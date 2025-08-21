Đà Nẵng: Mồ mả nằm sát nhà, trẻ em thiếu chỗ vui chơi, dân mong sớm chỉnh trang đô thị

Thời gian qua, nhiều hộ dân ở phường Hải Vân và phường Hòa Khánh (TP.Đà Nẵng) liên tục phản ánh tình trạng mồ mả nằm xen kẽ trong khu dân cư, dù thành phố đã có chủ trương di dời từ nhiều năm nay.

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại khu phố Nam Ô 2 (phường Hải Vân), nhiều ngôi mộ nằm sát nhà dân, xen kẽ trong các kiệt hẻm. Người dân cho biết, tình trạng này không chỉ gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn cản trở công tác chỉnh trang đô thị.

Mồ mả nằm trong khu dân cư tại phường Hoà Khánh. Ảnh: D.B

Bà N.N.M (trú phường Hải Vân) bày tỏ: "Chúng tôi mong việc di dời sớm được thực hiện để con cháu có không gian vui chơi, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị cho khu vực”.

Tương tự, tại các kiệt, hẻm trên đường Phạm Như Xương, Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), hàng nghìn ngôi mộ tồn tại xen kẽ nhiều năm nay. Ghi nhận tại tổ 33, 21, 14… nhiều ngôi mộ lâu đời nằm ngay trước cổng nhà, khiến trẻ em không có chỗ sinh hoạt, vui chơi và người dân gặp nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Nhiều mồ mả án ngữ trước cổng nhà dân. Ảnh: D.B

Hầu hết người dân đều kỳ vọng chính quyền sớm tổ chức di dời mồ mả khỏi khu dân cư, không chỉ góp phần tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho đô thị, mà còn giúp cộng đồng yên tâm sinh sống, ổn định đời sống lâu dài.

"Nghe nói đã từ rất lâu nhưng đến nay vẫn không có gì thay đổi. Mình đã vậy, chỉ mong đời con cháu sớm thoát cảnh sống chung với người chết", ông N.T (trú phường Hoà Khánh) nói.



Xung quanh nhà dân bao quanh là mồ mả. Ảnh: D.B

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Hải Vân cho biết, chủ trương di dời mồ mả ra khỏi khu dân cư đã được HĐND và UBND TP.Đà Nẵng phê duyệt nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và khai thác hiệu quả quỹ đất.

Tại quận Liên Chiểu (cũ), các cơ quan chức năng đã tiến hành đo đạc, lập hồ sơ thửa đất và dự toán kinh phí để giải tỏa toàn bộ mồ mả trong khu dân cư.

Người dân mong chính quyền sớm triển khai kế hoạch di dời, tạo diện mạo khang trang và ổn định cuộc sống.

“Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đề án”, lãnh đạo UBND phường Hải Vân thông tin.



