa đảo bằng thủ đoạn “bắt cóc online”, buộc gia đình chuyển 200 triệu đồng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 17/9, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết, đã kịp thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ giải cứu an toàn em N.V.M.T (SN 2007) sau khi nhận được trình báo của bà V.T.B.L (trú phường An Hải) về việc con trai nghi bị lừa đảo, tống tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, lúc 19h20 ngày 16/9, Công an phường An Hải tiếp nhận đơn trình báo của bà L. về việc con trai rời nhà đi học nhưng sau đó nhắn tin cho gia đình với nội dung bị đòi nợ cá độ bóng đá, buộc gia đình phải chuyển tiền. Khi gia đình động viên trở về, em từ chối và cho biết chỉ khi trả xong nợ mới dám về nhà.

Công an kịp thời giải cứu thiếu niên 17 tuổi hoảng loạn vì bị "công an rởm" lừa tống tiền. Ảnh: CACC

Xác định vụ việc có dấu hiệu “bắt cóc online” và tống tiền, Công an phường An Hải đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến 23h cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện N.V.M.T đang ở một mình tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hội An Tây trong trạng thái hoảng loạn.

Qua đấu tranh, em T. khai nhận bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh Công an, đe dọa liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu rời khỏi nhà để thuê phòng nghỉ “làm việc”. Sau đó, đối tượng buộc em nhắn tin cho gia đình yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để được “bảo lãnh về”.

Công an đã kịp thời ngăn chặn, giải cứu an toàn cho N.V.M.T, đồng thời tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy xét đối tượng liên quan.

Tham khảo thêm

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP, tiên phong vượt yêu cầu Trung ương

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 40% GRDP, tiên phong vượt yêu cầu Trung ương

Đà Nẵng siết chặt kiểm tra IUU, kiên quyết xử lý “không vùng cấm”

Đà Nẵng siết chặt kiểm tra IUU, kiên quyết xử lý “không vùng cấm”

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

Công an xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên nén nghi ma túy tổng hợp. Nhân thân đối tượng này khiến dư luận bất ngờ.

Ổ lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt 160 tỷ đồng bằng cách giả công an, lừa cài ứng dụng chiếm tài khoản ngân hàng

Pháp luật
Ổ lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt 160 tỷ đồng bằng cách giả công an, lừa cài ứng dụng chiếm tài khoản ngân hàng

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

Pháp luật
Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

Nghi phạm xâm hại tình dục người phụ nữ bị Công an Lâm Đồng bắt giữ sau 20 giờ gây án

Pháp luật
Nghi phạm xâm hại tình dục người phụ nữ bị Công an Lâm Đồng bắt giữ sau 20 giờ gây án

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy nã "hot girl" liên quan đường dây ma túy "khủng"; con rể chém mẹ vợ trọng thương
4

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Truy nã 'hot girl' liên quan đường dây ma túy 'khủng'; con rể chém mẹ vợ trọng thương

Đọc thêm

Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' là ai?
Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim "Có anh, nơi ấy bình yên" là ai?

Văn hóa - Giải trí

NSƯT Thái Sơn khiến khán giả hụt hẫng khi từ ông bố ấm áp phim "Cha tôi, người ở lại" trở thành Cường "Gà" vai phản diện trong "Có anh, nơi ấy bình yên".

Agribank Chi nhánh Vĩnh Long hỗ trợ nông dân chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững
Doanh nghiệp

Agribank Chi nhánh Vĩnh Long hỗ trợ nông dân chuyển đổi, phát triển nông nghiệp bền vững

Doanh nghiệp

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ là trụ đỡ về nguồn lực tài chính, đặc biệt là trên lĩnh vực tam nông, những năm qua Agribank Chi nhánh Vĩnh Long đã triển khai nhiều chương trình, dự án hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi, chuyển đổi phương thức sản xuất, vừa gia tăng hiệu quả kinh tế, vừa thân thiện với môi trường.

Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột Phạm Xuân Tình hầu tòa
Pháp luật

Ông chủ Asanzo Phạm Văn Tam và em ruột Phạm Xuân Tình hầu tòa

Pháp luật

Sáng nay (17/9), bị cáo Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo cùng em ruột Phạm Xuân Tình hầu tòa vì trốn thuế và buôn lậu.

Phó chủ tịch xã ký sổ đỏ có phạm luật không?
Xã hội

Phó chủ tịch xã ký sổ đỏ có phạm luật không?

Xã hội

Mới đây, Bộ Nội vụ phản hồi về quy định trách nhiệm của chủ tịch xã và các phó chủ tịch xã. Theo đó, khi chủ tịch UBND xã vắng mặt, 1 phó chủ tịch thay mặt lãnh đạo, điều hành công việc của UBND, thực hiện các công việc cụ thể theo ngành, lĩnh vực được phân công.

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC Đinh Trường Chinh cùng hai cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa
Pháp luật

Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC Đinh Trường Chinh cùng hai cựu lãnh đạo Vinafood II hầu tòa

Pháp luật

Sáng nay (17/9), TAND TP.HCM mở phiên xét xử ông Đinh Trường Chinh (51 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty HDTC, cùng hai cựu lãnh đạo Vinafood II là ông Huỳnh Thế Năng và ông Nguyễn Thọ Trí về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Tin sáng (17/9): Tuyển thủ Colombia cao 1m82 từng vô địch Copa Libertadores gia nhập CLB Hạng Nhất
Thể thao

Tin sáng (17/9): Tuyển thủ Colombia cao 1m82 từng vô địch Copa Libertadores gia nhập CLB Hạng Nhất

Thể thao

Tuyển thủ Colombia cao 1m82 từng vô địch Copa Libertadores gia nhập CLB Hạng Nhất Quốc gia; 4 HLV có thể thay thế Ruben Amorim tại M.U; Real Madrid và PSG theo đuổi William Saliba; Chelsea quyết chiêu mộ Adam Wharton; Lamine Yamal đăng ảnh táo bạo cùng bạn gái.

Đà Nẵng tăng cường 75 cán bộ trong lĩnh vực đất đai về xã, phường hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho dân
Nhà đất

Đà Nẵng tăng cường 75 cán bộ trong lĩnh vực đất đai về xã, phường hỗ trợ giải quyết vướng mắc cho dân

Nhà đất

Đà Nẵng vừa điều động 75 cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai về xã, phường nhằm hỗ trợ chính quyền 2 cấp trong giải quyết thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, tạo thuận lợi hơn cho người dân ngay tại cơ sở.

TP.HCM chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và bồi thường giải phóng mặt bằng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và bồi thường giải phóng mặt bằng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đang quyết liệt tháo gỡ những vướng mắc trong công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án đầu tư công, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, bảo đảm hạ tầng đô thị phát triển đồng bộ.

SVR và hành trình 'Nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, khơi nguồn hạnh phúc từ bên trong'
Xã hội

SVR và hành trình "Nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp, khơi nguồn hạnh phúc từ bên trong"

Xã hội

Ngày nay, chăm sóc da không còn là việc chạy theo chu trình dưỡng da nhiều bước, hay những thành phần dưỡng da gây sốt. Thay vào đó, người tiêu dùng hướng đến sự tối giản nhưng hiệu quả, đặt niềm tin vào sức mạnh của nghiên cứu khoa học và những kết quả được chứng minh lâm sàng rõ ràng thay vì chỉ chọn theo cảm tính.

Ấn tượng Agribank tại Triển lãm thành tựu 80 năm - Hành trình khát vọng vươn cao cùng đất nước
Kinh tế

Ấn tượng Agribank tại Triển lãm thành tựu 80 năm - Hành trình khát vọng vươn cao cùng đất nước

Kinh tế

Sau gần 20 ngày diễn ra sôi động và tạo tiếng vang rộng rãi, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” - sự kiện văn hóa, chính trị nổi bật trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã khép lại thành công rực rỡ, vượt kỳ vọng và sự mong đợi, góp phần tỏa sáng tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Sức mạnh - Vinh quang - Tự hào chúng ta là người Việt Nam” đúng như khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ bế mạc Triển lãm diễn ra tối ngày 15/9/2025.

Kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long, Quảng Trị làm 3 người tử vong, 3 người bị thương
Xã hội

Kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long, Quảng Trị làm 3 người tử vong, 3 người bị thương

Xã hội

Chiếc xe tải chạy từ trên dốc cao lao thẳng vào chợ chuối Tân Long, Quảng Trị khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số
Đại đoàn kết dân tộc

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số

Đại đoàn kết dân tộc

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý các tổ chức chính trị xã hội cần đẩy nhanh việc tích hợp các hệ thống thông tin, dữ liệu vào các hệ thống, dữ liệu quốc gia; đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nền tảng Mặt trận số.

Gần 100 người thiệt mạng ở Gaza City trong các cuộc ném bom 'mở cổng địa ngục' của Israel
Thế giới

Gần 100 người thiệt mạng ở Gaza City trong các cuộc ném bom "mở cổng địa ngục" của Israel

Thế giới

Quân đội Israel đã tấn công thành phố Gaza bằng những cuộc tấn công tàn khốc nhất trong hai năm chiến tranh, khiến hàng nghìn cư dân phải chạy trốn dưới bom đạn trong nỗi lo sợ rằng họ có thể không bao giờ quay trở lại. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc đã gọi cuộc tấn công này là "khủng khiếp".

Giá USD hôm nay 17/9: Tỷ giá trung tâm giảm sâu
Kinh tế

Giá USD hôm nay 17/9: Tỷ giá trung tâm giảm sâu

Kinh tế

Giá USD hôm nay 17/9 được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.198 VND/USD, giảm 10 đồng so với phiên hôm qua.

Trường công lập từ 25/9/2025: Có được phép dạy và học bằng tiếng nước ngoài?
Bạn đọc

Trường công lập từ 25/9/2025: Có được phép dạy và học bằng tiếng nước ngoài?

Bạn đọc

Các cơ sở giáo dục công lập sẽ được phép dạy và học bằng tiếng nước ngoài theo Nghị định 222/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 25/9/2025. Nghị định cũng yêu cầu đảm bảo chất lượng, công khai minh bạch và khuyến khích ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Ô Thanh Bảo có phải là ô Cầu Giấy?
Đông Tây - Kim Cổ

Ô Thanh Bảo có phải là ô Cầu Giấy?

Đông Tây - Kim Cổ

Gần đây có ý kiến cho rằng ô Cầu Giấy chính là ô Thanh Bảo. Để giải thích vấn đề này chúng ta lại phải tìm hiểu sâu xa về sự hình thành toà thành Thăng Long từ các triều đại Lý, Trần, Lê cho đến thành Hà Nội thời Nguyễn.

Thị trường tài sản số hôm nay 17/9: Dự báo 'sốc' giá Bitcoin, nhiều dự án crypto của người Việt 'sốt ruột'
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 17/9: Dự báo "sốc" giá Bitcoin, nhiều dự án crypto của người Việt "sốt ruột"

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 17/9: Nhà đầu tư kiêm chuyên gia giao dịch Gareth Soloway dự báo giá Bitcoin có thể giảm từ 30% đến 50% trong ngắn hạn.

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi hàng nghìn m2 đất chưa nhận được tiền đền bù: Sở NNMT và xã lên phương án bồi thường
Nhà nông

Vụ 13 hộ dân ở Hưng Yên bị thu hồi hàng nghìn m2 đất chưa nhận được tiền đền bù: Sở NNMT và xã lên phương án bồi thường

Nhà nông

Phòng Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giá đất (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) sẽ phối hợp rà soát; sau đó, UBND xã Yên Mỹ lên phương án bồi thường cho các hộ dân bị thu hồi đất tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 3.

Cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ- “Người đi trong bão lũ” còn mãi trong lòng nông dân
Nhà nông

Cố Bộ trưởng Lê Huy Ngọ- “Người đi trong bão lũ” còn mãi trong lòng nông dân

Nhà nông

Cố Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Huy Ngọ, người được gọi là “Bộ trưởng nông dân”, ra đi, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nông dân cả nước. Ông gắn bó cả cuộc đời với nông nghiệp, nông thôn, nông dân; một con người giản dị, khiêm nhường, luôn đi trong “bão lũ” để lo cho dân.

Tuyên Quang quyết tâm trở thành trung tâm chế biến gỗ của cả nước
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang quyết tâm trở thành trung tâm chế biến gỗ của cả nước

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang từ lâu được biết đến là vùng đất có truyền thống trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Với diện tích rừng sản xuất rộng lớn, cùng sự đồng hành ngày càng chặt chẽ của các doanh nghiệp chế biến gỗ, lâm nghiệp đã và đang trở thành trụ cột trong phát triển kinh tế xanh, bền vững của tỉnh.

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V
Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V

Lai Châu Ngày Mới

Công an tỉnh Lai Châu vừa tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 924V.

Chính quyền xã Lũng Cú khẳng định thông tin 'giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần' là sai sự thật
Xã hội

Chính quyền xã Lũng Cú khẳng định thông tin "giá dịch vụ ở Lô Lô Chải đắt gấp 3 lần" là sai sự thật

Xã hội

UBND xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang vừa có báo cáo chính thức khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc giá cả dịch vụ du lịch tại thôn Lô Lô Chải "đắt gấp 3 lần thực tế" là không đúng sự thật và thiếu căn cứ.

Vụ rau trôi nổi đưa vào trường học ở Hà Nội: 'Chúng tôi bị lừa dối'
Bạn đọc

Vụ rau trôi nổi đưa vào trường học ở Hà Nội: "Chúng tôi bị lừa dối"

Bạn đọc

Sau loạt bài điều tra độc quyền "Rau trôi nổi được 'phù phép' vào bếp ăn học đường ở Hà Nội" đăng trên báo Dân Việt, đại diện công ty cung cấp suất ăn, trường học cho biết vô cùng bất ngờ...!

Bộ ba Robot AI: Đột phá trong y học Việt Nam
Xã hội

Bộ ba Robot AI: Đột phá trong y học Việt Nam

Xã hội

Sáng 16/9, tại Triển lãm Thành tựu Y tế nổi bật ở tòa nhà Quốc hội, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã giới thiệu những công nghệ y tế hàng đầu thế giới, nổi bật là “bộ ba siêu Robot AI” và nhiều giải pháp y tế cao cấp.

Nhận diện và đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số Quốc gia
Tin tức

Nhận diện và đấu tranh những luận điệu xuyên tạc, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số Quốc gia

Tin tức

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư lan rộng, chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, chiến lược phát triển bền vững của các quốc gia. Ở Việt Nam, Đảng ta sớm xác định vai trò then chốt của chuyển đổi số, ban hành nhiều quyết sách chiến lược, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đã tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên số. Tuy nhiên, các thế lực thù địch không ngừng lợi dụng internet và mạng xã hội để tung ra luận điệu xuyên tạc, nhằm phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuyển đổi số – một bước đi nhằm công kích toàn diện nền tảng chính trị nước ta.

Lai Châu khởi công công trình giao thông chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu khởi công công trình giao thông chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV

Lai Châu Ngày Mới

Chiều 16/9, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức lễ khởi công Dự án đường tránh thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên cũ, nay là xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Huế buộc các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub lắp camera kết nối với trung tâm giám sát trực tuyến
Bạn đọc

Huế buộc các cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub lắp camera kết nối với trung tâm giám sát trực tuyến
9

Bạn đọc

Mỗi cơ sở kinh doanh bar, beer club, pub trên địa bàn TP.Huế phải lắp đặt tối thiểu 2 camera an ninh kết nối trực tiếp với trung tâm giám sát trực tuyến.

Ở Cà Mau có vùng biển Khai Long, bất ngờ đẹp như phim thế này đây
Nhà nông

Ở Cà Mau có vùng biển Khai Long, bất ngờ đẹp như phim thế này đây

Nhà nông

Từ lâu, bãi biển Khai Long, thuộc ấp Khai Long, xã Ðất Mũi, tỉnh Cà Mau được biết đến như một bãi biển hoang sơ, có vẻ đẹp tự nhiên độc đáo và là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Mũi Cà Mau. Không ngờ, sắp tới Khai Long sẽ là nơi hội tụ của những công trình mang tầm thế kỷ, làm cho “Mũi con tàu Tổ quốc” bừng sáng chưa từng có.

Người Mỹ bất ngờ có mặt tại tập trận chung Nga - Belarus
Thế giới

Người Mỹ bất ngờ có mặt tại tập trận chung Nga - Belarus

Thế giới

Lầu Năm Góc xác nhận các quan chức quân sự Mỹ đã quan sát cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus, lần đầu tiên nhận lời mời kể từ khi cuộc xung đột Ukraine bùng phát năm 2022.

Kết nối giao thông sân bay Long Thành: Bài toán cấp bách của hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm
Giao thông - Xây dựng

Kết nối giao thông sân bay Long Thành: Bài toán cấp bách của hạ tầng vùng kinh tế trọng điểm

Giao thông - Xây dựng

Nếu các tuyến đường huyết mạch không được hoàn thành đồng bộ và kịp thời, sân bay Long Thành có nguy cơ bị giảm hiệu quả khai thác, thậm chí trở thành điểm nghẽn của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tin đọc nhiều

1

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

VFV bất ngờ minh oan cho VĐV Đặng Thị Hồng

2

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

Nguyên Phó Chỉ huy Quân sự phường tàng trữ 1.000 viên nén nghi ma túy

3

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

Bị VFV cấm thi đấu, Đặng Thị Hồng dành thời gian... bán hàng online

4

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

Tin chiều 15/9: Nguyễn Xuân Son và vợ nhận 2 món quà sang chảnh

5

Thủ tướng ra công điện “nóng” yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp với giá vàng

Thủ tướng ra công điện “nóng” yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp với giá vàng