HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
Ngày 26/8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an và UBND phường Điện Bàn vừa tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm tại khối phố 4, phường Điện Bàn, phát hiện cơ sở này đang sơ chế hoa chuối có dấu hiệu sử dụng hóa chất để tẩy trắng, trước khi phân phối ra thị trường.
Lúc kiểm tra, chủ cơ sở là bà T.T.M. (SN 1978, trú phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng) không xuất trình được giấy đăng ký kinh doanh cũng như giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng thu giữ 1,41 kg bột màu trắng không nhãn mác (bà M. khai là chất Meta để tẩy trắng hoa chuối), 3 chai dung dịch hóa chất ngâm hoa chuối, cùng 7,4kg hoa chuối đã qua xử lý bằng hóa chất. Bước đầu, bà M. thừa nhận đã dùng chất trên để ngâm hoa chuối ngay trong đêm.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.Đà Nẵng xác định hóa chất mà bà M. sử dụng là Natri Metabisulfit – một loại phụ gia có thể được dùng trong thực phẩm nhưng nếu lạm dụng, vượt ngưỡng cho phép sẽ gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
Hiện Công an phường Điện Bàn đang tiếp tục trưng cầu giám định hàm lượng hóa chất trong số hoa chuối đã qua sơ chế để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Là người đã trực tiếp tham gia biên soạn sách giáo khoa, GS Lê Anh Vinh chia sẻ ý kiến về chủ trương thực hiện một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.