Khoảng 19h50, xe khách mang BKS 17H-01833 va chạm với xe tải BKS 89C-18032 và xe tải BKS 73C-16120. Sau cú va chạm mạnh, xe khách và xe tải 89C-18032 bị mắc kẹt chặt vào nhau, nhiều hành khách bị thương và kẹt bên trong.

Ngay khi nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP. Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe chữa cháy của Đội PCCC và CNCH KV 6, cùng Tổ PCCCC và CNCH đặc biệt tinh nhuệ đến hiện trường.



Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời cứu nạn vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Ảnh: CACC

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định có nhiều nạn nhân bị mắc kẹt trong xe khách. Các chiến sĩ đã khẩn trương triển khai phá cửa kính, đưa được 11 người ra ngoài an toàn.

Đồng thời, lực lượng PCCC cũng phun nước làm mát, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ do nhiên liệu tràn xuống mặt đường.

Đặc biệt, tài xế xe khách bị kẹt cứng trong cabin, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 tiếng nỗ lực, đến 22h10 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu thành công tài xế, bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục điều trị.



Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.