Ngày 26/8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an và UBND phường Điện Bàn vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm tại khối phố 4, phường Điện Bàn, phát hiện cơ sở này đang sơ chế hoa chuối có dấu hiệu sử dụng hóa chất để tẩy trắng, trước khi phân phối ra thị trường.

Lực lượng công an phát hiện một cơ sở ngâm hoa chuối bằng chất tẩy trắng. Ảnh: CACC

Lúc kiểm tra, chủ cơ sở là bà T.T.M. (SN 1978, trú phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng) không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh cũng như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng thu giữ 1,41 kg bột màu trắng không nhãn mác (bà M. khai là chất Meta để tẩy trắng hoa chuối), 3 chai dung dịch hóa chất ngâm hoa chuối, cùng 7,4kg hoa chuối đã qua xử lý bằng hóa chất. Bước đầu, bà M. thừa nhận đã dùng chất trên để ngâm hoa chuối ngay trong đêm.

Hoa chuối có dấu hiệu sử dụng hóa chất để tẩy trắng, trước khi phân phối ra thị trường. Ảnh: CACC

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.Đà Nẵng xác định hóa chất mà bà M. sử dụng là Natri Metabisulfit – một loại phụ gia có thể được dùng trong thực phẩm nhưng nếu lạm dụng, vượt ngưỡng cho phép sẽ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện Công an phường Điện Bàn đang tiếp tục trưng cầu giám định hàm lượng hóa chất trong số hoa chuối đã qua sơ chế để xử lý theo đúng quy định pháp luật.