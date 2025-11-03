Đà Nẵng xem xét việc dùng công trình kiến trúc Pháp cổ làm trụ sở công an phường

Ngày 3/11, Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng có văn bản gửi UBND thành phố đề nghị xem xét kỹ việc bố trí trụ sở làm việc cho Công an các phường, đặc biệt là việc sử dụng tòa nhà số 1 Pasteur - công trình kiến trúc Pháp cổ có giá trị tại trung tâm thành phố.

Trước đó, ngày 28/10, UBND TP. Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương bố trí cơ sở nhà, đất cho Công an thành phố quản lý, sử dụng làm trụ sở Công an phường Hải Châu và Công an phường Cẩm Lệ.

Theo đó, Công an phường Hải Châu dự kiến được sử dụng cơ sở số 1 Pasteur (trụ sở cũ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố), còn Công an phường Cẩm Lệ được bố trí tại số 92 Nguyễn Nhàn (trụ sở cũ của các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND phường Cẩm Lệ).

Cơ sở số 1 Pasteur, TP Đà Nẵng. Ảnh: B.X

Cơ sở số 1 Pasteur có diện tích hơn 2.100 m², từng là dinh thự của Giám đốc Sở Quan thuế và Công quản Trung Kỳ, được UBND thành phố xác định là công trình kiến trúc có giá trị đặc trưng của khu đô thị trung tâm.

Qua phản ánh của cử tri và dư luận, Thường trực HĐND TP nhận thấy có nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc kỹ việc sử dụng công trình này, nhằm bảo tồn giá trị kiến trúc – nghệ thuật hiếm hoi còn lại của Đà Nẵng.

Do đó, HĐND TP đề nghị UBND chỉ đạo các sở, ngành làm rõ sự phù hợp về công năng, quy mô, kiến trúc của tòa nhà khi bố trí làm trụ sở Công an phường Hải Châu, đồng thời kiến nghị ưu tiên xem xét sử dụng địa điểm này phục vụ lĩnh vực văn hóa.

Ngoài ra, Thường trực HĐND TP cũng đề nghị UBND TP sớm báo cáo tình hình rà soát, bàn giao các khu đất, nhà công không còn nhu cầu sử dụng để bố trí cho các đơn vị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.